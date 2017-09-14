Додано: Вів 21 січ, 2025 10:31

ЛАД написав: prodigy

Простите, но у вас всё сводится к вере.

К вере в санкции, в развал экономики РФ в ближайшем будущем, к вере в то, что юани и рупии никому не нужны, к вере в победу, к вере в "покращення стану на фронті через деякий час".

Всё это хорошо. Но вера это не аргумент, а на вопросы, благодаря чему будет покращення стану через деякий час, вы не отвечаете, а уходите от них.

Я был бы рад услышать убедительные аргументы в пользу наших близких успехов и несколько раз задавал эти вопросы.

К сожалению, кроме веры "в светлое будущее" ничего не увидел. Причём такая вера почему-то исключительно у тех, кто сам в обозримом будущем на фронт (и вообще в армию) попасть не планирует. Простите, но у вас всё сводится к вере.К вере в санкции, в развал экономики РФ в ближайшем будущем, к вере в то, что юани и рупии никому не нужны, к вере в победу, к вере в "покращення стану на фронті через деякий час".Всё это хорошо. Но вера это не аргумент, а на вопросы, благодаря чему будет покращення стану через деякий час, вы не отвечаете, а уходите от них.Я был бы рад услышатьв пользу наших близких успехов и несколько раз задавал эти вопросы.К сожалению, кроме веры "в светлое будущее" ничего не увидел. Причём такая вера почему-то исключительно у тех, кто сам в обозримом будущем на фронт (и вообще в армию) попасть не планирует.

окрім віри по можливості донатю на дрони,ви все знаєте самі, моя віра не переб"є вашу віру в ссср, в індустріалізіцію (яка була побудована на гроші, коли у моїх дідів відібрали землю (бо до початку колективізації селяни володіли землею майже 10 років), загнали в колхози (це як Гулаг-тільки спиш не на нарах, а на полицях в хаті, а працювати всі виходять як починають у рельсу бахать)деякі сподівались на рпв, переміря і іншу хрінь...я не сподівавсяз початку року (коли писали, що до січня канікули, потом ще якійсь причини, чому парламент сша не голосує пакет допомоги(то об"єднували з кордоном, то з Іхраїлем)-а ми втрачали Авдіївку, Вугледар, Попасну і сотні малих і середніх сіл, але саме цінне-втрачали єліту нашої армії (тих, хто пройшов Солідар і Бахмут), саме тоді генерали (типу Содоля стали дозволяти собі поїхати на вікенд за 300км від своїй ділянки фронту (може вони і раніше їздили, але фотки ми не бачили), а риба псується з голови.коли питають про стан на фронті-солдати , сержанти кажуть що все погано, ледь триємося. Главком Сирьский каже про стабілізацію.Чи треба нам мобілізація 18-25? так треба, може не 18, а 21 (хоч різниці не бачу)а часто бачу молодь в місті-вони навіть і близко не переймаються війною-у нас майже кожен день сотні людей черга на кавзанках за 250грн/година покататись, а там ще за дівчину заплатити, кофе, круасан-тобто тисяча улетає без проблем(вони всі не працюють , школяри,14-17р, а батькі їм виділяють такі кошти, маю 100% впевненості, що за 3 роки вони жодної гривні не задонатили і жодного часу не працювали (у нас є центри -де пенсіонери плетуть сітки для фронту).Тому Зе і не наважується на зниження призивного віку, бо ті 1,5% пассіонарних молодих людей(20-25рр) вже в армії з 2022р ( кожного дня бачу їх фото на Алеї Героїв), а ця молодь на 80% гнила, припускаю, що вони майже 99% кандидати на сзч. При тому втікуть не з фронту, а з тренировочного лагерю.На що я сподіваюсь? то ось на таких нашіх славних чоловіків (які на 70% з села, або маленього міста з населенням до 50 тисяч)