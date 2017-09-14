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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 12034120351203612037>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 119
Повна перемога України на полі бою
5%
6
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
28
Компроміс із росією (територіальні поступки)
31%
37
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
10
Виснаження однієї зі сторін
18%
21
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
10%
12
Всього голосів : 119
Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2025 14:11

  Water написав:
  Banderlog написав:
  d44 написав:А нас вже беруть у ЄС? А то ми без ЄС економічно станемо після війни ну не Абхазією, але Придністровьєм так точно.
для чого ми в єс? Що ми їм дамо?

Те саме, шо й інші. ЄС це гра по правилах.
давайте без оцих порожніх слів про правила, цивілізаційні цінності і демократію.
Цінності можуть бути тіки матеріальні.
Єс це планова квотована економіка. З купою обмежень. Ніхто там нам мерседеси випускати чи літаки не дозволить. Навіть наше зерно там визиває незадоволення. Була в нас дешева електрика, но вже не факт. Дешеві руки вони вже взяли і без вступу, при чому вступ єс і наша рівноправність легалізованість як працівників приведе до здорожчання рук.
Шо іще? Український ринок збуту для європейських товарів?
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2025 14:16

  Wirująświatła написав:
  Banderlog написав:і дехто каже - собака. А інші кричать - квадробер!
Так я і приобщився до сучасності

Три смелых зверолова
Охотились в лесах.
Над ними полный месяц
Сиял на небесах.

вечір поезії? )))
Ну тоді натє , піщу для размышлений. :lol:
Шёл по улице удачник,
Весь в глиже, одетый брежно,
И на вид он очень взрачный,
Сразу видно, что годяй!
Он людимый, он имущий,
Удивительный дотёпа,
Он доумок и доучка,
И доразвитый вполне.
А ему идёт навстречу
Врастеничная Смеяна,
Языком вполне цензурным
Говорит ему взначай:
Я уклюжая такая,
И природная поседа,
Я радивая ужасно,
Очень ряшество люблю!
А давай-ка мы с тобою
Будем жить в законном браке,
Ведь такой кудышной пары
Сыщут вряд ли кто и где!
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2025 14:26

Banderlog прикольно видеть сколько видов юмора вы понимаете... :D
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2025 14:34

  _Mykola_ написав:
  alex_dvornichenko написав:
  Water написав:Український уряд слід відсторонити від влади.


Так у нас и так постоянно власть меняется от выборов к выборам, я так понял, что это для внутренней российской публики демонстрация победы над "нацистким режимом".

Якось, напевно, будь-кому, не зовсім хочеться вести перемовини з людиною, яка як офіційна особа дозволяє собі вислови "довбо"об", "бажано, на три букви", "єта х"ня", "да пох"єру", "пох"ру на цю страну", "бл"дь, в обіймах"...

А марка з цитатою "Будапешт. Меморандум х..йня"?

Недавно розмовляв з судовим експертом і заодно викладачем універу. Його бентежив хлопець, який виходячи з кабінету приймальні депутата матюкнувся в трубку). Цей судовий експерт почав погрожувати хлопцю поліцією.
Я зауважив, що діти в школі теж матюкаються. Він обурився ще більше.
І тоді я йому поставив мат. Що ви хочете, якщо ваш президент матюкаєтья, а Укрпошта друкує марки.
Бачили б ви його розгублений вираз))
Бетон
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2025 14:41

Бетон надуманная проблема. у одного и того же матюка десятки значений и лишь некоторые оскорбительные, остальные "нелитературные". Допустим молодежный сленг, моноколесист это ругательное слово, созвучное кое с каким другим, но никто его не запрещает.

Моноколесист - чел, который никому не нравится, странный, возможно слегка припизднутый, не обращает внимание на модные тенденции.
с форума
У нас во дворе дети играют в "мир - война". Правил не пойму, но когда плохой выскакивает к хорошим, говорит "салам алейкум", голосом страшным. Дети русские.
Дочь наслушалась, дома папу так с работы встретила. Теперь у нас список запретных слов из одной позиции.
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2025 14:53

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  _Mykola_ написав:Якось, напевно, будь-кому, не зовсім хочеться вести перемовини з людиною, яка як офіційна особа дозволяє собі вислови "довбо"об", "бажано, на три букви", "єта х"ня", "да пох"єру", "пох"ру на цю страну", "бл"дь, в обіймах".

Так народ за такого Голобородька і голосував...
https://youtu.be/EBr6f8xp8Is?si=TjNMZ7YKiSKvE--I&t=698
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Вів 21 січ, 2025 14:55, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2025 14:55

  prodigy написав:
  ЛАД написав:prodigy
Простите, но у вас всё сводится к вере.
К вере в санкции, в развал экономики РФ в ближайшем будущем, к вере в то, что юани и рупии никому не нужны, к вере в победу, к вере в "покращення стану на фронті через деякий час".
Всё это хорошо. Но вера это не аргумент, а на вопросы, благодаря чему будет покращення стану через деякий час, вы не отвечаете, а уходите от них.
Я был бы рад услышать убедительные аргументы в пользу наших близких успехов и несколько раз задавал эти вопросы.
К сожалению, кроме веры "в светлое будущее" ничего не увидел. Причём такая вера почему-то исключительно у тех, кто сам в обозримом будущем на фронт (и вообще в армию) попасть не планирует.


окрім віри по можливості донатю на дрони,

ви все знаєте самі, моя віра не переб"є вашу віру в ссср, в індустріалізіцію (яка була побудована на гроші, коли у моїх дідів відібрали землю (бо до початку колективізації селяни володіли землею майже 10 років), загнали в колхози (це як Гулаг-тільки спиш не на нарах, а на полицях в хаті, а працювати всі виходять як починають у рельсу бахать)

деякі сподівались на рпв, переміря і іншу хрінь...я не сподівався

з початку року (коли писали, що до січня канікули, потом ще якійсь причини, чому парламент сша не голосує пакет допомоги(то об"єднували з кордоном, то з Іхраїлем)-а ми втрачали Авдіївку, Вугледар, Попасну і сотні малих і середніх сіл, але саме цінне-втрачали єліту нашої армії (тих, хто пройшов Солідар і Бахмут), саме тоді генерали (типу Содоля стали дозволяти собі поїхати на вікенд за 300км від своїй ділянки фронту (може вони і раніше їздили, але фотки ми не бачили), а риба псується з голови.
коли питають про стан на фронті-солдати , сержанти кажуть що все погано, ледь триємося. Главком Сирьский каже про стабілізацію.

Чи треба нам мобілізація 18-25? так треба, може не 18, а 21 (хоч різниці не бачу)
час , на жаль втрачено, а часто бачу молодь в місті-вони навіть і близко не переймаються війною-у нас майже кожен день сотні людей черга на кавзанках за 250грн/година покататись, а там ще за дівчину заплатити, кофе, круасан-тобто тисяча улетає без проблем(вони всі не працюють , школяри,14-17р, а батькі їм виділяють такі кошти, маю 100% впевненості, що за 3 роки вони жодної гривні не задонатили і жодного часу не працювали (у нас є центри -де пенсіонери плетуть сітки для фронту).Тому Зе і не наважується на зниження призивного віку, бо ті 1,5% пассіонарних молодих людей(20-25рр) вже в армії з 2022р ( кожного дня бачу їх фото на Алеї Героїв), а ця молодь на 80% гнила, припускаю, що вони майже 99% кандидати на сзч. При тому втікуть не з фронту, а з тренировочного лагерю.
На що я сподіваюсь? то ось на таких нашіх славних чоловіків (які на 70% з села, або маленього міста з населенням до 50 тисяч)

[youtube]3MbF0qjTJPY[/youtu..]

И при чём тут моя (придуманная вами) вера в СССР? Как можно верить в то, что уже давно не существует и существовать никогда не будет? Может, вы так умеете, я нет.
И какая связь между колхозами и сегодняшней войной?
Но опять много слов, но ни одного аргумента.
Насчёт призыва с 21 года. Я тут как-то приводил цифры, вряд ли это много даст (в смысле количества мобилизованных). + они могут так же уклоняться от мобилизации, как старшие.
Своим постом вы фактически подтверждаете, что перспектив нет.
И ни одного аргумента в пользу наших близких (или не очень) успехов на фронте.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2025 14:58

"У нас є дані, що були вбиті майже мільйон російських солдатів і сімсот тисяч українських солдатів. :shock: Росія більше і може втрачати більше бійців, але не так потрібно керувати країною", — сказав 47-й президент США.


Покарання для ТЦК за незаконну мобілізацію: норми не діятимуть, а бусифікація не зникне

"Бусифікація" і так є порушенням: нардеп заперечує підготовку закону про відповідальність ТЦК

нардеп Олександр Бакумов

оскаженілі людолови і далі катуватимуть та викрадатимуть населення :(
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2025 15:01



силовик: кожна южаніна мені до лампочки :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2025 15:08

  Wirująświatła написав:
В Евангелии от Иоанна есть рассказ о женщине, пойманной в прелюбодеянии . Лидеры, ответственные за осуществление правосудия, привели ее к Иисусу и попросили его суда. Иисус четко отождествил прелюбодеяние с грехом; однако его утверждение «Пусть тот, кто без греха, первым бросит камень» относится не к предписаниям закона, а к совести. [ 21 ] Некоторые комментаторы отмечают, что если женщина была поймана в прелюбодеянии, то перед судом должен был предстать и мужчина. [ 22 ] Закон четко гласил, что обе стороны должны были получить смертную казнь. [ 23 ] Не привлекая виновного мужчину к ответственности, эти лидеры разделили вину и не были способны нести наказание. Не оправдывая ее прелюбодеяние, Иисус предупреждает женщину на прощание: «Иди и впредь не греши» [ 24 ]
стесняюсь спросить, а что у Христа при жизни был какой то статус, позволяющий выносить какие либо приговоры? Тогда собственно понятно за что его распяли, не за идеи, а за конкуренцию власти. С точки зрения официальных властей это был лжедмитрий, самозванец.

интересно и другое как после распятия неожиданно церковь слилась с государством.
Он в данном случае (да и в других) не выносил приговора. Его воздействие было чисто моральным.
ЛАД
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