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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 12031120321203312034>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 119
Повна перемога України на полі бою
5%
6
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
28
Компроміс із росією (територіальні поступки)
31%
37
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
10
Виснаження однієї зі сторін
18%
21
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
10%
12
Всього голосів : 119
Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2025 12:03

Южаніна: кожен силовик має повоювати
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2025 12:04

  Hotab написав:tester7336

тогда тоже должен работать 1%


Згадували, що є.
Коли 99% по закону, то це не називається «на беззаконня беззаконням»


де це є? покажіть де пересічний громадянин поламав руки-ноги мсечці на камеру і спалив її майно і йому нічого не було?
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2025 12:10

  Wirująświatła написав:
  Сибарит написав:Заповедь "не прелюбодействуй" в первоначальном варианте означала запрет инцеста
мне казалось отношения вне брака во все времена (кроме 20-21 века ) осуждалась в т.ч. христианством. С ваших слов получается в заповедях такого запрета нет. Или он негласный?
Не буду вдаваться в теологические споры, но такой трактовки, как у Сибарита нигде не встречал.
И здесь - https://en.wikipedia.org/wiki/Thou_shalt_not_commit_adultery - ссылки на Библию (Ветхий Завет), где говорится именно о связи с замужней женщиной. Может быть, в ещё более древних источниках? Или домыслы современных историков?
А в словах Иисуса: "Заповідь нову даю вам, щоб любили один одного, як Я полюбив вас (Іоана 13:34), речь, конечно, не о половой любви.
Ну и до кучи. Трактовка prodigy истории раннего христианства чересчур вольная. В 4 веке был принят канон Нового Завета, а не "появился новый завет". И соблюдение субботы и обрезание не главные отличия христианства от иудаизма. Иначе можно сказать, что мусульманство тоже большая "иудейская секта". Главное для христианства - признание Христа богом и его воскресения из мёртвых.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2025 12:11

  prodigy написав:
Да будет свет-сказал електрик и...перерезал провода :mrgreen:

Во! В точічку!

Бо як це буде практично робитися і які наслідки рішень це ще велике питання.
Бо для виконання заяв Трампа йому треба мати інструментом не демократичну державу США, а хоча б (хоча б!!!) а-ля напівдиктаторський Китай.

Але батьки-засновники США заклали фундамент....який ніякому Трампу не дасть зробити цього.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2025 12:16

  detroytred написав:
  Hotab написав:detroytred
То чи має право порушник думати «от я порушу закон, і мені максимум що буде, так це штраф, і то якщо піймають, і то якщо..». * --- має повне право. Повніше нікуди. І всі органи держави повинні захищати це право. Так домовились! І затвердили в законі.

Угу
Тільки ви почали з другого пункту «договору» - «якщо я порушу..». А ще є перший «я виконую вимоги до себе..».
Давайте почнемо з першопричини. З порушника , який не став на облік. А не другого , що хтось не так почав його «душити».

Причина-наслідок.
Закон визначає обов'язок і наслідок, якщо не виконуєш обов'язок - то як і яке покарання.
Про першопричину -- ні слова.

Якщо ж розглядати з точки зору, що обов'язок важливіше, то це і є ставлення, як до корови.
Якщо корова не виконує свій обов'язок-функцію (не дає молоко), то нафіг вона тоді й потрібна. Хазяїну.

Так само тоді буде і до громадянина. Тобто якщо громадянин не виконує свої обов'язки, то нафіг він тоді потрібен.
Кому?)))
Якому хазяїну?)))
Але громадянин не худоба...
І громадянство надається не за виконання обов'язків, не за функції.
А по праву народження в країні.

Да, є мабуть порушення, за які відбирають громадянство.
Але невиконання обов'язків, гадаю, до них не відноситься.

Не відноситься. Но любое государство заставляет выполнять обязанности. А соблюдение прав... в меру сопротивления общества его нарушениям.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2025 12:18

В Евангелии от Иоанна есть рассказ о женщине, пойманной в прелюбодеянии . Лидеры, ответственные за осуществление правосудия, привели ее к Иисусу и попросили его суда. Иисус четко отождествил прелюбодеяние с грехом; однако его утверждение «Пусть тот, кто без греха, первым бросит камень» относится не к предписаниям закона, а к совести. [ 21 ] Некоторые комментаторы отмечают, что если женщина была поймана в прелюбодеянии, то перед судом должен был предстать и мужчина. [ 22 ] Закон четко гласил, что обе стороны должны были получить смертную казнь. [ 23 ] Не привлекая виновного мужчину к ответственности, эти лидеры разделили вину и не были способны нести наказание. Не оправдывая ее прелюбодеяние, Иисус предупреждает женщину на прощание: «Иди и впредь не греши» [ 24 ]
стесняюсь спросить, а что у Христа при жизни был какой то статус, позволяющий выносить какие либо приговоры? Тогда собственно понятно за что его распяли, не за идеи, а за конкуренцию власти. С точки зрения официальных властей это был лжедмитрий, самозванец.

интересно и другое как после распятия неожиданно церковь слилась с государством.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Вів 21 січ, 2025 12:20, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2025 12:19

  tester7336 написав:
  ЛАД написав:Не берусь судить, но генерал, который через 1,5 года войны находит в книжке Герасимова прописные истины (по собственному признанию), вызывает некоторые сомнения.


если это прописная истина - то ее должен был знать не только он.
но и как минимум - союзники.
потому это его "признание" вызывает больше вопросов чем ответов.

Воюем мы, а не "союзники", которых у нас нет.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2025 12:19

  Wirująświatła написав:
  Banderlog написав:совєтую вам кудись на рукопашку пару місяців походить. Там молоді 17 р здорові абізяни всю оту блаж з самадхі Вам з голови вибють. )))
я работал и с 7ми летними и с 17ти летними, есть конечно индивиды с полной потерей реальности, про них так и говорят "потерянные". Но в 90% случаев агрессию удавалось погасить благодаря гибкости детского/подросткового мозга.

Самый страшный зверь это мужик 40+ с комплексами. Тут магия бессильна и в дыню можно на раз-два получить. Комплексы это сильный зуд. Такие не могут жить тихо и мирно, сначала он как правило стимулирует себя алкоголем, потом начинаются истории какой он герой или наоборот какие все вокруг овощи, и с этого момента до рукоприкладства уже один шаг.

Так шо с мужиками 40+ общение только онлайн. Не то чтобы боюсь, нафиг оно надо, это как перловку жрать. Есть более приятные занятия. Считайте что вы мне дали в морду, виртуально :D
  Banderlog написав:У них якраз період такий підходящий... рвуться вверх в ієрархії стаї.
детская болезнь. лечится 20 минутным разговором о том что разные силовики, чиновники и прочая бурда всегда будут выше, а их кулаки бесполезны. Я бы и вас в 17 вылечил. Но сейчас ваши нейронные связи зацементированы и хз как хотя бы одну добавить. У меня не получается
  Banderlog написав:це з чого Ви взяли шо у вас здоровя дофіга? На влк ходили?
на что вы обиделись, на другую точку зрения? я не оскорблял церковь и сам часто посещал Киево-печерскую и почаевскую лавры. Нравилась атмосфера. Хорошая атмосфера в Голосеевском монастыре. Но создают её люди с верой в сердце а не фанатики или

Не обіжався я. То в мене юмор такий. ) особєнно під кінець зміни. Шо по вашому здорова людина? )
не понятно мені оте Ваше- віра в серці. Хрєнь то.
Нема там ніякої віри, там епідемії сифілісу :lol: віра проявляється в ділах. Для невіруючих воно виглядає як фанатизм, але то люди з Божим духом в середині.
атмосфера кажете хороша?
Ви точно розумієте що таке православя?) Возвесели́тся пра́ведник, егда́ уви́дит отмще́ние, ру́це свои́ умы́ет в кро́ви гре́шника. :wink:
Banderlog
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2025 12:22

  ЛАД написав: Но любое государство заставляет выполнять обязанности.

Інструментами і в межах, які визначені законом.

І не ширше.

Якщо примус досягає меж (тобто посилювали, посилювали.. новими законами і дійшли межі, наприклад, Конституційної) тоді що???)))
Послаблюють обов'язки чи виходять за межі фундаментальних засад демократичної держави?
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2025 12:23

  ЛАД написав:
  tester7336 написав:
  ЛАД написав:Не берусь судить, но генерал, который через 1,5 года войны находит в книжке Герасимова прописные истины (по собственному признанию), вызывает некоторые сомнения.


если это прописная истина - то ее должен был знать не только он.
но и как минимум - союзники.
потому это его "признание" вызывает больше вопросов чем ответов.

Воюем мы, а не "союзники", которых у нас нет.


насколько я помню - рассказывали про компьютерное моделирование и общее планирование.
tester7336
 
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