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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 12034120351203612037

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 119
Повна перемога України на полі бою
5%
6
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
28
Компроміс із росією (територіальні поступки)
31%
37
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
10
Виснаження однієї зі сторін
18%
21
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
10%
12
Всього голосів : 119
Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2025 15:10

  detroytred написав:
  ЛАД написав: Но любое государство заставляет выполнять обязанности.

Інструментами і в межах, які визначені законом.

І не ширше.

Якщо примус досягає меж (тобто посилювали, посилювали.. новими законами і дійшли межі, наприклад, Конституційної) тоді що???)))
Послаблюють обов'язки чи виходять за межі фундаментальних засад демократичної держави?
Я там написал.
Во втором предложении, кот. вы опустили.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2025 15:16

Что еще успел сделать президент США после своей инаугурации:

🔻 Заявил, что за время военного конфликта Россия потеряла почти миллион солдат, а Украина — около 700 тысяч.

🔻 Распорядился поднять флаг в Москве над посольством США. Ранее флаг был приспущен в память о Джимми Картере по указанию Байдена.

🔻 Подписал указ о переоценке и перегруппировке американской помощи иностранным государствам, приостановив её оказание на 90 дней.

🔻 Заявил о выходе США из Всемирной организации здравоохранения.

🔻 Подписал указ о помиловании 1,5 тысячи участников штурма Капитолия в январе 2021 года.

🔻 Объявил об увольнении четырёх членов администрации Байдена и пообещал уволить более тысячи назначенцев экс-президента.

🔻 Подписал исполнительный указ о TikTok, предполагающий владение американской компанией половиной соцсети, отсрочив блокировку приложения на 75 дней, говорится в ABC News.
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2025 15:21

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Иначе можно сказать, что мусульманство тоже большая "иудейская секта"

почитайте історію виникнення Ісламу, сотні років мусульмані при молитві звертались обличчям на півноч-мусульмани вважали саме Іерусалим своїм духовним центром

як на мене іслам-це компіляція з різних джерел (основне джерело -христіанство та іудаізм(від якого взяли не тільки обрізаніє)

вам відомо що в улусі Джуччи державною релігією був іслам до 16 сторіччя (тобто московити немають жодного відношення до хрещення Русі (тобто Києва)

Московия до Петра I считала себя частью исламского мира


Вся правда з блогосфери » Новини блогосфери »
Московия до Петра I считала себя частью исламского мира
18.01.2013, 21:22 • 6354 • 9


Русское оружие было сплошь «мусульманским». Нанего не просто наносили арабские слова,но даже целые аяты из Корана и исламскиемолитвы (ду´а). Зачем это делалось, какэто объяснить сегодня и почему традиционнаяверсия не выдерживает критики? Об этом ниже.

В собрании Оружейной палаты Московского Кремля привлекают вниманиепредметы эпохи XVI-XVII вв., покрытые арабскими надписями и характернымивосточными узорами. В большом альбоме«Государственная Оружейная палата»приводятся некоторые такие предметы идается краткое пояснение ихпроисхождения.

https://uainfo.org/blognews/94333-mosko ... -mira.html

на православных храмах ниже кресте полумесяц
https://www.youtube.com/watch?v=5-U8TrSyS-c

меня ответ бородатого не удовлетворил
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2025 15:28

  Banderlog написав:
  d44 написав:А нас вже беруть у ЄС? А то ми без ЄС економічно станемо після війни ну не Абхазією, але Придністровьєм так точно.
для чого ми в єс? Що ми їм дамо?

Ви справді не розумієте чи прикидаєтесь? :shock:
1) Вони вже переконалися, що українці - працьовита нація, яка робить потужний внесок у зростання економіки країн ЄС + покращує їм демографічні показники;
Ось чому через побоювання, що українці повернуться після війни додому, деякі країни спростили отримання ВНЖ та інших плюшок як для громадян.
2) Українська армія, загартована в боях, може посилити армії країн ЄС різними шляхами.
3) Природні ресурси. Тут багато перераховувати, гугліть самі.
4) Чорне море і відповідні можливості.
5) Величезна територія для розміщення виробничих потужностей, вигідні можливості для інвестування (про це говорять іноземні бізнесмени на всіх міжнародних форумах).
А тепер уявіть, якщо це все забере кацапія? Які наслідки для ЄС будуть? Отож.

  detroytred написав:Цікава картинка була б, якщо замість галасу з нашого боку, що ми хочемо в ЄС, і відповіді від ЄС, що для цього потрібно, обидві сторони виклали конретику-табличку:
- ми: для чого нам ЄС;
- ЄС: для чого їм Україна в ЄС.

Ніякого галасу немає, процес пішов. Є Угода про асоціацію з ЄС і іже з нею документи - разом понад тисячу сторінок. Створено переговорні групи (понад 30 моїх колег туди потрапили), які вже почали роботу, півроку тут попрацюють, потім поїдуть працювати до ЄС.
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2025 15:35

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:И ни одного аргумента в пользу наших близких (или не очень) успехов на фронте.


ЛАД, не валите з больной голови на...
аргумент такі:
-потрібна зброя від партнерів (Зе сказав що доля українського виробництва зброї досягла майже 40%, у 2022 було менше 10%)
-потрібні люди у армії які мають не тільки пройти навчання а і бути в підрозділах разом з ветеранами (ветеранам треба якісно передати всі свої знання і навики)
-держава має збільшити виробництво дронів (тому їх недостатньо і звертаються до спільноти Стерненко і інших спільнот)
Між бригадами ЗСУ щомісяця розподілятимуть 2,5 мільярди гривень для закупівлі БпЛА, - Умєров

https://www.unian.ua/weapons/mizh-briga ... 91024.html

-треба ремформувати керування армією ( проблеми не можна ніяк сховати), що треба там робити-ні до мене (не маю достатньої компетенції)
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2025 15:39

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Этим вашим переговорщикам-коллегам бронь до "поДнепру" дали?
барабашов
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2025 15:44

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Ви колись спілкувались з європейськими чиновниками? Прокуратура, правоохоронні органи,
суди ?
Впевнений, що ні, бо це різні світи.
Ніколи нас не візьмуть до єс з такою корупцією

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Бетон
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2025 15:49

  Бетон написав:Ви колись спілкувались з європейськими чиновниками? Прокуратура, правоохоронні органи,
суди ?
Впевнений, що ні, бо це різні світи.
Ніколи нас не візьмуть до єс з такою корупцією

Такі казки, капець просто

26 бакинських комісованих
flyman
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