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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 12031120321203312034

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 119
Повна перемога України на полі бою
5%
6
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
28
Компроміс із росією (територіальні поступки)
31%
37
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
10
Виснаження однієї зі сторін
18%
21
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
10%
12
Всього голосів : 119
Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2025 12:27

  konstantin kirovograd написав:prodigy
что значит оральный секс был необычный в 1985 году :D да нормально все им в те годы занимались не меньше чем сейчас.
А для того чтобы кого-то обвинили по статье извращение то для этого нужна експертиза и показания а не просто прийти и сказать в партком :D

Для обвинения по статье было недостаточно.
Но многим просто хватало обращения в партком за желание развестись или за измену. Могли быть последствия, в частности, загранплавание могли запретить.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2025 12:30

  fler написав:Цікаво, як Трамп відреагує на вчорашній ультиматум від пу?
"Путін наголосив, що будь-яке врегулювання конфлікту має базуватися на виконанні вимог, висунутих Росією наприкінці 2021 – на початку 2022 року."
https://ukranews.com/ua/news/1059768-pu ... e_vignette

Який ультіматум? Подивився ваше посилання:
Україна повинна залишатися "нейтральною" і не вступати до НАТО;
Українську армію мають суттєво скоротити;
Український уряд слід відсторонити від влади.

Тобто, ми не вступаємо в НАТО, але йдемо в ЄС.
Армію скоротять, гадаю потрібно кожного громадянина готувать на випадок москалі нападуть, шоб кожний особисто знав де його зброя, та саме де його рубіж. Тобто, армія скільки там москалі хочуть, 100 тис., але резерв мільйонів 10.
Шо там ще, останнє без коментарів, не знаю як 73% ЗА ЗЕ це перенесуть.
А взамін шо, москалі сйо..ють з нашої землі і ніколи не повертаються?
Нє вєрю.
Water
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2025 12:33

  Banderlog написав:Ви точно розумієте що таке православя?) Возвесели́тся пра́ведник, егда́ уви́дит отмще́ние, ру́це свои́ умы́ет в кро́ви гре́шника
вообще не понимаю. но есть некоторые представления о том как функционирует психика человека.
  Banderlog написав:Шо по вашому здорова людина? )
есть несколько трактовок, не хочу гуглить, опишу парочку.

1. человек который никому не мешает жить. всё. типа считается это достаточно чтобы считаться здоровым. точка зрения спорная, но со стороны общества вполне аргументированная.

2. когда человек живет полноценной жизнью, ощущает всю гамму ощущений от глубокого горя до неуёмной радости (по ситуации конечно, а не выпив таблеточку) и реализовывает своё высшее Я (например талантливо выполняя какую то работу, помните ваш клип когда поющие мужики еще занимались пасекой, хотя и пения достаточно, для тех кто не видел ссылка будет ниже). К ней же хорошо подходит п1. мало самому быть счастливым (или несчастным, что кстати обязательно, фазы ощущений должны чередоваться как сон и бодрствования), еще важно не досаждать окружающим.

Могу еще с десяток определений накидать. И хоть они отличаются по форме, суть та же - жизнь полная ощущений без аутостимуляций.

доказательство очень простое. Аутостимуляция со временем превращается в привычку, а там и в черту характера. Алкоголизм, обжорство, жадность, накопительство, жажда власти, ненасытность в интимной жизни, агрессивность, страсть к азартным играм и игромания с интернетом (отдельно). Как это мешает окружающим? банально просто, любой из перечисленных пороков обесценивает 1. свою жизнь 2. жизнь окружающих 3. Божественную природу человека.

из миллиона психологических проблем (которые кстати тоже хорошо описаны и классифицировны) выход только один - жизнь полная ощущений, всей гаммы а не только одной единицы.

  Banderlog написав:не понятно мені оте Ваше- віра в серці
я ее и понимаю как гармония с самим собой и окружающими. https://youtu.be/vo-JiZotyZI?si=GuyUVOTCNNExqYb2 Принятие Бога в свою жизнь, а не замещение бога суррогатами.

как вы думаете соответствуют эти люди моим критериям нормальности?

Он дает без скудости -
В этом нет сомнения.
Затяжные трудности
Лишь из-за неверия.
Он открыл для чад Своих
Щедрые источники -
Чтобы стали счастливы
Сыновья и доченьки...


где здесь аутостимуляция? Бог даёт, откройте душу и берите...
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Вів 21 січ, 2025 12:51, всього редагувалось 6 разів.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2025 12:35

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Water написав:Тобто, ми не вступаємо в НАТО, але йдемо в ЄС.
Армію скоротять, гадаю потрібно кожного громадянина готувать на випадок москалі нападуть, шоб кожний особисто знав де його зброя, та саме де його рубіж. Тобто, армія скільки там москалі хочуть, 100 тис., але резерв мільйонів 10.
Шо там ще, останнє без коментарів, не знаю як 73% ЗА ЗЕ це перенесуть.
А взамін шо, москалі сйо..ють з нашої землі і ніколи не повертаються?
Нє вєрю.
А нас вже беруть у ЄС? А то ми без ЄС економічно станемо після війни ну не Абхазією, але Придністровьєм так точно.
d44
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2025 12:36

Вот смотрите , до Христианства у людей хватило совести не забросать Христа камнями вместе с блудницей.
А теперь большие сомнения как поведут себя типа "воцерковленные", боюсь что проповеди христовы закончатся так и не начавшись
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2025 12:38

  prodigy написав:
Що тобі сказати, без образ, але ти хлопець дуже-дуже приметивний.
Ти не відділяєш віру від бізнесу(бо церква-будь-яка це по перше бизнес, потім вже на 10му місті десь там 20му -віра в бога)
в

Так і є ) я хлопець простий. Життя взагалі проста річ. Найбільша брехня яка є це шо всьо сложно і не так однозначно)
Толку з того шо ти читав біблію нема ти так нічого в ній і не зрозумів)
Banderlog
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2025 12:47

СБУ затримала головного психіатра ЗСУ, який за час повномасштабної війни розбагатів на понад 1 млн доларів США :lol:

Як встановило розслідування, протягом 2022-2024 років підозрюваний придбав:

приватний будинок в Обухівському районі Київської області;
2 квартири в Києві;
1 квартиру в Одесі;
2 земельні ділянки в Обухівському районі Київської області;
БМВ Х7 2024 р.в.;
БМВ Х7 2022 р.в.;
БМВ Х5 2023 р.в.;
БМВ Х3 2022 р.в.;

а також інше майно.

Під час обшуків у нього слідчі СБУ знайшли також 152 тис. доларів США та 34 тис. євро.
https://ssu.gov.ua/novyny/sbu-zatrymala ... lariv-ssha

який поціновувач шедеврів баварського автопрому 8)
тачидли на фотах шикарні-вишуканий смак :P
jump
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2025 12:49

  Water написав:Український уряд слід відсторонити від влади.


Так у нас и так постоянно власть меняется от выборов к выборам, я так понял, что это для внутренней российской публики демонстрация победы над "нацистким режимом".
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2025 12:49

jump
Той точно виборювач кордонів 91 та "воювати будуть всі"
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2025 12:49

  Wirująświatła написав:
  Banderlog написав:Ви точно розумієте що таке православя?) Возвесели́тся пра́ведник, егда́ уви́дит отмще́ние, ру́це свои́ умы́ет в кро́ви гре́шника
вообще не понимаю. но есть некоторые представления о том как функционирует психика человека.
  Banderlog написав:Шо по вашому здорова людина? )
есть несколько трактовок, не хочу гуглить, опишу парочку.


как вы думаете соотвествуют эти люди моим критериям нормальности?
мені чогось здається що слідуючи Вашим рецептам люди стануть квадроберами. І мало чим будуть од макак одрізнятись)
Banderlog
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  #<1 ... 12031120321203312034
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