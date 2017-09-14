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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 12029120301203112032>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 119
Повна перемога України на полі бою
5%
6
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
28
Компроміс із росією (територіальні поступки)
31%
37
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
10
Виснаження однієї зі сторін
18%
21
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
10%
12
Всього голосів : 119
Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2025 09:57

  pesikot написав:Трамп приостановил на 3 месяца все программы помощи США иностранным государствам, - AP
Новоизбранный президент Дональд Трамп в первый день после своей инаугурации подписал указ, приостанавливающий все программы внешней помощи США на 90 дней, пока не будет проведен анализ их соответствия целям его политики. Напомним, Украина является одним из крупнейших получателей американской помощи.

Как пишет Associated Press, пока неясно, какой объем помощи будет первоначально затронут указом, поскольку средства на финансирование многих программ уже выделены Конгрессом и должны быть потрачены.

В указе, говорится, что "индустрия и бюрократия иностранной помощи не соответствуют американским интересам и во многих случаях противоречат американским ценностям" и "служат дестабилизации мира во всем мире, продвигая в зарубежных странах идеи, прямо противоположные гармоничным и стабильным отношениям внутри стран и между ними".


хто б сумнівався
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2025 09:59

  _hunter написав:
  Hotab написав:_hunter

19 идет ПЕРЕД 68


А число 179 перед 458 , і? Статті протирічать, відміняють одна одну?

Ты смотри -- таки обучается! :lol:

Статьи -- нет. Вот это противоречит:
  Hotab написав:почали з другого пункту «договору» - «якщо я порушу..». А ще є перший «я виконую вимоги до себе..».

Стаття 17.
Збройні Сили України та інші військові формування ніким не можуть бути використані для обмеження прав і свобод))
Смешно, правда?

Вообще, можно у кого-то поинтересоваться, какие статьи Конституции работают?
Вообще какие права гражданина соблюдаются?
А то все вцепились в обязанности
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2025 10:04

  Hotab написав:Это все понятно. У нас диалог возник с того, что гражданин , идя на нарушение закона, рассматривает лишь один вариант развития событий: его (если найдут еще! Если докажут! Если есть что взять!) максимум оштрафуют, не беря во внимание другие варианты.

Так і повинно бути.
Так визначено в законі.
Такий суспільний договір.

Якщо брати до уваги інші варіанти, то знайти виправдання можна на будь-що і будь-кого.
В принципі, так і є.
Тому постійно кажу: праві (мають свою правду) всі...

І єдине більш-менш об'єктивне узгодження між цими правдами -- це визначення в законі.
Бо обмінюватися аргументацією своїх правд сторони можуть нескінченно і не знайдуть згоди.

В законі ж визначено те, з чого почали діалог.
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2025 10:06

tester7336

тогда тоже должен работать 1%


Згадували, що є.
Коли 99% по закону, то це не називається «на беззаконня беззаконням»
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2025 10:15

  Hotab написав:tester7336

тогда тоже должен работать 1%


Згадували, що є.
Коли 99% по закону, то це не називається «на беззаконня беззаконням»

Ви вважаєте, що 99% по закону?
ВЛК та інші процедури відповідно закону?))
Ні. Там просто інші порушення.

За бусифікацію голосять лише тому, що це вже за гранню порушень і на самому першому етапі.
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2025 10:18

  Hotab написав:А дальше машига как сработает: в 99% так , как это ухылянт и ожидал. А в 1% монетка встает на ребро и ухылнта тащат в бусик на пендалях. Но ведь ухылянт должен был осознавать, идя на нарушение, что 1% существует.


ні
закидають
а далі: або платиш за вихід або дохнути...

Мобілізація в Одесі: співробітники ТЦК порвали довідку про відстрочку і затягли чоловіка в бус (відео)
https://focus.ua/uk/voennye-novosti/689 ... chku-video
Востаннє редагувалось jump в Вів 21 січ, 2025 10:29, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2025 10:21

  Бетон написав:
  fox767676 написав:Эти ребята определенно взбодрят западный мир.
Ещё бы пару унылых каденций демократов, и он бы проиграл конкуренцию "Югу".
Сонный Джо был олицетворением дряхлости Запада погружающегося в вечный сон. А теперь яблони на Марсе и и Гренландии, Венесуэла без мадуросов.

Вы - единственный, кто комментирует вступление в должность президента США.
Из этого следует, что остальные - агенты кремля и коррупционеры войны


Это - воуки, сир.
Так же как первые христиане ненавидели "5 хороших императоров" за укрепление ненавистного им Рима и продвижение конкурирующей им философии , а потом канонизировали ничтожеств которые попустительствовали их бреду и приняли в истеблишмент. Так и эти готовы были отдать Рим нашего времени чахлым скудоумцам, лишь бы продолжать слушать сказки про неизбежную победу подкрепленные денежными ассигнованиям в карман.
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2025 10:26

Якщо прямо і чесно, то державу та держслужбовців жаль, бо вони згідно демократичних законів по суті є слугами інших громадян та заложниками держави.
Отак прописані закони, бо така основа демократії.
Держава служить громадянам.
І отой посадовець (що всл, що лікар, що чиновник, що вчитель, що поліціянт в держзакладах), є як отой слуга ... якщо згідно закону.

Такі правила.
Але правила порушуються і порушують їх першими хто? Да, держслужбовці...
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 21 січ, 2025 10:28, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2025 10:28

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Зараз документи, влк підписують замість тебе. І під стволами як зека везуть на убой. Знайомого в магазин водять під конвоєм
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2025 10:31

  ЛАД написав:prodigy
Простите, но у вас всё сводится к вере.
К вере в санкции, в развал экономики РФ в ближайшем будущем, к вере в то, что юани и рупии никому не нужны, к вере в победу, к вере в "покращення стану на фронті через деякий час".
Всё это хорошо. Но вера это не аргумент, а на вопросы, благодаря чему будет покращення стану через деякий час, вы не отвечаете, а уходите от них.
Я был бы рад услышать убедительные аргументы в пользу наших близких успехов и несколько раз задавал эти вопросы.
К сожалению, кроме веры "в светлое будущее" ничего не увидел. Причём такая вера почему-то исключительно у тех, кто сам в обозримом будущем на фронт (и вообще в армию) попасть не планирует.


окрім віри по можливості донатю на дрони,

ви все знаєте самі, моя віра не переб"є вашу віру в ссср, в індустріалізіцію (яка була побудована на гроші, коли у моїх дідів відібрали землю (бо до початку колективізації селяни володіли землею майже 10 років), загнали в колхози (це як Гулаг-тільки спиш не на нарах, а на полицях в хаті, а працювати всі виходять як починають у рельсу бахать)

деякі сподівались на рпв, переміря і іншу хрінь...я не сподівався

з початку року (коли писали, що до січня канікули, потом ще якійсь причини, чому парламент сша не голосує пакет допомоги(то об"єднували з кордоном, то з Іхраїлем)-а ми втрачали Авдіївку, Вугледар, Попасну і сотні малих і середніх сіл, але саме цінне-втрачали єліту нашої армії (тих, хто пройшов Солідар і Бахмут), саме тоді генерали (типу Содоля стали дозволяти собі поїхати на вікенд за 300км від своїй ділянки фронту (може вони і раніше їздили, але фотки ми не бачили), а риба псується з голови.
коли питають про стан на фронті-солдати , сержанти кажуть що все погано, ледь триємося. Главком Сирьский каже про стабілізацію.

Чи треба нам мобілізація 18-25? так треба, може не 18, а 21 (хоч різниці не бачу)
час , на жаль втрачено, а часто бачу молодь в місті-вони навіть і близко не переймаються війною-у нас майже кожен день сотні людей черга на кавзанках за 250грн/година покататись, а там ще за дівчину заплатити, кофе, круасан-тобто тисяча улетає без проблем(вони всі не працюють , школяри,14-17р, а батькі їм виділяють такі кошти, маю 100% впевненості, що за 3 роки вони жодної гривні не задонатили і жодного часу не працювали (у нас є центри -де пенсіонери плетуть сітки для фронту).Тому Зе і не наважується на зниження призивного віку, бо ті 1,5% пассіонарних молодих людей(20-25рр) вже в армії з 2022р ( кожного дня бачу їх фото на Алеї Героїв), а ця молодь на 80% гнила, припускаю, що вони майже 99% кандидати на сзч. При тому втікуть не з фронту, а з тренировочного лагерю.
На що я сподіваюсь? то ось на таких нашіх славних чоловіків (які на 70% з села, або маленього міста з населенням до 50 тисяч)

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