Додано: Вів 21 січ, 2025 06:46

Wirująświatła написав: Hotab написав: Громадянин першим починає порушувати закон. Все інше (можливі порушення з боку держави та інше) - наслідки Громадянин першим починає порушувати закон. Все інше (можливі порушення з боку держави та інше) - наслідки допустим какой то шизик позволяет себе кататься пьяным за рулем , государство говорит ах так пенсии не плачу, зарплаты военным не плачу, тырю бюджет сколько влезет. шизику можно ездить пьяным, а мне беспредельничать низзя? это так не работает, государство должно словить пьяного и наказать по закону, а не гоняться за ним тоже пьяным "потому что он 1й нарушил". Закон - основа государства. нет закона нет государства. Тогда опускаемся в 90е когда законом был пистолет и паяльник. допустим какой то шизик позволяет себе кататься пьяным за рулем , государство говорит ах так пенсии не плачу, зарплаты военным не плачу, тырю бюджет сколько влезет. шизику можно ездить пьяным, а мне беспредельничать низзя? это так не работает, государство должно словить пьяного и наказать по закону, а не гоняться за ним тоже пьяным "потому что он 1й нарушил". Закон - основа государства. нет закона нет государства. Тогда опускаемся в 90е когда законом был пистолет и паяльник.

Это все понятно. У нас диалог возник с того, что гражданин , идя на нарушение закона, рассматривает лишь один вариант развития событий: его (если найдут еще! Если докажут! Если есть что взять!) максимум оштрафуют, не беря во внимание другие варианты.Государство, выписывая законы, и формируя все что мы называет «государственная машина» рассчитывает , что граждане будут исполнять эти законы. Так же предусматривает, что какие-то несознательные граждане не станут это делать и назначает «пугал» и «карателей», наделяет их правами карать и пугать. Так же предусматривает, что и «пугалы» какие-то могут не выполнять закон и находит для них пугал и подкрепляет это законами и кодексами. Сечешь о чем я?То есть вид «социального» договора, как его видит ухылянт, не полный. В реальности он сложнее.,И первым нарушает его именно ухылянт. А дальше машига как сработает: в 99% так , как это ухылянт и ожидал. А в 1% монетка встает на ребро и ухылнта тащат в бусик на пендалях. Но ведь ухылянт должен был осознавать, идя на нарушение, что 1% существует.