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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 12029120301203112032

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 119
Повна перемога України на полі бою
5%
6
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
28
Компроміс із росією (територіальні поступки)
31%
37
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
10
Виснаження однієї зі сторін
18%
21
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
10%
12
Всього голосів : 119
Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2025 10:44

  prodigy написав:На що я сподіваюсь? то ось на таких нашіх славних чоловіків (які на 70% з села, або маленього міста з населенням до 50 тисяч)

З анонсу інтерв'ю: а з того боку "вискакує чувак з Покемоном" (проти Бредлі з ПК в лоб в повний зріст).

То що вирішило, вирішує?
Саме Бредлі...

Ось на це і сподівання.
На образно "Бредлі", яке й постріл танка витримує.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2025 10:56

  Banderlog написав:
  prodigy написав:

як казав генерал Дудаев, якщо ти справжній мусульманин, то маєш робити намаз два рази на день, мало? роби три рази


то Ви взагалі проти християнства то починаєте доказувати що православні недостатньо християни...
І не церква й не кабак? :lol:
хресний хід на буковині на аннину гору, до жіночого монастиря
. За легендою там жила Анна, яка часто молилась на горі, одного разу напали татари і один погнався за нею, вона взмолилась до Бога і земля провалилась під нею і закрила її. лиш коси лишились в руках татарина.
На вспомин жінки в жару на маковеїв по 800м лізуть на колінах. І стирають коліна в кров...
розумію, що воно після Ваших байок про пошесті сифілісу трохи дико, но є й такі історії)
збирається щоророку під 5т вірян.
Коли в томоській церкві будуть такі монастирі і такі хресні ходи тоді поговорим...
Да, для pesicota там на горі всім хто долізе на колінах наливають кагору од Онуфрія, і йому теж налиють як дійде.
https://molbuk.ua/chernovtsy_news/23385 ... 7cKLmsQalw


я бачив цих ідіотів в Гошові, а це повзання на колінах (можне ще дві тисячі казок пригадати)-це маніпуляція свідомості, люди на колінах не варті поваги (там 95% старі і не дуже жінки-вік 50-70).
Стосовно ПЦУ-там при владі молоді епіскопи яким ці хресні повзання не до вподоби, устави помякшуються. На приклад, я ніколи не буду цілувати руки "епіскопа" (будь якої конфесії).Раджу вам(як людина людині), що якщо має потребу -помолися вдома (не треба очами на схід, або перед крашеною дощечкою(іконою)-до церкви не ходжу взагалі (достатньо, 25 років відходив).
Що тобі сказати, без образ, але ти хлопець дуже-дуже приметивний.
Ти не відділяєш віру від бізнесу(бо церква-будь-яка це по перше бизнес, потім вже на 10му місті десь там 20му -віра в бога)
в США існують біля 2000 різних церков(як казав Ісус -де двоє і я там третій-то вже церква). Може мені стати ловцем людей, як сказав Ісус Андрію і брату його коли вони ловили рибу на озері:
Від Матвія 4:19

І сказав їм Ісус: «Ідіть услід за Мною, і Я зроблю вас ловцями не риби, а душ людських».


Banderlog, може тебе залучити до своєї церкви ?

років 15 тому у нас часто по місту ходили хлопці з Каліфорніїї (з бейджеками) в білих шорслів рубашках і чорних брюках.Підходять до мене (я був з братом):
Здравствуітє, мі хатім запросити вас до церкви (дають флаєр з адресою).
Питаю, що церква? бабтисти-адвентисти?
Ні, наше церква "последних дней Ісуса Христа"
Я кажу, хочу теж запросити вас до своєї церкви "Церква первых дней Ісуса Христа"
вони питають, чому перших? а я -а чому у вас "церква последних дней"(вони не знали що відповідати, просто впали в ступор). І знов, ми запрощуємо вас до нас.
А я, запрошуювас до себе в церкву. Ви звідки? КалЫфорния. Ну добре. Приходьте до мене в церкву. :mrgreen:
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2025 11:00

Кумедний випадок:

*В Черкасской области бывший руководитель ТЦК пытался подкупить нынешнего за $2000: подробности*
https://focus.ua/voennye-novosti/689338 ... it-kollegu
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2025 11:11

  detroytred написав:
  prodigy написав:На що я сподіваюсь? то ось на таких нашіх славних чоловіків (які на 70% з села, або маленього міста з населенням до 50 тисяч)

З анонсу інтерв'ю: а з того боку "вискакує чувак з Покемоном" (проти Бредлі з ПК в лоб в повний зріст).

То що вирішило, вирішує?
Саме Бредлі...

Ось на це і сподівання.
На образно "Бредлі", яке й постріл танка витримує.


Бредлі чудова машина, тільки керують єю наші герої
США залишили в Афганістані техніки на сотні млрд, але армія втекла за тиждень
В Сирії рф(ссср) озброювала армію асада 50 років-результат 11 днів крах.
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2025 11:18

*В этой новости прекрасно ... ффсьо!
Появились подробности законопроекта об ограничении прав ТЦК.
В частности:
сотрудников обяжут снять балаклавы;
им запретят применять силовые методы;
полицейские должны находиться для защиты прав людей.
Такой консенсус был достигнут на комитете Верховной Рады...

Ахринеть!
А каким Законом им позволили их носить?
А как быть со ст. 17 КУ?
А каким Законом им позволяли применять силу?
Про полицейских - это просто апофеоз!* (с)
________________________________
Приймуть?
І коли?

А так це фактично копія турчиновського "дозволяю застосовувати зброю", коли й так її дозволено було застосовувати по закону.
Тільки навпаки))
Цей законопроект буде про заборону й так забороненого.
А для поліцейських про виконання обов'язків, яке й так вже визначено.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2025 11:25

  prodigy написав:Бредлі чудова машина, тільки керують єю наші герої

Герої є.
З тій сторони нехай так - відчайдухи та маса компенсують.

Вирішує Бредлі.
detroytred
 
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