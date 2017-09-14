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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 20 січ, 2025 22:05
pesikot написав: Wirująświatła написав: prodigy написав:
в 90-е моряков грабили по дороге из Киева в Одессу на трассе.
в 90х я еще в школу ходил. на рф фуры грабили в нулевых уже при пуйле.
По другой легенде, в 90-х ты уже в институт ходил, на комерческий, в педе
Тут якраз нема протиріччя, між ходив в школу і в інститут- рік різниці, а "90ті" це десятиліття
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Додано: Пон 20 січ, 2025 22:05
konstantin kirovograd написав: wild.tomcat написав: Wirująświatła написав:
....
время было такое.... все можно, хз когда то время повториться.... Я в 13 лет без документов ездил в польшу и москву, родители то ли были беспечные, то ли по другим причинам меня везде отпускали. Телефонов не было, уехал и целую неделю что с тобой неизвестно.
вечір окуїтільних історій. хотілося я подробиць хоч трохи, як можна в "13 років без документів їздив в польщу
". як так двічі перетнути кордон?
скорее всего он имел ввиду поездки в польшу продавать утюги и другой для поляков в то время дорогой товар....но там хватало свидетельства о рождении и нужно было быть в группе.
ага, а ще якщо не зі своїми батьками, то в обовязковому порядку дозвіл від батьків на виїзд. інакше буй. а по легенді - взагалі без документів то. в сумці?
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Додано: Пон 20 січ, 2025 22:07
Wirująświatła написав: wild.tomcat написав:
як можна в "13 років без документів їздив в польщу". як так двічі перетнути кордон
документы его удивили) а рэкет украинский из пацанов 15летних в польше видел? грабили своих, полиция не вмешивалась и жаловаться было бесполезно. Документы с детей не требовали ни разу и нигде.
Настало время офигительных историй )))
Ты бы не брехал
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Додано: Пон 20 січ, 2025 22:08
Wirująświatła написав: wild.tomcat написав:
як можна в "13 років без документів їздив в польщу". як так двічі перетнути кордон
документы его удивили) а рэкет украинский из пацанов 15летних в польше видел? грабили своих, полиция не вмешивалась и жаловаться было бесполезно. Документы с детей не требовали ни разу и нигде.
та да, там напевно просто казали, "давай пацан, проходь швидше, не затримуй інших"
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Додано: Пон 20 січ, 2025 22:15
Faceless написав: pesikot написав: Wirująświatła написав:
в 90х я еще в школу ходил[/b]. на рф фуры грабили в нулевых уже при пуйле.
По другой легенде, в 90-х ты уже в институт ходил, на комерческий, в педе
Тут якраз нема протиріччя, між ходив в школу і в інститут- рік різниці, а "90ті" це десятиліття
1990 та 1991 він в школу ходив, але "какая разница"
в 90х ходив
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Додано: Пон 20 січ, 2025 22:22
_hunter
19 идет ПЕРЕД 68
А число 179 перед 458 , і? Статті протирічать, відміняють одна одну? Чи до чого тут перед і зад? Це ти в Німеччині став таким тормозом чи завжди був?
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Додано: Пон 20 січ, 2025 22:52
Hotab написав:_hunter
А число 179 перед 458
19 идет ПЕРЕД 68
, і? Статті протирічать, відміняють одна одну?
Ты смотри -- таки обучается!
Статьи -- нет. Вот это противоречит:
Hotab написав:
почали з другого пункту «договору» - «якщо я порушу..». А ще є перший «я виконую вимоги до себе..».
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Додано: Пон 20 січ, 2025 23:05
_hunter
Ти таки тормоз. Є стаття Конституції , яка вимагає громадянина дотримуватись законів. Не має жодного значення який у неї номер, перший, чи останній. Громадянин має її виконувати. Це основа і початок.
Громадянин першим починає порушувати закон. Все інше (можливі порушення з боку держави та інше) - наслідки. Тебе щольц перед кожною щомісячною видачею 500-єврової купюри бʼє по голові , чи ти з дитинства був тупеньким хлопчиком?
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