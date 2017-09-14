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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 12025120261202712028

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 118
Повна перемога України на полі бою
5%
6
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
28
Компроміс із росією (територіальні поступки)
31%
37
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
10
Виснаження однієї зі сторін
17%
20
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
10%
12
Всього голосів : 118
Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2025 22:05

Re: Напад росії і білорусі на Україну

pesikot написав:
  Wirująświatła написав:
  prodigy написав:в 90-е моряков грабили по дороге из Киева в Одессу на трассе.
в 90х я еще в школу ходил. на рф фуры грабили в нулевых уже при пуйле.

По другой легенде, в 90-х ты уже в институт ходил, на комерческий, в педе
Тут якраз нема протиріччя, між ходив в школу і в інститут- рік різниці, а "90ті" це десятиліття
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2025 22:05

  konstantin kirovograd написав:
  wild.tomcat написав:
  Wirująświatła написав:....
время было такое.... все можно, хз когда то время повториться.... Я в 13 лет без документов ездил в польшу и москву, родители то ли были беспечные, то ли по другим причинам меня везде отпускали. Телефонов не было, уехал и целую неделю что с тобой неизвестно.


вечір окуїтільних історій. хотілося я подробиць хоч трохи, як можна в "13 років без документів їздив в польщу". як так двічі перетнути кордон? :mrgreen:

скорее всего он имел ввиду поездки в польшу продавать утюги и другой для поляков в то время дорогой товар....но там хватало свидетельства о рождении и нужно было быть в группе.


ага, а ще якщо не зі своїми батьками, то в обовязковому порядку дозвіл від батьків на виїзд. інакше буй. а по легенді - взагалі без документів то. в сумці? :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2025 22:07

  Wirująświatła написав:
  wild.tomcat написав:як можна в "13 років без документів їздив в польщу". як так двічі перетнути кордон
документы его удивили) а рэкет украинский из пацанов 15летних в польше видел? грабили своих, полиция не вмешивалась и жаловаться было бесполезно. Документы с детей не требовали ни разу и нигде.

Настало время офигительных историй )))

Ты бы не брехал
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2025 22:08

  Wirująświatła написав:
  wild.tomcat написав:як можна в "13 років без документів їздив в польщу". як так двічі перетнути кордон
документы его удивили) а рэкет украинский из пацанов 15летних в польше видел? грабили своих, полиция не вмешивалась и жаловаться было бесполезно. Документы с детей не требовали ни разу и нигде.


та да, там напевно просто казали, "давай пацан, проходь швидше, не затримуй інших" :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2025 22:15

  Faceless написав:
pesikot написав:
  Wirująświatła написав:в 90х я еще в школу ходил[/b]. на рф фуры грабили в нулевых уже при пуйле.

По другой легенде, в 90-х ты уже в институт ходил, на комерческий, в педе
Тут якраз нема протиріччя, між ходив в школу і в інститут- рік різниці, а "90ті" це десятиліття


1990 та 1991 він в школу ходив, але "какая разница"
в 90х ходив
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2025 22:22

_hunter

19 идет ПЕРЕД 68


А число 179 перед 458 , і? Статті протирічать, відміняють одна одну? Чи до чого тут перед і зад? Це ти в Німеччині став таким тормозом чи завжди був?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2025 22:52

  Hotab написав:_hunter

19 идет ПЕРЕД 68


А число 179 перед 458 , і? Статті протирічать, відміняють одна одну?

Ты смотри -- таки обучается! :lol:

Статьи -- нет. Вот это противоречит:
  Hotab написав:почали з другого пункту «договору» - «якщо я порушу..». А ще є перший «я виконую вимоги до себе..».
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2025 23:05

_hunter
Ти таки тормоз. Є стаття Конституції , яка вимагає громадянина дотримуватись законів. Не має жодного значення який у неї номер, перший, чи останній. Громадянин має її виконувати. Це основа і початок.
Громадянин першим починає порушувати закон. Все інше (можливі порушення з боку держави та інше) - наслідки. Тебе щольц перед кожною щомісячною видачею 500-єврової купюри бʼє по голові , чи ти з дитинства був тупеньким хлопчиком? :D ,
Hotab
 
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  #<1 ... 12025120261202712028
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