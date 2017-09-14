|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Вів 21 січ, 2025 04:06
Banderlog
Капитан, шоб поднять настроение и с более добрым сердцем утилизировать "братьев" по ФСБ-РПЦ-МП - послушай хорошую флоридскую музыку
Ночька располагает
Ансамбль "Deicide", альбом 1995года
Зайдёт - можешь и ранние послушать
Начало альбома 1992года - просто православная песня
-
барабашов
-
-
- Повідомлень: 4733
- З нами з: 16.06.15
- Подякував: 288 раз.
- Подякували: 360 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 21 січ, 2025 05:18
Banderlog написав:
Коли в томоській церкві будуть такі монастирі і такі хресні ходи тоді поговорим
можете объяснить что вас в этом восхищает? В Киеве есть БДСМ клубы, там верующие лупят друг друга плёткой в кровь. Приковывают к кресту и часами так висят. Честно не вижу никакого геройства в этом. Когда человек теряет ощущения он делает что угодно, чтобы хотя бы телесные ощущения вернуть.
-
Wirująświatła
-
-
- Повідомлень: 27242
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2424 раз.
- Подякували: 3403 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Wirująświatła
і 0 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|27
|81555
|
|
|1493
|255523
|
|
|6076
|899766
|
|
|
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Найкращі відповіді за минулий тиждень
|