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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1203012031120321203312034>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 119
Повна перемога України на полі бою
5%
6
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
28
Компроміс із росією (територіальні поступки)
31%
37
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
10
Виснаження однієї зі сторін
18%
21
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
10%
12
Всього голосів : 119
Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2025 11:18

*В этой новости прекрасно ... ффсьо!
Появились подробности законопроекта об ограничении прав ТЦК.
В частности:
сотрудников обяжут снять балаклавы;
им запретят применять силовые методы;
полицейские должны находиться для защиты прав людей.
Такой консенсус был достигнут на комитете Верховной Рады...

Ахринеть!
А каким Законом им позволили их носить?
А как быть со ст. 17 КУ?
А каким Законом им позволяли применять силу?
Про полицейских - это просто апофеоз!* (с)
________________________________
Приймуть?
І коли?

А так це фактично копія турчиновського "дозволяю застосовувати зброю", коли й так її дозволено було застосовувати по закону.
Тільки навпаки))
Цей законопроект буде про заборону й так забороненого.
А для поліцейських про виконання обов'язків, яке й так вже визначено.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2025 11:25

  prodigy написав:Бредлі чудова машина, тільки керують єю наші герої

Герої є.
З тій сторони нехай так - відчайдухи та маса компенсують.

Вирішує Бредлі.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2025 11:28

  Banderlog написав:совєтую вам кудись на рукопашку пару місяців походить. Там молоді 17 р здорові абізяни всю оту блаж з самадхі Вам з голови вибють. )))
я работал и с 7ми летними и с 17ти летними, есть конечно индивиды с полной потерей реальности, про них так и говорят "потерянные". Но в 90% случаев агрессию удавалось погасить благодаря гибкости детского/подросткового мозга.

Самый страшный зверь это мужик 40+ с комплексами. Тут магия бессильна и в дыню можно на раз-два получить. Комплексы это сильный зуд. Такие не могут жить тихо и мирно, сначала он как правило стимулирует себя алкоголем, потом начинаются истории какой он герой или наоборот какие все вокруг овощи, и с этого момента до рукоприкладства уже один шаг.

Так шо с мужиками 40+ общение только онлайн. Не то чтобы боюсь, нафиг оно надо, это как перловку жрать. Есть более приятные занятия. Считайте что вы мне дали в морду, виртуально :D
  Banderlog написав:У них якраз період такий підходящий... рвуться вверх в ієрархії стаї.
детская болезнь. лечится 20 минутным разговором о том что разные силовики, чиновники и прочая бурда всегда будут выше, а их кулаки бесполезны. Я бы и вас в 17 вылечил. Но сейчас ваши нейронные связи зацементированы и хз как хотя бы одну добавить. У меня не получается
  Banderlog написав:це з чого Ви взяли шо у вас здоровя дофіга? На влк ходили?
на что вы обиделись, на другую точку зрения? я не оскорблял церковь и сам часто посещал Киево-печерскую и почаевскую лавры. Нравилась атмосфера. Хорошая атмосфера в Голосеевском монастыре. Но создают её люди с верой в сердце а не фанатики или те кто свечки на входе покупает.

Про фанатиков объяснил откуда ноги растут. Кто захочет сам докопается к чему еще приводит аутостимуляция, целую книгу можно написать. Точнее всё давно описано и написано.

здоровье... скажем Ковид хорошо поработал. если коротко. Но мозг не пострадал.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Вів 21 січ, 2025 11:43, всього редагувалось 5 разів.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2025 11:33

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:хресний хід на буковині на аннину гору, до жіночого монастиря
. За легендою там жила Анна, яка часто молилась на горі, одного разу напали татари і один погнався за нею, вона взмолилась до Бога і земля провалилась під нею і закрила її. лиш коси лишились в руках татарина.
На вспомин жінки в жару на маковеїв по 800м лізуть на колінах. І стирають коліна в кров...
нас більша такі хресні ходи, наприклад у Святогоській лаврі "Української"ПЦ цікавлять :D , вам не набридло своє гундяєвське гімно пркривати "вірою", що вам там у кагор підливають?Зображення
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2025 11:42

  pesikot написав:Трамп приостановил на 3 месяца все программы помощи США иностранным государствам, - AP
Как пишет Associated Press, пока неясно, какой объем помощи будет первоначально затронут указом, поскольку средства на финансирование многих программ уже выделены Конгрессом и должны быть потрачены.


Не все так однозначно (с) Пишуть, що Ізраїль та Україну це не зачепить. Почекаємо.
Цікаво, як Трамп відреагує на вчорашній ультиматум від пу?
"Путін наголосив, що будь-яке врегулювання конфлікту має базуватися на виконанні вимог, висунутих Росією наприкінці 2021 – на початку 2022 року."
https://ukranews.com/ua/news/1059768-pu ... e_vignette
«Я думаю, у Росії будуть великі проблеми. Більшість людей думали, що ця війна закінчиться через тиждень. Я думаю, що йому було б дуже добре закінчити цю війну», - сказав Трамп, виступаючи перед журналістами в Овальному кабінеті Білого дому після інавгурації 20 січня.
https://www.ostro.org/news/tramp-popere ... ni-i508460
Цікаво, що саме Трамп зробить?
fler
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2025 11:46

аналіз статті в Таймз

greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2025 11:53

  Banderlog написав:хресний хід на буковині на аннину гору, до жіночого монастиря


хочу спитати вас як хритиянина, читали ви Біблію від першої до останної сторінки?(там більше тисячі сторінок), тобто знаєти ви з яких книг складається Старий Завіт(Ветхий Завет) -У Старому Завіті 50 книг, які писалися протягом більш ніж тисячі років і, звичайно, не могли бути створені одним автором
і з яких книг скаладється Новий Завіт? Новий Заповіт складається з 27 книг, написаних давньогрецькою мовою (за винятком Євангелія від Матвія, написаного спочатку арамейською) протягом першого століття після Різдва Христового. У них розказано про життя і вчення Ісуса Христа, а також про долю його найближчих учнів. Автори Нового Заповіту, згідно з Переданням Церкви, - учні Ісуса Христа, апостоли.
Хто автор Біблії?

ось коли ви прочтете Біблію від корки до корки (як я прочитав у 1994)-тоді поспілкуємось

а повзати на колінах-це не віра в Бога, це тупість притаманна деяким нерозумним істотам.
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2025 11:56

За рахунок чого перемагали у варварів, аборигенів тощо?
Сміливості, духу, героїчності, справедливості і т.д. в умовно індейців було, як мінімум, не менше. І кількість була більшою.

Лише за рахунок технологічності.
В техниці та організації.

Саме про це і казав у разних формулюваннях Трамп.
Інакше Омерика програє ...

Це відноситься і до нашої війни.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2025 12:00

Маск два рази зіганув вчора

Мільярдер Ілон Маск відреагував на звинувачення у тому, що нібито він зробив нацистське вітання під час виступу на церемонії інавгурації президента США Дональда Трампа.

Під час промови Маск, який приєднається до команди Трампа, дякував виборцям, приклав руку до серця, а потім підняв її вгору. У мережі з’явилась величезна кількість коментарів, нібито Маск виконав нацистське вітання.

Маск вирішив не стояти осторонь та прокоментувати ситуацію у своїй соцмережі Х. Мільярдер написав, що йому набридли атаки у стилі "кожен є Гітлером".


https://www.youtube.com/shorts/xdlWtTKWSFw
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2025 12:01

  detroytred написав:За рахунок чого перемагали у варварів, аборигенів тощо?
Сміливості, духу, героїчності, справедливості і т.д. в умовно індейців було, як мінімум, не менше. І кількість була більшою.

Лише за рахунок технологічності.
В техниці та організації.

Саме про це і казав у разних формулюваннях Трамп.
Інакше Омерика програє ...

Це відноситься і до нашої війни.


Да будет свет-сказал електрик и...перерезал провода :mrgreen:
prodigy
 
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  #<1 ... 1203012031120321203312034>
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