Для обвинения по статье было недостаточно.
Но многим просто хватало обращения в партком за желание развестись или за измену. Могли быть последствия, в частности, загранплавание могли запретить.
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Додано: Вів 21 січ, 2025 12:27
Для обвинения по статье было недостаточно.
Но многим просто хватало обращения в партком за желание развестись или за измену. Могли быть последствия, в частности, загранплавание могли запретить.
Додано: Вів 21 січ, 2025 12:30
Який ультіматум? Подивився ваше посилання:
Тобто, ми не вступаємо в НАТО, але йдемо в ЄС.
Армію скоротять, гадаю потрібно кожного громадянина готувать на випадок москалі нападуть, шоб кожний особисто знав де його зброя, та саме де його рубіж. Тобто, армія скільки там москалі хочуть, 100 тис., але резерв мільйонів 10.
Шо там ще, останнє без коментарів, не знаю як 73% ЗА ЗЕ це перенесуть.
А взамін шо, москалі сйо..ють з нашої землі і ніколи не повертаються?
Нє вєрю.
Додано: Вів 21 січ, 2025 12:33
вообще не понимаю. но есть некоторые представления о том как функционирует психика человека.
есть несколько трактовок, не хочу гуглить, опишу парочку.
1. человек который никому не мешает жить. всё. типа считается это достаточно чтобы считаться здоровым. точка зрения спорная, но со стороны общества вполне аргументированная.
2. когда человек живет полноценной жизнью, ощущает всю гамму ощущений от глубокого горя до неуёмной радости (по ситуации конечно, а не выпив таблеточку) и реализовывает своё высшее Я (например талантливо выполняя какую то работу, помните ваш клип когда поющие мужики еще занимались пасекой, хотя и пения достаточно, для тех кто не видел ссылка будет ниже). К ней же хорошо подходит п1. мало самому быть счастливым (или несчастным, что кстати обязательно, фазы ощущений должны чередоваться как сон и бодрствования), еще важно не досаждать окружающим.
Могу еще с десяток определений накидать. И хоть они отличаются по форме, суть та же - жизнь полная ощущений без аутостимуляций.
доказательство очень простое. Аутостимуляция со временем превращается в привычку, а там и в черту характера. Алкоголизм, обжорство, жадность, накопительство, жажда власти, ненасытность в интимной жизни, агрессивность, страсть к азартным играм и игромания с интернетом (отдельно). Как это мешает окружающим? банально просто, любой из перечисленных пороков обесценивает 1. свою жизнь 2. жизнь окружающих 3. Божественную природу человека.
из миллиона психологических проблем (которые кстати тоже хорошо описаны и классифицировны) выход только один - жизнь полная ощущений, всей гаммы а не только одной единицы.
я ее и понимаю как гармония с самим собой и окружающими.
как вы думаете соответствуют эти люди моим критериям нормальности?
где здесь аутостимуляция? Бог даёт, откройте душу и берите...
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Вів 21 січ, 2025 12:51, всього редагувалось 6 разів.
Додано: Вів 21 січ, 2025 12:35
Re: Напад росії і білорусі на Україну
А нас вже беруть у ЄС? А то ми без ЄС економічно станемо після війни ну не Абхазією, але Придністровьєм так точно.
Додано: Вів 21 січ, 2025 12:36
Вот смотрите , до Христианства у людей хватило совести не забросать Христа камнями вместе с блудницей.
А теперь большие сомнения как поведут себя типа "воцерковленные", боюсь что проповеди христовы закончатся так и не начавшись
Додано: Вів 21 січ, 2025 12:38
Так і є ) я хлопець простий. Життя взагалі проста річ. Найбільша брехня яка є це шо всьо сложно і не так однозначно)
Толку з того шо ти читав біблію нема ти так нічого в ній і не зрозумів)
Додано: Вів 21 січ, 2025 12:47
СБУ затримала головного психіатра ЗСУ, який за час повномасштабної війни розбагатів на понад 1 млн доларів США
Як встановило розслідування, протягом 2022-2024 років підозрюваний придбав:
приватний будинок в Обухівському районі Київської області;
2 квартири в Києві;
1 квартиру в Одесі;
2 земельні ділянки в Обухівському районі Київської області;
БМВ Х7 2024 р.в.;
БМВ Х7 2022 р.в.;
БМВ Х5 2023 р.в.;
БМВ Х3 2022 р.в.;
а також інше майно.
Під час обшуків у нього слідчі СБУ знайшли також 152 тис. доларів США та 34 тис. євро.
який поціновувач шедеврів баварського автопрому
тачидли на фотах шикарні-вишуканий смак
Додано: Вів 21 січ, 2025 12:49
Додано: Вів 21 січ, 2025 12:49
мені чогось здається що слідуючи Вашим рецептам люди стануть квадроберами. І мало чим будуть од макак одрізнятись)
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