Wirująświatła написав:

Banderlog написав: совєтую вам кудись на рукопашку пару місяців походить. Там молоді 17 р здорові абізяни всю оту блаж з самадхі Вам з голови вибють. )))

совєтую вам кудись на рукопашку пару місяців походить. Там молоді 17 р здорові абізяни всю оту блаж з самадхі Вам з голови вибють. )))

Banderlog написав: У них якраз період такий підходящий... рвуться вверх в ієрархії стаї. У них якраз період такий підходящий... рвуться вверх в ієрархії стаї.

Banderlog написав: це з чого Ви взяли шо у вас здоровя дофіга? На влк ходили? це з чого Ви взяли шо у вас здоровя дофіга? На влк ходили?

я работал и с 7ми летними и с 17ти летними, есть конечно индивиды с полной потерей реальности, про них так и говорят "потерянные". Но в 90% случаев агрессию удавалось погасить благодаря гибкости детского/подросткового мозга.Самый страшный зверь это мужик 40+ с комплексами. Тут магия бессильна и в дыню можно на раз-два получить. Комплексы это сильный зуд. Такие не могут жить тихо и мирно, сначала он как правило стимулирует себя алкоголем, потом начинаются истории какой он герой или наоборот какие все вокруг овощи, и с этого момента до рукоприкладства уже один шаг.Так шо с мужиками 40+ общение только онлайн. Не то чтобы боюсь, нафиг оно надо, это как перловку жрать. Есть более приятные занятия. Считайте что вы мне дали в морду, виртуальнодетская болезнь. лечится 20 минутным разговором о том что разные силовики, чиновники и прочая бурда всегда будут выше, а их кулаки бесполезны. Я бы и вас в 17 вылечил. Но сейчас ваши нейронные связи зацементированы и хз как хотя бы одну добавить. У меня не получаетсяна что вы обиделись, на другую точку зрения? я не оскорблял церковь и сам часто посещал Киево-печерскую и почаевскую лавры. Нравилась атмосфера. Хорошая атмосфера в Голосеевском монастыре. Но создают её люди с верой в сердце а не фанатики или