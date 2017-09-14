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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 12026120271202812029

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 118
Повна перемога України на полі бою
5%
6
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
28
Компроміс із росією (територіальні поступки)
31%
37
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
10
Виснаження однієї зі сторін
17%
20
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
10%
12
Всього голосів : 118
Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2025 23:55

Новини з полонини!©))

1. Виявилось, що колишні побратими, яких були перевели в піхоту рік тому і з якими в мене був втрачений зв'язок... - всі, як один - в сзч.
Як там казали: "Єрмак - тут, Подоляк - тут, Шмигаль - тут..."©😁😁 😁

Йдемо далі...
2. Виявилось, сзчешникам картки/рахунки не блокують. Ба, більше - зарплату і премію виплачують їм до останнього дня перебування в ЗСУ.

Йдемо далі...
3. Знайомий хотів теж звільнитись по догляду(за мамою, чи дружиною), де теж РЕАЛЬНО хвора вдома людина... - але ніяк не хоче комісія їй оформити групу. Ба, більше - навіть, знайомий дав грошей(лікарям), щоб все оформили, як треба... Але!
Але, навіть, гроші йому повернули через місяць, зі словами: "в нас шалені перевірки - нічого зробити не можемо". Каже, що навіть, 3куя нічого не вирішили.

Отаке.
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2025 00:06

Це ж напевно Марс -ТV транслює?

От всі це знають!
От все висвітлюють на всю країну!
То чому нічого не намагаються змінити там - "на горі"?!

З 29ї хвилини...
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2025 00:21

  Успіх написав:3куя нічого не вирішили
расценки в 2р выше. За 3куе рисковать не хотели. И какие могут быть проверки, если часть этих денег идёт наверх? Не может существовать коррупция снизу, чтобы сверху ее не прикрывали. Такого коррупционеров быстро посадят на тюремную диету. Но иногда метла меняется и могут поднять старые делишки.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2025 00:42

prodigy
Простите, но у вас всё сводится к вере.
К вере в санкции, в развал экономики РФ в ближайшем будущем, к вере в то, что юани и рупии никому не нужны, к вере в победу, к вере в "покращення стану на фронті через деякий час".
Всё это хорошо. Но вера это не аргумент, а на вопросы, благодаря чему будет покращення стану через деякий час, вы не отвечаете, а уходите от них.
Я был бы рад услышать убедительные аргументы в пользу наших близких успехов и несколько раз задавал эти вопросы.
К сожалению, кроме веры "в светлое будущее" ничего не увидел. Причём такая вера почему-то исключительно у тех, кто сам в обозримом будущем на фронт (и вообще в армию) попасть не планирует.
ЛАД
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  #<1 ... 12026120271202812029
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