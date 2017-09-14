Hotab написав:Это все понятно. У нас диалог возник с того, что гражданин , идя на нарушение закона, рассматривает лишь один вариант развития событий: его (если найдут еще! Если докажут! Если есть что взять!) максимум оштрафуют, не беря во внимание другие варианты.
Так і повинно бути. Так визначено в законі. Такий суспільний договір.
Якщо брати до уваги інші варіанти, то знайти виправдання можна на будь-що і будь-кого. В принципі, так і є. Тому постійно кажу: праві (мають свою правду) всі...
І єдине більш-менш об'єктивне узгодження між цими правдами -- це визначення в законі. Бо обмінюватися аргументацією своїх правд сторони можуть нескінченно і не знайдуть згоди.
Hotab написав:А дальше машига как сработает: в 99% так , как это ухылянт и ожидал. А в 1% монетка встает на ребро и ухылнта тащат в бусик на пендалях. Но ведь ухылянт должен был осознавать, идя на нарушение, что 1% существует.
fox767676 написав:Эти ребята определенно взбодрят западный мир. Ещё бы пару унылых каденций демократов, и он бы проиграл конкуренцию "Югу". Сонный Джо был олицетворением дряхлости Запада погружающегося в вечный сон. А теперь яблони на Марсе и и Гренландии, Венесуэла без мадуросов.
Вы - единственный, кто комментирует вступление в должность президента США. Из этого следует, что остальные - агенты кремля и коррупционеры войны
Это - воуки, сир. Так же как первые христиане ненавидели "5 хороших императоров" за укрепление ненавистного им Рима и продвижение конкурирующей им философии , а потом канонизировали ничтожеств которые попустительствовали их бреду и приняли в истеблишмент. Так и эти готовы были отдать Рим нашего времени чахлым скудоумцам, лишь бы продолжать слушать сказки про неизбежную победу подкрепленные денежными ассигнованиям в карман.
Якщо прямо і чесно, то державу та держслужбовців жаль, бо вони згідно демократичних законів по суті є слугами інших громадян та заложниками держави. Отак прописані закони, бо така основа демократії. Держава служить громадянам. І отой посадовець (що всл, що лікар, що чиновник, що вчитель, що поліціянт в держзакладах), є як отой слуга ... якщо згідно закону.
Такі правила. Але правила порушуються і порушують їх першими хто? Да, держслужбовці...
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 21 січ, 2025 10:28, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:prodigy Простите, но у вас всё сводится к вере. К вере в санкции, в развал экономики РФ в ближайшем будущем, к вере в то, что юани и рупии никому не нужны, к вере в победу, к вере в "покращення стану на фронті через деякий час". Всё это хорошо. Но вера это не аргумент, а на вопросы, благодаря чему будет покращення стану через деякий час, вы не отвечаете, а уходите от них. Я был бы рад услышать убедительные аргументы в пользу наших близких успехов и несколько раз задавал эти вопросы. К сожалению, кроме веры "в светлое будущее" ничего не увидел. Причём такая вера почему-то исключительно у тех, кто сам в обозримом будущем на фронт (и вообще в армию) попасть не планирует.
окрім віри по можливості донатю на дрони,
ви все знаєте самі, моя віра не переб"є вашу віру в ссср, в індустріалізіцію (яка була побудована на гроші, коли у моїх дідів відібрали землю (бо до початку колективізації селяни володіли землею майже 10 років), загнали в колхози (це як Гулаг-тільки спиш не на нарах, а на полицях в хаті, а працювати всі виходять як починають у рельсу бахать)
деякі сподівались на рпв, переміря і іншу хрінь...я не сподівався
з початку року (коли писали, що до січня канікули, потом ще якійсь причини, чому парламент сша не голосує пакет допомоги(то об"єднували з кордоном, то з Іхраїлем)-а ми втрачали Авдіївку, Вугледар, Попасну і сотні малих і середніх сіл, але саме цінне-втрачали єліту нашої армії (тих, хто пройшов Солідар і Бахмут), саме тоді генерали (типу Содоля стали дозволяти собі поїхати на вікенд за 300км від своїй ділянки фронту (може вони і раніше їздили, але фотки ми не бачили), а риба псується з голови. коли питають про стан на фронті-солдати , сержанти кажуть що все погано, ледь триємося. Главком Сирьский каже про стабілізацію.
Чи треба нам мобілізація 18-25? так треба, може не 18, а 21 (хоч різниці не бачу) час , на жаль втрачено, а часто бачу молодь в місті-вони навіть і близко не переймаються війною-у нас майже кожен день сотні людей черга на кавзанках за 250грн/година покататись, а там ще за дівчину заплатити, кофе, круасан-тобто тисяча улетає без проблем(вони всі не працюють , школяри,14-17р, а батькі їм виділяють такі кошти, маю 100% впевненості, що за 3 роки вони жодної гривні не задонатили і жодного часу не працювали (у нас є центри -де пенсіонери плетуть сітки для фронту).Тому Зе і не наважується на зниження призивного віку, бо ті 1,5% пассіонарних молодих людей(20-25рр) вже в армії з 2022р ( кожного дня бачу їх фото на Алеї Героїв), а ця молодь на 80% гнила, припускаю, що вони майже 99% кандидати на сзч. При тому втікуть не з фронту, а з тренировочного лагерю. На що я сподіваюсь? то ось на таких нашіх славних чоловіків (які на 70% з села, або маленього міста з населенням до 50 тисяч)