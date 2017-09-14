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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 20 січ, 2025 23:55
1. Виявилось, що колишні побратими, яких були перевели в піхоту рік тому і з якими в мене був втрачений зв'язок... - всі, як один - в сзч.
Як там казали: "Єрмак - тут, Подоляк - тут, Шмигаль - тут..."©😁😁 😁
Йдемо далі...
2. Виявилось, сзчешникам картки/рахунки не блокують. Ба, більше - зарплату і премію виплачують їм до останнього дня перебування в ЗСУ.
Йдемо далі...
3. Знайомий хотів теж звільнитись по догляду(за мамою, чи дружиною), де теж РЕАЛЬНО хвора вдома людина... - але ніяк не хоче комісія їй оформити групу. Ба, більше - навіть, знайомий дав грошей(лікарям), щоб все оформили, як треба... Але!
Але, навіть, гроші йому повернули через місяць, зі словами: "в нас шалені перевірки - нічого зробити не можемо". Каже, що навіть, 3куя нічого не вирішили.
Отаке.
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Додано: Вів 21 січ, 2025 00:06
От всі це знають!
От все висвітлюють на всю країну!
То чому нічого не намагаються змінити там - "на горі"?!
З 29ї хвилини...
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Додано: Вів 21 січ, 2025 00:21
Успіх написав:
3куя нічого не вирішили
расценки в 2р выше. За 3куе рисковать не хотели. И какие могут быть проверки, если часть этих денег идёт наверх? Не может существовать коррупция снизу, чтобы сверху ее не прикрывали. Такого коррупционеров быстро посадят на тюремную диету. Но иногда метла меняется и могут поднять старые делишки.
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Додано: Вів 21 січ, 2025 00:42
prodigy
Простите, но у вас всё сводится к вере.
К вере в санкции, в развал экономики РФ в ближайшем будущем, к вере в то, что юани и рупии никому не нужны, к вере в победу, к вере в "покращення стану на фронті через деякий час".
Всё это хорошо. Но вера это не аргумент, а на вопросы, благодаря чему будет покращення стану через деякий час, вы не отвечаете, а уходите от них.
Я был бы рад услышать убедительные аргументы в пользу наших близких успехов и несколько раз задавал эти вопросы.
К сожалению, кроме веры "в светлое будущее" ничего не увидел. Причём такая вера почему-то исключительно у тех, кто сам в обозримом будущем на фронт (и вообще в армию) попасть не планирует.
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