Додано: Вів 21 січ, 2025 10:56

Banderlog написав: prodigy написав:



як казав генерал Дудаев, якщо ти справжній мусульманин, то маєш робити намаз два рази на день, мало? роби три рази



як казав генерал Дудаев, якщо ти справжній мусульманин, то маєш робити намаз два рази на день, мало? роби три рази

то Ви взагалі проти християнства то починаєте доказувати що православні недостатньо християни...

І не церква й не кабак?

хресний хід на буковині на аннину гору, до жіночого монастиря

. За легендою там жила Анна, яка часто молилась на горі, одного разу напали татари і один погнався за нею, вона взмолилась до Бога і земля провалилась під нею і закрила її. лиш коси лишились в руках татарина.

На вспомин жінки в жару на маковеїв по 800м лізуть на колінах. І стирають коліна в кров...

розумію, що воно після Ваших байок про пошесті сифілісу трохи дико, но є й такі історії)

збирається щоророку під 5т вірян.

Коли в томоській церкві будуть такі монастирі і такі хресні ходи тоді поговорим...

Да, для pesicota там на горі всім хто долізе на колінах наливають кагору од Онуфрія, і йому теж налиють як дійде.

https://molbuk.ua/chernovtsy_news/23385 ... 7cKLmsQalw то Ви взагалі проти християнства то починаєте доказувати що православні недостатньо християни...І не церква й не кабак?хресний хід на буковині на аннину гору, до жіночого монастиря. За легендою там жила Анна, яка часто молилась на горі, одного разу напали татари і один погнався за нею, вона взмолилась до Бога і земля провалилась під нею і закрила її. лиш коси лишились в руках татарина.На вспомин жінки в жару на маковеїв по 800м лізуть на колінах. І стирають коліна в кров...розумію, що воно після Ваших байок про пошесті сифілісу трохи дико, но є й такі історії)збирається щоророку під 5т вірян.Коли в томоській церкві будуть такі монастирі і такі хресні ходи тоді поговорим...Да, для pesicota там на горі всім хто долізе на колінах наливають кагору од Онуфрія, і йому теж налиють як дійде.

Від Матвія 4:19



І сказав їм Ісус: «Ідіть услід за Мною, і Я зроблю вас ловцями не риби, а душ людських».

я бачив цих ідіотів в Гошові, а це повзання на колінах (можне ще дві тисячі казок пригадати)-це маніпуляція свідомості, люди на колінах не варті поваги (там 95% старі і не дуже жінки-вік 50-70).Стосовно ПЦУ-там при владі молоді епіскопи яким ці хресні повзання не до вподоби, устави помякшуються. На приклад, я ніколи не буду цілувати руки "епіскопа" (будь якої конфесії).Раджу вам(як людина людині), що якщо має потребу -помолися вдома (не треба очами на схід, або перед крашеною дощечкою(іконою)-до церкви не ходжу взагалі (достатньо, 25 років відходив).Що тобі сказати, без образ, але ти хлопець дуже-дуже приметивний.Ти не відділяєш віру від бізнесу(бо церква-будь-яка це по перше бизнес, потім вже на 10му місті десь там 20му -віра в бога)в США існують біля 2000 різних церков(як казав Ісус -де двоє і я там третій-то вже церква). Може мені стати ловцем людей, як сказав Ісус Андрію і брату його коли вони ловили рибу на озері:, може тебе залучити до своєїроків 15 тому у нас часто по місту ходили хлопці з Каліфорніїї (з бейджеками) в білих шорслів рубашках і чорних брюках.Підходять до мене (я був з братом):Здравствуітє, мі хатім запросити вас до церкви (дають флаєр з адресою).Питаю, що церква? бабтисти-адвентисти?Ні, наше церква "последних дней Ісуса Христа"Я кажу, хочу теж запросити вас до своєї церкви "Церква первых дней Ісуса Христа"вони питають, чому перших? а я -а чому у вас "церква последних дней"(вони не знали що відповідати, просто впали в ступор). І знов, ми запрощуємо вас до нас.А я, запрошуювас до себе в церкву. Ви звідки? КалЫфорния. Ну добре. Приходьте до мене в церкву.