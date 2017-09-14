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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1203212033120341203512036>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 119
Повна перемога України на полі бою
5%
6
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
28
Компроміс із росією (територіальні поступки)
31%
37
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
10
Виснаження однієї зі сторін
18%
21
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
10%
12
Всього голосів : 119
Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2025 15:28

  Banderlog написав:
  d44 написав:А нас вже беруть у ЄС? А то ми без ЄС економічно станемо після війни ну не Абхазією, але Придністровьєм так точно.
для чого ми в єс? Що ми їм дамо?

Ви справді не розумієте чи прикидаєтесь? :shock:
1) Вони вже переконалися, що українці - працьовита нація, яка робить потужний внесок у зростання економіки країн ЄС + покращує їм демографічні показники;
Ось чому через побоювання, що українці повернуться після війни додому, деякі країни спростили отримання ВНЖ та інших плюшок як для громадян.
2) Українська армія, загартована в боях, може посилити армії країн ЄС різними шляхами.
3) Природні ресурси. Тут багато перераховувати, гугліть самі.
4) Чорне море і відповідні можливості.
5) Величезна територія для розміщення виробничих потужностей, вигідні можливості для інвестування (про це говорять іноземні бізнесмени на всіх міжнародних форумах).
А тепер уявіть, якщо це все забере кацапія? Які наслідки для ЄС будуть? Отож.

  detroytred написав:Цікава картинка була б, якщо замість галасу з нашого боку, що ми хочемо в ЄС, і відповіді від ЄС, що для цього потрібно, обидві сторони виклали конретику-табличку:
- ми: для чого нам ЄС;
- ЄС: для чого їм Україна в ЄС.

Ніякого галасу немає, процес пішов. Є Угода про асоціацію з ЄС і іже з нею документи - разом понад тисячу сторінок. Створено переговорні групи (понад 30 моїх колег туди потрапили), які вже почали роботу, півроку тут попрацюють, потім поїдуть працювати до ЄС.
fler
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2025 15:35

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:И ни одного аргумента в пользу наших близких (или не очень) успехов на фронте.


ЛАД, не валите з больной голови на...
аргумент такі:
-потрібна зброя від партнерів (Зе сказав що доля українського виробництва зброї досягла майже 40%, у 2022 було менше 10%)
-потрібні люди у армії які мають не тільки пройти навчання а і бути в підрозділах разом з ветеранами (ветеранам треба якісно передати всі свої знання і навики)
-держава має збільшити виробництво дронів (тому їх недостатньо і звертаються до спільноти Стерненко і інших спільнот)
Між бригадами ЗСУ щомісяця розподілятимуть 2,5 мільярди гривень для закупівлі БпЛА, - Умєров

https://www.unian.ua/weapons/mizh-briga ... 91024.html

-треба ремформувати керування армією ( проблеми не можна ніяк сховати), що треба там робити-ні до мене (не маю достатньої компетенції)
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2025 15:39

fler
Этим вашим переговорщикам-коллегам бронь до "поДнепру" дали?
барабашов
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2025 15:44

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Ви колись спілкувались з європейськими чиновниками? Прокуратура, правоохоронні органи,
суди ?
Впевнений, що ні, бо це різні світи.
Ніколи нас не візьмуть до єс з такою корупцією

Такі казки, капець просто
Бетон
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2025 15:49

  Бетон написав:Ви колись спілкувались з європейськими чиновниками? Прокуратура, правоохоронні органи,
суди ?
Впевнений, що ні, бо це різні світи.
Ніколи нас не візьмуть до єс з такою корупцією

Такі казки, капець просто

26 бакинських комісованих
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2025 16:28

  jump написав:"У нас є дані, що були вбиті майже мільйон російських солдатів і сімсот тисяч українських солдатів. :shock: Росія більше і може втрачати більше бійців, але не так потрібно керувати країною", — сказав 47-й президент США.


Покарання для ТЦК за незаконну мобілізацію: норми не діятимуть, а бусифікація не зникне

"Бусифікація" і так є порушенням: нардеп заперечує підготовку закону про відповідальність ТЦК

нардеп Олександр Бакумов

оскаженілі людолови і далі катуватимуть та викрадатимуть населення :(


Ну так с такими-то потерями -- других вариантов и нет :cry:
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2025 16:35

  fler написав:
  Banderlog написав:
  d44 написав:А нас вже беруть у ЄС? А то ми без ЄС економічно станемо після війни ну не Абхазією, але Придністровьєм так точно.
для чого ми в єс? Що ми їм дамо?

Ви справді не розумієте чи прикидаєтесь? :shock:
1) Вони вже переконалися, що українці - працьовита нація, яка робить потужний внесок у зростання економіки країн ЄС + покращує їм демографічні показники;
Ось чому через побоювання, що українці повернуться після війни додому, деякі країни спростили отримання ВНЖ та інших плюшок як для громадян.
2) Українська армія, загартована в боях, може посилити армії країн ЄС різними шляхами.
3) Природні ресурси. Тут багато перераховувати, гугліть самі.
4) Чорне море і відповідні можливості.
5) Величезна територія для розміщення виробничих потужностей, вигідні можливості для інвестування (про це говорять іноземні бізнесмени на всіх міжнародних форумах).
наших працьовитих громадян вони і так беруть стільки скільки їм треба і тримають в підвішеному стані. В любий момент копняк під задницю і додому. Природні ресурси в нас вже всі розібрані нічийних шахт нема.
Яких таких виробничих потужностей? Шо саме ті європейці тут розмістили?
В нас говорять про іноземні інвестиції з 93 року а поки виводять гроші наші бізнесмени в офшори або так як ахметов будують генерацію в польщі і меткомбінати в італії.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2025 16:39

  prodigy написав:
  ЛАД написав:И ни одного аргумента в пользу наших близких (или не очень) успехов на фронте.


ЛАД, не валите з больной голови на...
аргумент такі:
-потрібна зброя від партнерів (Зе сказав що доля українського виробництва зброї досягла майже 40%, у 2022 було менше 10%)
-потрібні люди у армії які мають
зе збрехав)
Якого саме виробництва зброї? Ми випускаєм танки? Артилерію? Літаки? Хіба може міни до 120мм мінометів є українські.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2025 16:40

  Banderlog написав:
  fler написав:
  Banderlog написав: для чого ми в єс? Що ми їм дамо?

Ви справді не розумієте чи прикидаєтесь? :shock:
1) Вони вже переконалися, що українці - працьовита нація, яка робить потужний внесок у зростання економіки країн ЄС + покращує їм демографічні показники;
Ось чому через побоювання, що українці повернуться після війни додому, деякі країни спростили отримання ВНЖ та інших плюшок як для громадян.
2) Українська армія, загартована в боях, може посилити армії країн ЄС різними шляхами.
3) Природні ресурси. Тут багато перераховувати, гугліть самі.
4) Чорне море і відповідні можливості.
5) Величезна територія для розміщення виробничих потужностей, вигідні можливості для інвестування (про це говорять іноземні бізнесмени на всіх міжнародних форумах).
наших працьовитих громадян вони і так беруть стільки скільки їм треба і тримають в підвішеному стані. В любий момент копняк під задницю і додому. Природні ресурси в нас вже всі розібрані нічийних шахт нема.
Яких таких виробничих потужностей? Шо саме ті європейці тут розмістили?
В нас говорять про іноземні інвестиції з 93 року а поки виводять гроші наші бізнесмени в офшори або так як ахметов будують генерацію в польщі і меткомбінати в італії.

Икея свою пилораму поставила. Еще какую-то проводку тут крутят -- из Китая везти дороже выходит. :lol:
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2025 16:45

  _hunter написав:
  jump написав:"У нас є дані, що були вбиті майже мільйон російських солдатів і сімсот тисяч українських солдатів. :shock: Росія більше і може втрачати більше бійців, але не так потрібно керувати країною", — сказав 47-й президент США.


Покарання для ТЦК за незаконну мобілізацію: норми не діятимуть, а бусифікація не зникне

"Бусифікація" і так є порушенням: нардеп заперечує підготовку закону про відповідальність ТЦК

нардеп Олександр Бакумов

оскаженілі людолови і далі катуватимуть та викрадатимуть населення :(


Ну так с такими-то потерями -- других вариантов и нет :cry:

700 тысяч убитых.
И мяснику сырскому мало. Ещё давай
Бетон
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  #<1 ... 1203212033120341203512036>
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