fler написав:Цікаво, як Трамп відреагує на вчорашній ультиматум від пу? "Путін наголосив, що будь-яке врегулювання конфлікту має базуватися на виконанні вимог, висунутих Росією наприкінці 2021 – на початку 2022 року." https://ukranews.com/ua/news/1059768-pu ... e_vignette
Який ультіматум? Подивився ваше посилання:
Україна повинна залишатися "нейтральною" і не вступати до НАТО; Українську армію мають суттєво скоротити; Український уряд слід відсторонити від влади.
Тобто, ми не вступаємо в НАТО, але йдемо в ЄС. Армію скоротять, гадаю потрібно кожного громадянина готувать на випадок москалі нападуть, шоб кожний особисто знав де його зброя, та саме де його рубіж. Тобто, армія скільки там москалі хочуть, 100 тис., але резерв мільйонів 10. Шо там ще, останнє без коментарів, не знаю як 73% ЗА ЗЕ це перенесуть. А взамін шо, москалі сйо..ють з нашої землі і ніколи не повертаються? Нє вєрю.
Banderlog написав:Ви точно розумієте що таке православя?) Возвесели́тся пра́ведник, егда́ уви́дит отмще́ние, ру́це свои́ умы́ет в кро́ви гре́шника
вообще не понимаю. но есть некоторые представления о том как функционирует психика человека.
Banderlog написав:Шо по вашому здорова людина? )
есть несколько трактовок, не хочу гуглить, опишу парочку.
1. человек который никому не мешает жить. всё. типа считается это достаточно чтобы считаться здоровым. точка зрения спорная, но со стороны общества вполне аргументированная.
2. когда человек живет полноценной жизнью, ощущает всю гамму ощущений от глубокого горя до неуёмной радости (по ситуации конечно, а не выпив таблеточку) и реализовывает своё высшее Я (например талантливо выполняя какую то работу, помните ваш клип когда поющие мужики еще занимались пасекой, хотя и пения достаточно, для тех кто не видел ссылка будет ниже). К ней же хорошо подходит п1. мало самому быть счастливым (или несчастным, что кстати обязательно, фазы ощущений должны чередоваться как сон и бодрствования), еще важно не досаждать окружающим.
Могу еще с десяток определений накидать. И хоть они отличаются по форме, суть та же - жизнь полная ощущений без аутостимуляций.
доказательство очень простое. Аутостимуляция со временем превращается в привычку, а там и в черту характера. Алкоголизм, обжорство, жадность, накопительство, жажда власти, ненасытность в интимной жизни, агрессивность, страсть к азартным играм и игромания с интернетом (отдельно). Как это мешает окружающим? банально просто, любой из перечисленных пороков обесценивает 1. свою жизнь 2. жизнь окружающих 3. Божественную природу человека.
из миллиона психологических проблем (которые кстати тоже хорошо описаны и классифицировны) выход только один - жизнь полная ощущений, всей гаммы а не только одной единицы.
Banderlog написав:не понятно мені оте Ваше- віра в серці
Water написав:Тобто, ми не вступаємо в НАТО, але йдемо в ЄС. Армію скоротять, гадаю потрібно кожного громадянина готувать на випадок москалі нападуть, шоб кожний особисто знав де його зброя, та саме де його рубіж. Тобто, армія скільки там москалі хочуть, 100 тис., але резерв мільйонів 10. Шо там ще, останнє без коментарів, не знаю як 73% ЗА ЗЕ це перенесуть. А взамін шо, москалі сйо..ють з нашої землі і ніколи не повертаються? Нє вєрю.
А нас вже беруть у ЄС? А то ми без ЄС економічно станемо після війни ну не Абхазією, але Придністровьєм так точно.
Вот смотрите , до Христианства у людей хватило совести не забросать Христа камнями вместе с блудницей. А теперь большие сомнения как поведут себя типа "воцерковленные", боюсь что проповеди христовы закончатся так и не начавшись
prodigy написав: Що тобі сказати, без образ, але ти хлопець дуже-дуже приметивний. Ти не відділяєш віру від бізнесу(бо церква-будь-яка це по перше бизнес, потім вже на 10му місті десь там 20му -віра в бога) в
Так і є ) я хлопець простий. Життя взагалі проста річ. Найбільша брехня яка є це шо всьо сложно і не так однозначно) Толку з того шо ти читав біблію нема ти так нічого в ній і не зрозумів)
СБУ затримала головного психіатра ЗСУ, який за час повномасштабної війни розбагатів на понад 1 млн доларів США
Як встановило розслідування, протягом 2022-2024 років підозрюваний придбав:
приватний будинок в Обухівському районі Київської області; 2 квартири в Києві; 1 квартиру в Одесі; 2 земельні ділянки в Обухівському районі Київської області; БМВ Х7 2024 р.в.; БМВ Х7 2022 р.в.; БМВ Х5 2023 р.в.; БМВ Х3 2022 р.в.;
Banderlog написав:мені чогось здається що слідуючи Вашим рецептам люди стануть квадроберами. І мало чим будуть од макак одрізнятись)
хорошую тему запецили) откуда взялось квадроберство как явление? что то не устраивает этих людей в их жизненном укладе, чего то не хватает, того что есть у животных. квадроберство это тоже аутостимуляция, ничем не отличается от вышеописанных. Бог создал человека человеком, а не макакой, и в этом смысле быть/считать себя животным - обесценивание Бога.
Смотрите какой классный инструмент, берете любое явление и смотрите обесценивает ли оно Бога. Допустим вы хотите отдать дочь на дзюдо, прокачка своего тела, умение чувствовать партнера, ощущение болевого порога это путь к Богу. Но дзюдо можно применить и во вред, например в семейной ссоре отдубасить мужа. Это обесценивание Бога.
Так что вы меня на макаках не поймали, я не предлагал становиться макаками, я предложил учиться у них тем качествам, которые человечество растеряло. (Кроме воровства, но и в этом тут макакам равных нет)
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Вів 21 січ, 2025 13:56, всього редагувалось 3 разів.