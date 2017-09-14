d44 написав:А нас вже беруть у ЄС? А то ми без ЄС економічно станемо після війни ну не Абхазією, але Придністровьєм так точно.
для чого ми в єс? Що ми їм дамо?
Те саме, шо й інші. ЄС це гра по правилах.
давайте без оцих порожніх слів про правила, цивілізаційні цінності і демократію. Цінності можуть бути тіки матеріальні. Єс це планова квотована економіка. З купою обмежень. Ніхто там нам мерседеси випускати чи літаки не дозволить. Навіть наше зерно там визиває незадоволення. Була в нас дешева електрика, но вже не факт. Дешеві руки вони вже взяли і без вступу, при чому вступ єс і наша рівноправність легалізованість як працівників приведе до здорожчання рук. Шо іще? Український ринок збуту для європейських товарів?
Banderlog написав:і дехто каже - собака. А інші кричать - квадробер! Так я і приобщився до сучасності
Три смелых зверолова Охотились в лесах. Над ними полный месяц Сиял на небесах.
вечір поезії? ))) Ну тоді натє , піщу для размышлений. Шёл по улице удачник, Весь в глиже, одетый брежно, И на вид он очень взрачный, Сразу видно, что годяй! Он людимый, он имущий, Удивительный дотёпа, Он доумок и доучка, И доразвитый вполне. А ему идёт навстречу Врастеничная Смеяна, Языком вполне цензурным Говорит ему взначай: Я уклюжая такая, И природная поседа, Я радивая ужасно, Очень ряшество люблю! А давай-ка мы с тобою Будем жить в законном браке, Ведь такой кудышной пары Сыщут вряд ли кто и где!
Water написав:Український уряд слід відсторонити від влади.
Так у нас и так постоянно власть меняется от выборов к выборам, я так понял, что это для внутренней российской публики демонстрация победы над "нацистким режимом".
Якось, напевно, будь-кому, не зовсім хочеться вести перемовини з людиною, яка як офіційна особа дозволяє собі вислови "довбо"об", "бажано, на три букви", "єта х"ня", "да пох"єру", "пох"ру на цю страну", "бл"дь, в обіймах"...
А марка з цитатою "Будапешт. Меморандум х..йня"?
Недавно розмовляв з судовим експертом і заодно викладачем універу. Його бентежив хлопець, який виходячи з кабінету приймальні депутата матюкнувся в трубку). Цей судовий експерт почав погрожувати хлопцю поліцією. Я зауважив, що діти в школі теж матюкаються. Він обурився ще більше. І тоді я йому поставив мат. Що ви хочете, якщо ваш президент матюкаєтья, а Укрпошта друкує марки. Бачили б ви його розгублений вираз))
Бетон надуманная проблема. у одного и того же матюка десятки значений и лишь некоторые оскорбительные, остальные "нелитературные". Допустим молодежный сленг, моноколесист это ругательное слово, созвучное кое с каким другим, но никто его не запрещает.
Моноколесист - чел, который никому не нравится, странный, возможно слегка припизднутый, не обращает внимание на модные тенденции.
с форума
У нас во дворе дети играют в "мир - война". Правил не пойму, но когда плохой выскакивает к хорошим, говорит "салам алейкум", голосом страшным. Дети русские. Дочь наслушалась, дома папу так с работы встретила. Теперь у нас список запретных слов из одной позиции.
_Mykola_ написав:Якось, напевно, будь-кому, не зовсім хочеться вести перемовини з людиною, яка як офіційна особа дозволяє собі вислови "довбо"об", "бажано, на три букви", "єта х"ня", "да пох"єру", "пох"ру на цю страну", "бл"дь, в обіймах".
ЛАД написав:prodigy Простите, но у вас всё сводится к вере. К вере в санкции, в развал экономики РФ в ближайшем будущем, к вере в то, что юани и рупии никому не нужны, к вере в победу, к вере в "покращення стану на фронті через деякий час". Всё это хорошо. Но вера это не аргумент, а на вопросы, благодаря чему будет покращення стану через деякий час, вы не отвечаете, а уходите от них. Я был бы рад услышать убедительные аргументы в пользу наших близких успехов и несколько раз задавал эти вопросы. К сожалению, кроме веры "в светлое будущее" ничего не увидел. Причём такая вера почему-то исключительно у тех, кто сам в обозримом будущем на фронт (и вообще в армию) попасть не планирует.
окрім віри по можливості донатю на дрони,
ви все знаєте самі, моя віра не переб"є вашу віру в ссср, в індустріалізіцію (яка була побудована на гроші, коли у моїх дідів відібрали землю (бо до початку колективізації селяни володіли землею майже 10 років), загнали в колхози (це як Гулаг-тільки спиш не на нарах, а на полицях в хаті, а працювати всі виходять як починають у рельсу бахать)
деякі сподівались на рпв, переміря і іншу хрінь...я не сподівався
з початку року (коли писали, що до січня канікули, потом ще якійсь причини, чому парламент сша не голосує пакет допомоги(то об"єднували з кордоном, то з Іхраїлем)-а ми втрачали Авдіївку, Вугледар, Попасну і сотні малих і середніх сіл, але саме цінне-втрачали єліту нашої армії (тих, хто пройшов Солідар і Бахмут), саме тоді генерали (типу Содоля стали дозволяти собі поїхати на вікенд за 300км від своїй ділянки фронту (може вони і раніше їздили, але фотки ми не бачили), а риба псується з голови. коли питають про стан на фронті-солдати , сержанти кажуть що все погано, ледь триємося. Главком Сирьский каже про стабілізацію.
Чи треба нам мобілізація 18-25? так треба, може не 18, а 21 (хоч різниці не бачу) час , на жаль втрачено, а часто бачу молодь в місті-вони навіть і близко не переймаються війною-у нас майже кожен день сотні людей черга на кавзанках за 250грн/година покататись, а там ще за дівчину заплатити, кофе, круасан-тобто тисяча улетає без проблем(вони всі не працюють , школяри,14-17р, а батькі їм виділяють такі кошти, маю 100% впевненості, що за 3 роки вони жодної гривні не задонатили і жодного часу не працювали (у нас є центри -де пенсіонери плетуть сітки для фронту).Тому Зе і не наважується на зниження призивного віку, бо ті 1,5% пассіонарних молодих людей(20-25рр) вже в армії з 2022р ( кожного дня бачу їх фото на Алеї Героїв), а ця молодь на 80% гнила, припускаю, що вони майже 99% кандидати на сзч. При тому втікуть не з фронту, а з тренировочного лагерю. На що я сподіваюсь? то ось на таких нашіх славних чоловіків (які на 70% з села, або маленього міста з населенням до 50 тисяч)
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И при чём тут моя (придуманная вами) вера в СССР? Как можно верить в то, что уже давно не существует и существовать никогда не будет? Может, вы так умеете, я нет. И какая связь между колхозами и сегодняшней войной? Но опять много слов, но ни одного аргумента. Насчёт призыва с 21 года. Я тут как-то приводил цифры, вряд ли это много даст (в смысле количества мобилизованных). + они могут так же уклоняться от мобилизации, как старшие. Своим постом вы фактически подтверждаете, что перспектив нет. И ни одного аргумента в пользу наших близких (или не очень) успехов на фронте.
"У нас є дані, що були вбиті майже мільйон російських солдатів і сімсот тисяч українських солдатів. Росія більше і може втрачати більше бійців, але не так потрібно керувати країною", — сказав 47-й президент США.
Покарання для ТЦК за незаконну мобілізацію: норми не діятимуть, а бусифікація не зникне "Бусифікація" і так є порушенням: нардеп заперечує підготовку закону про відповідальність ТЦК
нардеп Олександр Бакумов
оскаженілі людолови і далі катуватимуть та викрадатимуть населення
В Евангелии от Иоанна есть рассказ о женщине, пойманной в прелюбодеянии . Лидеры, ответственные за осуществление правосудия, привели ее к Иисусу и попросили его суда. Иисус четко отождествил прелюбодеяние с грехом; однако его утверждение «Пусть тот, кто без греха, первым бросит камень» относится не к предписаниям закона, а к совести. [ 21 ] Некоторые комментаторы отмечают, что если женщина была поймана в прелюбодеянии, то перед судом должен был предстать и мужчина. [ 22 ] Закон четко гласил, что обе стороны должны были получить смертную казнь. [ 23 ] Не привлекая виновного мужчину к ответственности, эти лидеры разделили вину и не были способны нести наказание. Не оправдывая ее прелюбодеяние, Иисус предупреждает женщину на прощание: «Иди и впредь не греши» [ 24 ]
стесняюсь спросить, а что у Христа при жизни был какой то статус, позволяющий выносить какие либо приговоры? Тогда собственно понятно за что его распяли, не за идеи, а за конкуренцию власти. С точки зрения официальных властей это был лжедмитрий, самозванец.
интересно и другое как после распятия неожиданно церковь слилась с государством.
Он в данном случае (да и в других) не выносил приговора. Его воздействие было чисто моральным.