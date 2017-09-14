Українська правда, поспілкувавшись () з бійцями на різних важких напрямках, трошки дала ситуаційної обізнаності.Спершу мова за Покровськ. Повідомляється, що ситуація тут критична. Українська армія щодня втрачає населені пункти на цьому фронті і не може стабілізувати фронт впродовж року після відходу з Авдіївки.Наразі російські війська вирішили не штурмувати Покровськ безпосередньо у лоб, а обійти його з півдня, щоб відрізати логістику. Станом на 19 січня росіяни перебувають лише за 3 км від Покровська та за 5 км від Дніпропетровської області. Кількість логістичних шляхів, що ведуть до Покровська, постійно зменшується. А нещодавно російські війська повністю перекрили дорогу Межова-Покровськ. За останні кілька днів вони також просунулися на північ від цієї траси, частково увійшовши в Котлине та Удачне — останні села перед адміністративним кордоном з Дніпропетровською областю.Сергій Філімонов, командир 🐺 108-го окремого механізованого батальйону «Да Вінчі Вовки», який тривалий час воює на Покровському фронті каже, зо від Удачного та Котлиного до Покровська йде залізниця, і в характері операцій противника — використовувати всі залізничні шляхи. Тому противник вірогідно, що буде використовувати цей маршрут.Виклики, з якими стикаються сили оборони України на цьому фронті:✅ бракує ефективного командування на рівні бригад у складі Донецької оперативно-тактичної групи та оперативно-стратегічного угруповання "Хортиця"✅ ресурси, включаючи техніку, озброєння та особовий склад, розподіляються неефективно;✅ відчувається нестача піхоти, насамперед через високий рівень дезертирства;✅ рівень підготовки піхоти є недостатнім.На жаль, на Покровському фронті вже майже рік пануєта підрозділами різного рівня. «Старі» бригади виснажуються і не отримують необхідного підкріплення, а “нові” бригади, не маючи досвіду, швидко втрачають особовий склад і техніку або страждають від високого рівня дезертирства, що призводить до втрат позицій.Нещодавній приклад - перекидання 🦂 155-ї бригади на Покровський фронт. Допомогти 155-й бригаді закріпитися на позиціях Сергію Філімонову доручили під час наради в Донецькій оперативно-тактичній групі.Я запитав представника підрозділу: що сталося? Він відповів, що в автобусі не було засобів радіоелектронної боротьби. Я запитав: "Ви плануєте перевозити людей на позиції автобусом?» Він відповів, що не знає і не розуміє, як це має відбуватися .. Я також запитав, чи утримуються позиції і, чи є з ними зв'язок. Він сказав,Була одна позиція, яка могла вийти на зв'язок лише тоді, коли мала доступ до інтернету, але це був не Starlink, а лише мобільний інтернет. .. Солдати були абсолютно не готові до бою, і саме це змусило їх дезертирувати з підрозділу, щоб залишитися в живих, напевно. І я їх не звинувачую.