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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 21 січ, 2025 14:00
Banderlog написав:
і дехто каже - собака. А інші кричать - квадробер!
Так я і приобщився до сучасності
Три смелых зверолова
Охотились в лесах.
Над ними полный месяц
Сиял на небесах.
- Смотрите, это - месяц!
- Зевнув, сказал один.
Другой сказал: - Тарелка! -
А третий крикнул: - Блин!
Три смелых зверолова
Бродили целый день,
А вечером навстречу
К ним выбежал олень.
Один сказал: - Ни слова,
В кустарнике олень! -
Другой сказал: - Корова! -
А третий крикнул: - Пень!
Три смелых зверолова
Сидели под кустом,
А кто-то на березе
Помахивал хвостом.
Один воскликнул: - Белка!
Стреляй, чего глядишь! -
Другой сказал: - Собака! -
А третий крикнул: - Мышь!
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Додано: Вів 21 січ, 2025 14:11
Water написав: Banderlog написав: d44 написав:
А нас вже беруть у ЄС? А то ми без ЄС економічно станемо після війни ну не Абхазією, але Придністровьєм так точно.
для чого ми в єс? Що ми їм дамо?
Те саме, шо й інші. ЄС це гра по правилах.
давайте без оцих порожніх слів про правила, цивілізаційні цінності і демократію.
Цінності можуть бути тіки матеріальні.
Єс це планова квотована економіка. З купою обмежень. Ніхто там нам мерседеси випускати чи літаки не дозволить. Навіть наше зерно там визиває незадоволення. Була в нас дешева електрика, но вже не факт. Дешеві руки вони вже взяли і без вступу, при чому вступ єс і наша рівноправність легалізованість як працівників приведе до здорожчання рук.
Шо іще? Український ринок збуту для європейських товарів?
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Додано: Вів 21 січ, 2025 14:16
Wirująświatła написав: Banderlog написав:
і дехто каже - собака. А інші кричать - квадробер!
Так я і приобщився до сучасності
Три смелых зверолова
Охотились в лесах.
Над ними полный месяц
Сиял на небесах.
вечір поезії? )))
Ну тоді натє , піщу для размышлений.
Шёл по улице удачник,
Весь в глиже, одетый брежно,
И на вид он очень взрачный,
Сразу видно, что годяй!
Он людимый, он имущий,
Удивительный дотёпа,
Он доумок и доучка,
И доразвитый вполне.
А ему идёт навстречу
Врастеничная Смеяна,
Языком вполне цензурным
Говорит ему взначай:
Я уклюжая такая,
И природная поседа,
Я радивая ужасно,
Очень ряшество люблю!
А давай-ка мы с тобою
Будем жить в законном браке,
Ведь такой кудышной пары
Сыщут вряд ли кто и где!
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Додано: Вів 21 січ, 2025 14:26
Banderlog
прикольно видеть сколько видов юмора вы понимаете...
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