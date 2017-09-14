Сибарит написав:Заповедь "не прелюбодействуй" в первоначальном варианте означала запрет инцеста
мне казалось отношения вне брака во все времена (кроме 20-21 века ) осуждалась в т.ч. христианством. С ваших слов получается в заповедях такого запрета нет. Или он негласный?
Не буду вдаваться в теологические споры, но такой трактовки, как у Сибарита нигде не встречал. И здесь - https://en.wikipedia.org/wiki/Thou_shalt_not_commit_adultery - ссылки на Библию (Ветхий Завет), где говорится именно о связи с замужней женщиной. Может быть, в ещё более древних источниках? Или домыслы современных историков? А в словах Иисуса: "Заповідь нову даю вам, щоб любили один одного, як Я полюбив вас (Іоана 13:34), речь, конечно, не о половой любви. Ну и до кучи. Трактовка prodigy истории раннего христианства чересчур вольная. В 4 веке был принят канон Нового Завета, а не "появился новый завет". И соблюдение субботы и обрезание не главные отличия христианства от иудаизма. Иначе можно сказать, что мусульманство тоже большая "иудейская секта". Главное для христианства - признание Христа богом и его воскресения из мёртвых.
prodigy написав: Да будет свет-сказал електрик и...перерезал провода
Во! В точічку!
Бо як це буде практично робитися і які наслідки рішень це ще велике питання. Бо для виконання заяв Трампа йому треба мати інструментом не демократичну державу США, а хоча б (хоча б!!!) а-ля напівдиктаторський Китай.
Але батьки-засновники США заклали фундамент....який ніякому Трампу не дасть зробити цього.
То чи має право порушник думати «от я порушу закон, і мені максимум що буде, так це штраф, і то якщо піймають, і то якщо..». * --- має повне право. Повніше нікуди. І всі органи держави повинні захищати це право. Так домовились! І затвердили в законі.
Угу Тільки ви почали з другого пункту «договору» - «якщо я порушу..». А ще є перший «я виконую вимоги до себе..». Давайте почнемо з першопричини. З порушника , який не став на облік. А не другого , що хтось не так почав його «душити».
Причина-наслідок. Закон визначає обов'язок і наслідок, якщо не виконуєш обов'язок - то як і яке покарання. Про першопричину -- ні слова.
Якщо ж розглядати з точки зору, що обов'язок важливіше, то це і є ставлення, як до корови. Якщо корова не виконує свій обов'язок-функцію (не дає молоко), то нафіг вона тоді й потрібна. Хазяїну.
Так само тоді буде і до громадянина. Тобто якщо громадянин не виконує свої обов'язки, то нафіг він тоді потрібен. Кому?))) Якому хазяїну?))) Але громадянин не худоба... І громадянство надається не за виконання обов'язків, не за функції. А по праву народження в країні.
Да, є мабуть порушення, за які відбирають громадянство. Але невиконання обов'язків, гадаю, до них не відноситься.
Не відноситься. Но любое государство заставляет выполнять обязанности. А соблюдение прав... в меру сопротивления общества его нарушениям.
В Евангелии от Иоанна есть рассказ о женщине, пойманной в прелюбодеянии . Лидеры, ответственные за осуществление правосудия, привели ее к Иисусу и попросили его суда. Иисус четко отождествил прелюбодеяние с грехом; однако его утверждение «Пусть тот, кто без греха, первым бросит камень» относится не к предписаниям закона, а к совести. [ 21 ] Некоторые комментаторы отмечают, что если женщина была поймана в прелюбодеянии, то перед судом должен был предстать и мужчина. [ 22 ] Закон четко гласил, что обе стороны должны были получить смертную казнь. [ 23 ] Не привлекая виновного мужчину к ответственности, эти лидеры разделили вину и не были способны нести наказание. Не оправдывая ее прелюбодеяние, Иисус предупреждает женщину на прощание: «Иди и впредь не греши» [ 24 ]
стесняюсь спросить, а что у Христа при жизни был какой то статус, позволяющий выносить какие либо приговоры? Тогда собственно понятно за что его распяли, не за идеи, а за конкуренцию власти. С точки зрения официальных властей это был лжедмитрий, самозванец.
интересно и другое как после распятия неожиданно церковь слилась с государством.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Вів 21 січ, 2025 12:20, всього редагувалось 1 раз.
Banderlog написав:совєтую вам кудись на рукопашку пару місяців походить. Там молоді 17 р здорові абізяни всю оту блаж з самадхі Вам з голови вибють. )))
я работал и с 7ми летними и с 17ти летними, есть конечно индивиды с полной потерей реальности, про них так и говорят "потерянные". Но в 90% случаев агрессию удавалось погасить благодаря гибкости детского/подросткового мозга.
Самый страшный зверь это мужик 40+ с комплексами. Тут магия бессильна и в дыню можно на раз-два получить. Комплексы это сильный зуд. Такие не могут жить тихо и мирно, сначала он как правило стимулирует себя алкоголем, потом начинаются истории какой он герой или наоборот какие все вокруг овощи, и с этого момента до рукоприкладства уже один шаг.
Так шо с мужиками 40+ общение только онлайн. Не то чтобы боюсь, нафиг оно надо, это как перловку жрать. Есть более приятные занятия. Считайте что вы мне дали в морду, виртуально
Banderlog написав:У них якраз період такий підходящий... рвуться вверх в ієрархії стаї.
детская болезнь. лечится 20 минутным разговором о том что разные силовики, чиновники и прочая бурда всегда будут выше, а их кулаки бесполезны. Я бы и вас в 17 вылечил. Но сейчас ваши нейронные связи зацементированы и хз как хотя бы одну добавить. У меня не получается
Banderlog написав:це з чого Ви взяли шо у вас здоровя дофіга? На влк ходили?
на что вы обиделись, на другую точку зрения? я не оскорблял церковь и сам часто посещал Киево-печерскую и почаевскую лавры. Нравилась атмосфера. Хорошая атмосфера в Голосеевском монастыре. Но создают её люди с верой в сердце а не фанатики или
Не обіжався я. То в мене юмор такий. ) особєнно під кінець зміни. Шо по вашому здорова людина? ) не понятно мені оте Ваше- віра в серці. Хрєнь то. Нема там ніякої віри, там епідемії сифілісу віра проявляється в ділах. Для невіруючих воно виглядає як фанатизм, але то люди з Божим духом в середині. атмосфера кажете хороша? Ви точно розумієте що таке православя?) Возвесели́тся пра́ведник, егда́ уви́дит отмще́ние, ру́це свои́ умы́ет в кро́ви гре́шника.
ЛАД написав: Но любое государство заставляет выполнять обязанности.
Інструментами і в межах, які визначені законом.
І не ширше.
Якщо примус досягає меж (тобто посилювали, посилювали.. новими законами і дійшли межі, наприклад, Конституційної) тоді що???))) Послаблюють обов'язки чи виходять за межі фундаментальних засад демократичної держави?