d44 написав:А нас вже беруть у ЄС? А то ми без ЄС економічно станемо після війни ну не Абхазією, але Придністровьєм так точно.
для чого ми в єс? Що ми їм дамо?
Ви справді не розумієте чи прикидаєтесь? 1) Вони вже переконалися, що українці - працьовита нація, яка робить потужний внесок у зростання економіки країн ЄС + покращує їм демографічні показники; Ось чому через побоювання, що українці повернуться після війни додому, деякі країни спростили отримання ВНЖ та інших плюшок як для громадян. 2) Українська армія, загартована в боях, може посилити армії країн ЄС різними шляхами. 3) Природні ресурси. Тут багато перераховувати, гугліть самі. 4) Чорне море і відповідні можливості. 5) Величезна територія для розміщення виробничих потужностей, вигідні можливості для інвестування (про це говорять іноземні бізнесмени на всіх міжнародних форумах). А тепер уявіть, якщо це все забере кацапія? Які наслідки для ЄС будуть? Отож.
detroytred написав:Цікава картинка була б, якщо замість галасу з нашого боку, що ми хочемо в ЄС, і відповіді від ЄС, що для цього потрібно, обидві сторони виклали конретику-табличку: - ми: для чого нам ЄС; - ЄС: для чого їм Україна в ЄС.
Ніякого галасу немає, процес пішов. Є Угода про асоціацію з ЄС і іже з нею документи - разом понад тисячу сторінок. Створено переговорні групи (понад 30 моїх колег туди потрапили), які вже почали роботу, півроку тут попрацюють, потім поїдуть працювати до ЄС.
ЛАД написав:И ни одного аргумента в пользу наших близких (или не очень) успехов на фронте.
ЛАД, не валите з больной голови на... аргумент такі: -потрібна зброя від партнерів (Зе сказав що доля українського виробництва зброї досягла майже 40%, у 2022 було менше 10%) -потрібні люди у армії які мають не тільки пройти навчання а і бути в підрозділах разом з ветеранами (ветеранам треба якісно передати всі свої знання і навики) -держава має збільшити виробництво дронів (тому їх недостатньо і звертаються до спільноти Стерненко і інших спільнот)
Між бригадами ЗСУ щомісяця розподілятимуть 2,5 мільярди гривень для закупівлі БпЛА, - Умєров
jump написав:"У нас є дані, що були вбиті майже мільйон російських солдатів і сімсот тисяч українських солдатів. Росія більше і може втрачати більше бійців, але не так потрібно керувати країною", — сказав 47-й президент США.
Покарання для ТЦК за незаконну мобілізацію: норми не діятимуть, а бусифікація не зникне "Бусифікація" і так є порушенням: нардеп заперечує підготовку закону про відповідальність ТЦК
нардеп Олександр Бакумов
оскаженілі людолови і далі катуватимуть та викрадатимуть населення
Ну так с такими-то потерями -- других вариантов и нет
d44 написав:А нас вже беруть у ЄС? А то ми без ЄС економічно станемо після війни ну не Абхазією, але Придністровьєм так точно.
для чого ми в єс? Що ми їм дамо?
Ви справді не розумієте чи прикидаєтесь? 1) Вони вже переконалися, що українці - працьовита нація, яка робить потужний внесок у зростання економіки країн ЄС + покращує їм демографічні показники; Ось чому через побоювання, що українці повернуться після війни додому, деякі країни спростили отримання ВНЖ та інших плюшок як для громадян. 2) Українська армія, загартована в боях, може посилити армії країн ЄС різними шляхами. 3) Природні ресурси. Тут багато перераховувати, гугліть самі. 4) Чорне море і відповідні можливості. 5) Величезна територія для розміщення виробничих потужностей, вигідні можливості для інвестування (про це говорять іноземні бізнесмени на всіх міжнародних форумах).
наших працьовитих громадян вони і так беруть стільки скільки їм треба і тримають в підвішеному стані. В любий момент копняк під задницю і додому. Природні ресурси в нас вже всі розібрані нічийних шахт нема. Яких таких виробничих потужностей? Шо саме ті європейці тут розмістили? В нас говорять про іноземні інвестиції з 93 року а поки виводять гроші наші бізнесмени в офшори або так як ахметов будують генерацію в польщі і меткомбінати в італії.
ЛАД написав:И ни одного аргумента в пользу наших близких (или не очень) успехов на фронте.
ЛАД, не валите з больной голови на... аргумент такі: -потрібна зброя від партнерів (Зе сказав що доля українського виробництва зброї досягла майже 40%, у 2022 було менше 10%) -потрібні люди у армії які мають
зе збрехав) Якого саме виробництва зброї? Ми випускаєм танки? Артилерію? Літаки? Хіба може міни до 120мм мінометів є українські.
Banderlog написав: для чого ми в єс? Що ми їм дамо?
Ви справді не розумієте чи прикидаєтесь? 1) Вони вже переконалися, що українці - працьовита нація, яка робить потужний внесок у зростання економіки країн ЄС + покращує їм демографічні показники; Ось чому через побоювання, що українці повернуться після війни додому, деякі країни спростили отримання ВНЖ та інших плюшок як для громадян. 2) Українська армія, загартована в боях, може посилити армії країн ЄС різними шляхами. 3) Природні ресурси. Тут багато перераховувати, гугліть самі. 4) Чорне море і відповідні можливості. 5) Величезна територія для розміщення виробничих потужностей, вигідні можливості для інвестування (про це говорять іноземні бізнесмени на всіх міжнародних форумах).
наших працьовитих громадян вони і так беруть стільки скільки їм треба і тримають в підвішеному стані. В любий момент копняк під задницю і додому. Природні ресурси в нас вже всі розібрані нічийних шахт нема. Яких таких виробничих потужностей? Шо саме ті європейці тут розмістили? В нас говорять про іноземні інвестиції з 93 року а поки виводять гроші наші бізнесмени в офшори або так як ахметов будують генерацію в польщі і меткомбінати в італії.
Икея свою пилораму поставила. Еще какую-то проводку тут крутят -- из Китая везти дороже выходит.
jump написав:"У нас є дані, що були вбиті майже мільйон російських солдатів і сімсот тисяч українських солдатів. Росія більше і може втрачати більше бійців, але не так потрібно керувати країною", — сказав 47-й президент США.
Покарання для ТЦК за незаконну мобілізацію: норми не діятимуть, а бусифікація не зникне "Бусифікація" і так є порушенням: нардеп заперечує підготовку закону про відповідальність ТЦК
нардеп Олександр Бакумов
оскаженілі людолови і далі катуватимуть та викрадатимуть населення
Ну так с такими-то потерями -- других вариантов и нет
700 тысяч убитых. И мяснику сырскому мало. Ещё давай