fler То ультиматум был не Украине а НАТО, чтобы сократило свое присутствие в бывшем варшавском договоре. Непонятно чем тут может помочь Украина которая к НАТО ни слухом ни духом, и никаких перспектив не было и нет. На нас просто срывают злость
Спершу мова за Покровськ. Повідомляється, що ситуація тут критична. Українська армія щодня втрачає населені пункти на цьому фронті і не може стабілізувати фронт впродовж року після відходу з Авдіївки.
Наразі російські війська вирішили не штурмувати Покровськ безпосередньо у лоб, а обійти його з півдня, щоб відрізати логістику. Станом на 19 січня росіяни перебувають лише за 3 км від Покровська та за 5 км від Дніпропетровської області. Кількість логістичних шляхів, що ведуть до Покровська, постійно зменшується. А нещодавно російські війська повністю перекрили дорогу Межова-Покровськ. За останні кілька днів вони також просунулися на північ від цієї траси, частково увійшовши в Котлине та Удачне — останні села перед адміністративним кордоном з Дніпропетровською областю.
Сергій Філімонов, командир 🐺 108-го окремого механізованого батальйону «Да Вінчі Вовки», який тривалий час воює на Покровському фронті каже, зо від Удачного та Котлиного до Покровська йде залізниця, і в характері операцій противника — використовувати всі залізничні шляхи. Тому противник вірогідно, що буде використовувати цей маршрут.
Виклики, з якими стикаються сили оборони України на цьому фронті:
✅ бракує ефективного командування на рівні бригад у складі Донецької оперативно-тактичної групи та оперативно-стратегічного угруповання "Хортиця" ✅ ресурси, включаючи техніку, озброєння та особовий склад, розподіляються неефективно; ✅ відчувається нестача піхоти, насамперед через високий рівень дезертирства; ✅ рівень підготовки піхоти є недостатнім.
На жаль, на Покровському фронті вже майже рік панує хаос в управлінні військами та підрозділами різного рівня. «Старі» бригади виснажуються і не отримують необхідного підкріплення, а “нові” бригади, не маючи досвіду, швидко втрачають особовий склад і техніку або страждають від високого рівня дезертирства, що призводить до втрат позицій.
Нещодавній приклад - перекидання 🦂 155-ї бригади на Покровський фронт. Допомогти 155-й бригаді закріпитися на позиціях Сергію Філімонову доручили під час наради в Донецькій оперативно-тактичній групі.
Я запитав представника підрозділу: що сталося? Він відповів, що в автобусі не було засобів радіоелектронної боротьби. Я запитав: "Ви плануєте перевозити людей на позиції автобусом?» Він відповів, що не знає і не розуміє, як це має відбуватися .. Я також запитав, чи утримуються позиції і, чи є з ними зв'язок. Він сказав, що позиції тримаються, але з деякими з них немає зв'язку — або рації розбиті, або їх немає. Була одна позиція, яка могла вийти на зв'язок лише тоді, коли мала доступ до інтернету, але це був не Starlink, а лише мобільний інтернет. .. Солдати були абсолютно не готові до бою, і саме це змусило їх дезертирувати з підрозділу, щоб залишитися в живих, напевно. І я їх не звинувачую.
d44 написав:А нас вже беруть у ЄС? А то ми без ЄС економічно станемо після війни ну не Абхазією, але Придністровьєм так точно.
для чого ми в єс? Що ми їм дамо?
Цікава картинка була б, якщо замість галасу з нашого боку, що ми хочемо в ЄС, і відповіді від ЄС, що для цього потрібно, обидві сторони виклали конретику-табличку: - ми: для чого нам ЄС; - ЄС: для чого їм Україна в ЄС.
Співпадіння та розходження показали б суть процесу.
ЄС, НАТО то цівілізаційна приналежність до Заходу, навіть якщо опустити деталі. Є такі країни як Україна, Вірменія, Грузія які всю тисячолітню історію потерпають від своєї геополітичної невизначеності. Нажаль , коли Україна по суті є анклавом з майже усіх боків оточена рус.міром - зі Сходу, півдня, півночі , і навіть трохи заходу , то планувати євроінтеграцію важко. Геополітично треба щоб Білорусь була нейтральною, хоча б як 20 років тому , щось зробити з придністровям , та й самим взятися за розум. До того ми для Заходу дуже токсичний актив
tester7336 написав:Придністров’я погодилося отримувати газ на умовах Молдови
Невизнане Придністров’я погоджується отримати газ через молдавську держкомпанію “Молдовагаз” і готове платити за нього. Про це заявив так званий “президент” регіону Вадим Красносельський.
“Для того, щоб якнайшвидше тепло доходило до будинків людей, щоб вони отримали газ і нормальну електроенергію у свої житлові помешкання, і щоб уся соціальна інфраструктура також отримувала зиск від тепла та електроенергії, ми погодилися з пропозиціями керівництва Молдови, починаючи з президента і вище, щоб газ Придністров’ю постачала компанія “Молдовагаз”, – заявив він.
Красносельський додав, що “Тираспольтрансгаз” 18 січня направив звернення з цього приводу до Кишинева. При цьому “Тираспольтрансгаз” гарантує оплату доставки.
А сколько было здесь (и не только) конспирологии о "планах Путина".
Banderlog написав:мені чогось здається що слідуючи Вашим рецептам люди стануть квадроберами. І мало чим будуть од макак одрізнятись)
хорошую тему запецили) откуда взялось квадроберство как явление? что то не устраивает этих людей в их жизненном укладе, чего то не хватает, того что есть у животных.
) ну тут вже, звиняйте дядьку. Бєсєду піддержати не зможу бо скудні иої познанія. Не психолог і не в струї. В мене тут за екранами молодьож є серед розвідників і операторів пілотів бпла. Так от буває звірів путаєм з людьми, особливо в нічному режимі. Там по степу лазять коти, пси бродячі, буває кабани обдичілі. Часто і людятиною балуюються. Так вот виявим щось, і дехто каже - собака. А інші кричать - квадробер! Так я і приобщився до сучасності)
Water написав:Український уряд слід відсторонити від влади.
Так у нас и так постоянно власть меняется от выборов к выборам, я так понял, что это для внутренней российской публики демонстрация победы над "нацистким режимом".
Якось, напевно, будь-кому, не зовсім хочеться вести перемовини з людиною, яка як офіційна особа дозволяє собі вислови "довбо"об", "бажано, на три букви", "єта х"ня", "да пох"єру", "пох"ру на цю страну", "бл"дь, в обіймах"...