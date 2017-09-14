З анонсу інтерв'ю: а з того боку "вискакує чувак з Покемоном" (проти Бредлі з ПК в лоб в повний зріст).
То що вирішило, вирішує?
Саме Бредлі...
Ось на це і сподівання.
На образно "Бредлі", яке й постріл танка витримує.
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Додано: Вів 21 січ, 2025 10:44
З анонсу інтерв'ю: а з того боку "вискакує чувак з Покемоном" (проти Бредлі з ПК в лоб в повний зріст).
То що вирішило, вирішує?
Саме Бредлі...
Ось на це і сподівання.
На образно "Бредлі", яке й постріл танка витримує.
Додано: Вів 21 січ, 2025 10:56
я бачив цих ідіотів в Гошові, а це повзання на колінах (можне ще дві тисячі казок пригадати)-це маніпуляція свідомості, люди на колінах не варті поваги (там 95% старі і не дуже жінки-вік 50-70).
Стосовно ПЦУ-там при владі молоді епіскопи яким ці хресні повзання не до вподоби, устави помякшуються. На приклад, я ніколи не буду цілувати руки "епіскопа" (будь якої конфесії).Раджу вам(як людина людині), що якщо має потребу -помолися вдома (не треба очами на схід, або перед крашеною дощечкою(іконою)-до церкви не ходжу взагалі (достатньо, 25 років відходив).
Що тобі сказати, без образ, але ти хлопець дуже-дуже приметивний.
Ти не відділяєш віру від бізнесу(бо церква-будь-яка це по перше бизнес, потім вже на 10му місті десь там 20му -віра в бога)
в США існують біля 2000 різних церков(як казав Ісус -де двоє і я там третій-то вже церква). Може мені стати ловцем людей, як сказав Ісус Андрію і брату його коли вони ловили рибу на озері:
Banderlog, може тебе залучити до своєї церкви ?
років 15 тому у нас часто по місту ходили хлопці з Каліфорніїї (з бейджеками) в білих шорслів рубашках і чорних брюках.Підходять до мене (я був з братом):
Здравствуітє, мі хатім запросити вас до церкви (дають флаєр з адресою).
Питаю, що церква? бабтисти-адвентисти?
Ні, наше церква "последних дней Ісуса Христа"
Я кажу, хочу теж запросити вас до своєї церкви "Церква первых дней Ісуса Христа"
вони питають, чому перших? а я -а чому у вас "церква последних дней"(вони не знали що відповідати, просто впали в ступор). І знов, ми запрощуємо вас до нас.
А я, запрошуювас до себе в церкву. Ви звідки? КалЫфорния. Ну добре. Приходьте до мене в церкву.
Додано: Вів 21 січ, 2025 11:00
Кумедний випадок:
*В Черкасской области бывший руководитель ТЦК пытался подкупить нынешнего за $2000: подробности*
Додано: Вів 21 січ, 2025 11:11
Бредлі чудова машина, тільки керують єю наші герої
США залишили в Афганістані техніки на сотні млрд, але армія втекла за тиждень
В Сирії рф(ссср) озброювала армію асада 50 років-результат 11 днів крах.
Додано: Вів 21 січ, 2025 11:18
*В этой новости прекрасно ... ффсьо!
Появились подробности законопроекта об ограничении прав ТЦК.
В частности:
сотрудников обяжут снять балаклавы;
им запретят применять силовые методы;
полицейские должны находиться для защиты прав людей.
Такой консенсус был достигнут на комитете Верховной Рады...
Ахринеть!
А каким Законом им позволили их носить?
А как быть со ст. 17 КУ?
А каким Законом им позволяли применять силу?
Про полицейских - это просто апофеоз!* (с)
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Приймуть?
І коли?
А так це фактично копія турчиновського "дозволяю застосовувати зброю", коли й так її дозволено було застосовувати по закону.
Тільки навпаки))
Цей законопроект буде про заборону й так забороненого.
А для поліцейських про виконання обов'язків, яке й так вже визначено.
Додано: Вів 21 січ, 2025 11:25
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