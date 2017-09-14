Додано: Вів 21 січ, 2025 12:33

Banderlog написав: Ви точно розумієте що таке православя?) Возвесели́тся пра́ведник, егда́ уви́дит отмще́ние, ру́це свои́ умы́ет в кро́ви гре́шника Ви точно розумієте що таке православя?) Возвесели́тся пра́ведник, егда́ уви́дит отмще́ние, ру́це свои́ умы́ет в кро́ви гре́шника

Banderlog написав: Шо по вашому здорова людина? ) Шо по вашому здорова людина? )

Banderlog написав: не понятно мені оте Ваше- віра в серці не понятно мені оте Ваше- віра в серці

Он дает без скудости -

В этом нет сомнения.

Затяжные трудности

Лишь из-за неверия.

Он открыл для чад Своих

Щедрые источники -

Чтобы стали счастливы

Сыновья и доченьки...

вообще не понимаю. но есть некоторые представления о том как функционирует психика человека.есть несколько трактовок, не хочу гуглить, опишу парочку.1. человек который никому не мешает жить. всё. типа считается это достаточно чтобы считаться здоровым. точка зрения спорная, но со стороны общества вполне аргументированная.2. когда человек живет полноценной жизнью, ощущает всю гамму ощущений от глубокого горя до неуёмной радости (по ситуации конечно, а не выпив таблеточку) и реализовывает своё высшее Я (например талантливо выполняя какую то работу, помните ваш клип когда поющие мужики еще занимались пасекой, хотя и пения достаточно, для тех кто не видел ссылка будет ниже). К ней же хорошо подходит п1. мало самому быть счастливым (или несчастным, что кстати обязательно, фазы ощущений должны чередоваться как сон и бодрствования), еще важно не досаждать окружающим.Могу еще с десяток определений накидать. И хоть они отличаются по форме, суть та же - жизнь полная ощущений без аутостимуляций.доказательство очень простое. Аутостимуляция со временем превращается в привычку, а там и в черту характера. Алкоголизм, обжорство, жадность, накопительство, жажда власти, ненасытность в интимной жизни, агрессивность, страсть к азартным играм и игромания с интернетом (отдельно). Как это мешает окружающим? банально просто, любой из перечисленных пороков обесценивает 1. свою жизнь 2. жизнь окружающих 3. Божественную природу человека.из миллиона психологических проблем (которые кстати тоже хорошо описаны и классифицировны) выход только один - жизнь полная ощущений, всей гаммы а не только одной единицы.я ее и понимаю как гармония с самим собой и окружающими.Принятие Бога в свою жизнь, а не замещение бога суррогатами.как вы думаете соответствуют эти люди моим критериям нормальности?где здесь аутостимуляция? Бог даёт, откройте душу и берите...