ЛАД написав: Но любое государство заставляет выполнять обязанности.
Інструментами і в межах, які визначені законом.
І не ширше.
Якщо примус досягає меж (тобто посилювали, посилювали.. новими законами і дійшли межі, наприклад, Конституційної) тоді що???))) Послаблюють обов'язки чи виходять за межі фундаментальних засад демократичної держави?
Я там написал. Во втором предложении, кот. вы опустили.
ЛАД написав:Иначе можно сказать, что мусульманство тоже большая "иудейская секта"
почитайте історію виникнення Ісламу, сотні років мусульмані при молитві звертались обличчям на півноч-мусульмани вважали саме Іерусалим своїм духовним центром
як на мене іслам-це компіляція з різних джерел (основне джерело -христіанство та іудаізм(від якого взяли не тільки обрізаніє)
вам відомо що в улусі Джуччи державною релігією був іслам до 16 сторіччя (тобто московити немають жодного відношення до хрещення Русі (тобто Києва)
Московия до Петра I считала себя частью исламского мира
Вся правда з блогосфери » Новини блогосфери » Московия до Петра I считала себя частью исламского мира 18.01.2013, 21:22 • 6354 • 9
Русское оружие было сплошь «мусульманским». Нанего не просто наносили арабские слова,но даже целые аяты из Корана и исламскиемолитвы (ду´а). Зачем это делалось, какэто объяснить сегодня и почему традиционнаяверсия не выдерживает критики? Об этом ниже.
В собрании Оружейной палаты Московского Кремля привлекают вниманиепредметы эпохи XVI-XVII вв., покрытые арабскими надписями и характернымивосточными узорами. В большом альбоме«Государственная Оружейная палата»приводятся некоторые такие предметы идается краткое пояснение ихпроисхождения.
d44 написав:А нас вже беруть у ЄС? А то ми без ЄС економічно станемо після війни ну не Абхазією, але Придністровьєм так точно.
для чого ми в єс? Що ми їм дамо?
Ви справді не розумієте чи прикидаєтесь? 1) Вони вже переконалися, що українці - працьовита нація, яка робить потужний внесок у зростання економіки країн ЄС + покращує їм демографічні показники; Ось чому через побоювання, що українці повернуться після війни додому, деякі країни спростили отримання ВНЖ та інших плюшок як для громадян. 2) Українська армія, загартована в боях, може посилити армії країн ЄС різними шляхами. 3) Природні ресурси. Тут багато перераховувати, гугліть самі. 4) Чорне море і відповідні можливості. 5) Величезна територія для розміщення виробничих потужностей, вигідні можливості для інвестування (про це говорять іноземні бізнесмени на всіх міжнародних форумах). А тепер уявіть, якщо це все забере кацапія? Які наслідки для ЄС будуть? Отож.
detroytred написав:Цікава картинка була б, якщо замість галасу з нашого боку, що ми хочемо в ЄС, і відповіді від ЄС, що для цього потрібно, обидві сторони виклали конретику-табличку: - ми: для чого нам ЄС; - ЄС: для чого їм Україна в ЄС.
Ніякого галасу немає, процес пішов. Є Угода про асоціацію з ЄС і іже з нею документи - разом понад тисячу сторінок. Створено переговорні групи (понад 30 моїх колег туди потрапили), які вже почали роботу, півроку тут попрацюють, потім поїдуть працювати до ЄС.
ЛАД написав:И ни одного аргумента в пользу наших близких (или не очень) успехов на фронте.
ЛАД, не валите з больной голови на... аргумент такі: -потрібна зброя від партнерів (Зе сказав що доля українського виробництва зброї досягла майже 40%, у 2022 було менше 10%) -потрібні люди у армії які мають не тільки пройти навчання а і бути в підрозділах разом з ветеранами (ветеранам треба якісно передати всі свої знання і навики) -держава має збільшити виробництво дронів (тому їх недостатньо і звертаються до спільноти Стерненко і інших спільнот)
Між бригадами ЗСУ щомісяця розподілятимуть 2,5 мільярди гривень для закупівлі БпЛА, - Умєров