RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 12027120281202912030

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 118
Повна перемога України на полі бою
5%
6
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
28
Компроміс із росією (територіальні поступки)
31%
37
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
10
Виснаження однієї зі сторін
17%
20
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
10%
12
Всього голосів : 118
Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2025 04:06

Banderlog
Капитан, шоб поднять настроение и с более добрым сердцем утилизировать "братьев" по ФСБ-РПЦ-МП - послушай хорошую флоридскую музыку
Ночька располагает
Ансамбль "Deicide", альбом 1995года
Зайдёт - можешь и ранние послушать
Начало альбома 1992года - просто православная песня
барабашов
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4733
З нами з: 16.06.15
Подякував: 288 раз.
Подякували: 360 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2025 05:18

  Banderlog написав:Коли в томоській церкві будуть такі монастирі і такі хресні ходи тоді поговорим
можете объяснить что вас в этом восхищает? В Киеве есть БДСМ клубы, там верующие лупят друг друга плёткой в кровь. Приковывают к кресту и часами так висят. Честно не вижу никакого геройства в этом. Когда человек теряет ощущения он делает что угодно, чтобы хотя бы телесные ощущения вернуть.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27242
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2424 раз.
Подякували: 3403 раз.
 
Профіль
 
3
  #<1 ... 12027120281202912030
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Wirująświatła і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
27 81555
Переглянути останнє повідомлення
Нед 05 січ, 2025 20:48
Господар Вельзевула
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 255523
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 899766
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (4533)
20.01.2025 23:25
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.