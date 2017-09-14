*В этой новости прекрасно ... ффсьо! Появились подробности законопроекта об ограничении прав ТЦК. В частности: сотрудников обяжут снять балаклавы; им запретят применять силовые методы; полицейские должны находиться для защиты прав людей. Такой консенсус был достигнут на комитете Верховной Рады...
Ахринеть! А каким Законом им позволили их носить? А как быть со ст. 17 КУ? А каким Законом им позволяли применять силу? Про полицейских - это просто апофеоз!* (с) ________________________________ Приймуть? І коли?
А так це фактично копія турчиновського "дозволяю застосовувати зброю", коли й так її дозволено було застосовувати по закону. Тільки навпаки)) Цей законопроект буде про заборону й так забороненого. А для поліцейських про виконання обов'язків, яке й так вже визначено.
Banderlog написав:совєтую вам кудись на рукопашку пару місяців походить. Там молоді 17 р здорові абізяни всю оту блаж з самадхі Вам з голови вибють. )))
я работал и с 7ми летними и с 17ти летними, есть конечно индивиды с полной потерей реальности, про них так и говорят "потерянные". Но в 90% случаев агрессию удавалось погасить благодаря гибкости детского/подросткового мозга.
Самый страшный зверь это мужик 40+ с комплексами. Тут магия бессильна и в дыню можно на раз-два получить. Комплексы это сильный зуд. Такие не могут жить тихо и мирно, сначала он как правило стимулирует себя алкоголем, потом начинаются истории какой он герой или наоборот какие все вокруг овощи, и с этого момента до рукоприкладства уже один шаг.
Так шо с мужиками 40+ общение только онлайн. Не то чтобы боюсь, нафиг оно надо, это как перловку жрать. Есть более приятные занятия. Считайте что вы мне дали в морду, виртуально
Banderlog написав:У них якраз період такий підходящий... рвуться вверх в ієрархії стаї.
детская болезнь. лечится 20 минутным разговором о том что разные силовики, чиновники и прочая бурда всегда будут выше, а их кулаки бесполезны. Я бы и вас в 17 вылечил. Но сейчас ваши нейронные связи зацементированы и хз как хотя бы одну добавить. У меня не получается
Banderlog написав:це з чого Ви взяли шо у вас здоровя дофіга? На влк ходили?
на что вы обиделись, на другую точку зрения? я не оскорблял церковь и сам часто посещал Киево-печерскую и почаевскую лавры. Нравилась атмосфера. Хорошая атмосфера в Голосеевском монастыре. Но создают её люди с верой в сердце а не фанатики или те кто свечки на входе покупает.
Про фанатиков объяснил откуда ноги растут. Кто захочет сам докопается к чему еще приводит аутостимуляция, целую книгу можно написать. Точнее всё давно описано и написано.
здоровье... скажем Ковид хорошо поработал. если коротко. Но мозг не пострадал.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Вів 21 січ, 2025 11:43, всього редагувалось 5 разів.
Banderlog написав:хресний хід на буковині на аннину гору, до жіночого монастиря . За легендою там жила Анна, яка часто молилась на горі, одного разу напали татари і один погнався за нею, вона взмолилась до Бога і земля провалилась під нею і закрила її. лиш коси лишились в руках татарина. На вспомин жінки в жару на маковеїв по 800м лізуть на колінах. І стирають коліна в кров...
нас більша такі хресні ходи, наприклад у Святогоській лаврі "Української"ПЦ цікавлять , вам не набридло своє гундяєвське гімно пркривати "вірою", що вам там у кагор підливають?
Как пишет Associated Press, пока неясно, какой объем помощи будет первоначально затронут указом, поскольку средства на финансирование многих программ уже выделены Конгрессом и должны быть потрачены.
Не все так однозначно (с) Пишуть, що Ізраїль та Україну це не зачепить. Почекаємо. Цікаво, як Трамп відреагує на вчорашній ультиматум від пу? "Путін наголосив, що будь-яке врегулювання конфлікту має базуватися на виконанні вимог, висунутих Росією наприкінці 2021 – на початку 2022 року." https://ukranews.com/ua/news/1059768-pu ... e_vignette «Я думаю, у Росії будуть великі проблеми. Більшість людей думали, що ця війна закінчиться через тиждень. Я думаю, що йому було б дуже добре закінчити цю війну», - сказав Трамп, виступаючи перед журналістами в Овальному кабінеті Білого дому після інавгурації 20 січня. https://www.ostro.org/news/tramp-popere ... ni-i508460 Цікаво, що саме Трамп зробить?
Banderlog написав:хресний хід на буковині на аннину гору, до жіночого монастиря
хочу спитати вас як хритиянина, читали ви Біблію від першої до останної сторінки?(там більше тисячі сторінок), тобто знаєти ви з яких книг складається Старий Завіт(Ветхий Завет) -У Старому Завіті 50 книг, які писалися протягом більш ніж тисячі років і, звичайно, не могли бути створені одним автором і з яких книг скаладється Новий Завіт? Новий Заповіт складається з 27 книг, написаних давньогрецькою мовою (за винятком Євангелія від Матвія, написаного спочатку арамейською) протягом першого століття після Різдва Христового. У них розказано про життя і вчення Ісуса Христа, а також про долю його найближчих учнів. Автори Нового Заповіту, згідно з Переданням Церкви, - учні Ісуса Христа, апостоли. Хто автор Біблії?
ось коли ви прочтете Біблію від корки до корки (як я прочитав у 1994)-тоді поспілкуємось
а повзати на колінах-це не віра в Бога, це тупість притаманна деяким нерозумним істотам.
Мільярдер Ілон Маск відреагував на звинувачення у тому, що нібито він зробив нацистське вітання під час виступу на церемонії інавгурації президента США Дональда Трампа.
Під час промови Маск, який приєднається до команди Трампа, дякував виборцям, приклав руку до серця, а потім підняв її вгору. У мережі з’явилась величезна кількість коментарів, нібито Маск виконав нацистське вітання.
Маск вирішив не стояти осторонь та прокоментувати ситуацію у своїй соцмережі Х. Мільярдер написав, що йому набридли атаки у стилі "кожен є Гітлером".