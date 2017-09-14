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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 12027120281202912030

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 118
Повна перемога України на полі бою
5%
6
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
28
Компроміс із росією (територіальні поступки)
31%
37
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
10
Виснаження однієї зі сторін
17%
20
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
10%
12
Всього голосів : 118
Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2025 04:06

Banderlog
Капитан, шоб поднять настроение и с более добрым сердцем утилизировать "братьев" по ФСБ-РПЦ-МП - послушай хорошую флоридскую музыку
Ночька располагает
Ансамбль "Deicide", альбом 1995года
Зайдёт - можешь и ранние послушать
Начало альбома 1992года - просто православная песня
барабашов
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2025 05:18

  Banderlog написав:Коли в томоській церкві будуть такі монастирі і такі хресні ходи тоді поговорим
можете объяснить что вас в этом геройстве восхищает? А ещё есть ночные молитвы, я видел в Почве, люди за скрываются в церкви и всю ночь молятся. Оно бы ничего если бы это приносило какой то результат. Я видел службу о.Захария в Печерской лавре, там такое творилось, люди раскачивались, махали руками, издавали крики и стоны. Шоу не для впечатлительных, шо в дурку попал. Может поэтому считалось, что у этого священника есть магическая сила вызывать у некоторых такие реакции.

В Киеве есть БДСМ клубы, там верующие лупят друг друга плёткой в кровь. Приковывают к кресту и часами так висят. Лично я не вижу никакого геройства в этом.

Когда человек теряет ощущения он делает что угодно, чтобы хотя бы телесные ощущения вернуть.

Религиозный фанатизм кстати от потери ощущения ценностей, это как утопающий хватается за соломинку, фанатик цепляется за последнюю ценность, чтобы ее не потерять, вызывая одним из примитивных способов какие то ощущения.

Загуглите что такое аутостимуляция и аутоагрессия при РАС. Ровно то же самое. С той разницей, что детей с таким поведением обследуют, а взрослых нет.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2025 05:43

  Wirująświatła написав:
  Banderlog написав:Коли в томоській церкві будуть такі монастирі і такі хресні ходи тоді поговорим
А ещё есть ночные молитвы, я видел в Почве,

Религиозный фанатизм кстати от потери ощущения ценностей, это как утопающий хватается за соломинку, фанатик цепляется за последнюю ценность, чтобы ее не потерять, вызывая одним из примитивных способов какие то ощущения.


) добре. Скажем на вашій мові в нас фанатиків багато, а в томосівській мало. Я вже краще піду до 50 ків, в них теж по свому фанатики, ніж туди де громадськополітичну організацію називають церквою )
Все одно тим хто проізошол од обізяни по іншому не зрозуміти)
Banderlog
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2025 06:15

  Banderlog написав:Все одно тим хто проізошол од обізяни по іншому не зрозуміти)
ещё не родился такой гений которого бы я не смог понять. Советую от религиозного фанатизма переходить к более "высоким" ощущения - религиозному экстазу и самадхи. Та же аутостимуляция только намного приятнее крестных взбираний на гору с порванными коленями. (Интересно Христос бы это одобрил?).

Вообще здоровому человеку не надо себя ничем стимулировать. Онтогенез должен течь как ручей.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Вів 21 січ, 2025 06:17, всього редагувалось 2 разів.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2025 06:15

  барабашов написав:Banderlog
Капитан, шоб поднять настроение и с более
Ансамбль "Deicide", альбом 1995года
Зайдёт - можешь и ранние послушать
Начало альбома 1992года - просто православная песня

Фі, таким біснуватим бути :lol:
я таке не слухаю.)
Оці включав дочкам замість колискової до війни.
https://youtu.be/b11-37Me_a4?si=3hoTKsWlPdyVz3oq

https://youtu.be/u_cMk9xItxE?si=qnCiPzcx-1x19XCw
Banderlog
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2025 06:28

  Wirująświatła написав: Советую от религиозного фанатизма переходить к более высоким ощущения
М, религиозному экстазу и самадхи. Та же аутостимуляция только поприятнее.

Вообще здоровому человеку не надо себя ничем стимулировать. Онтогенез должен течь как ручей.


не матюкайтесь) це з чого Ви взяли шо у вас здоровя дофіга? На влк ходили?

совєтую вам кудись на рукопашку пару місяців походить. Там молоді 17 р здорові абізяни всю оту блаж з самадхі Вам з голови вибють. )))
У них якраз період такий підходящий... рвуться вверх в ієрархії стаї. :lol:
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2025 06:46

  Wirująświatła написав:
  Hotab написав:Громадянин першим починає порушувати закон. Все інше (можливі порушення з боку держави та інше) - наслідки
допустим какой то шизик позволяет себе кататься пьяным за рулем , государство говорит ах так пенсии не плачу, зарплаты военным не плачу, тырю бюджет сколько влезет. шизику можно ездить пьяным, а мне беспредельничать низзя? это так не работает, государство должно словить пьяного и наказать по закону, а не гоняться за ним тоже пьяным "потому что он 1й нарушил". Закон - основа государства. нет закона нет государства. Тогда опускаемся в 90е когда законом был пистолет и паяльник.

Это все понятно. У нас диалог возник с того, что гражданин , идя на нарушение закона, рассматривает лишь один вариант развития событий: его (если найдут еще! Если докажут! Если есть что взять!) максимум оштрафуют, не беря во внимание другие варианты.
Государство, выписывая законы, и формируя все что мы называет «государственная машина» рассчитывает , что граждане будут исполнять эти законы. Так же предусматривает, что какие-то несознательные граждане не станут это делать и назначает «пугал» и «карателей», наделяет их правами карать и пугать. Так же предусматривает, что и «пугалы» какие-то могут не выполнять закон и находит для них пугал и подкрепляет это законами и кодексами. Сечешь о чем я?
То есть вид «социального» договора, как его видит ухылянт, не полный. В реальности он сложнее.,И первым нарушает его именно ухылянт. А дальше машига как сработает: в 99% так , как это ухылянт и ожидал. А в 1% монетка встает на ребро и ухылнта тащат в бусик на пендалях. Но ведь ухылянт должен был осознавать, идя на нарушение, что 1% существует.
Hotab
 
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