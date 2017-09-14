RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 12033120341203512036>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 119
Повна перемога України на полі бою
5%
6
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
28
Компроміс із росією (територіальні поступки)
31%
37
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
10
Виснаження однієї зі сторін
18%
21
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
10%
12
Всього голосів : 119
Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2025 16:47

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:Яких таких виробничих потужностей? Шо саме ті європейці тут розмістили?

Можна робити електроніку
https://www.yazaki-europe.com/uk/about- ... ns/ukraine
https://www.jabil.com/contact/locations/uzhgorod.html
можна авто збирати
https://www.skoda-auto.ua/company/skoda-prat-eurocar
можна робити меблі, але основне, як на мене, це різні харчопереробні та металозбагачувальні заводи.
Ну і, само собою, бракована зброя.
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4787
З нами з: 29.07.22
Подякував: 781 раз.
Подякували: 580 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2025 16:52

  Бетон написав:
  _hunter написав:
  jump написав:"У нас є дані, що були вбиті майже мільйон російських солдатів і сімсот тисяч українських солдатів. :shock: Росія більше і може втрачати більше бійців, але не так потрібно керувати країною", — сказав 47-й президент США.


Покарання для ТЦК за незаконну мобілізацію: норми не діятимуть, а бусифікація не зникне

"Бусифікація" і так є порушенням: нардеп заперечує підготовку закону про відповідальність ТЦК

нардеп Олександр Бакумов

оскаженілі людолови і далі катуватимуть та викрадатимуть населення :(


Ну так с такими-то потерями -- других вариантов и нет :cry:

700 тысяч убитых.
И мяснику сырскому мало. Ещё давай

«выиграть войну в обороне — невозможно».

«Сколько ты не будешь обороняться, ты все равно будешь отступать. А мы вынуждены держать оборону и концентрировать наши силы, фактически, вдоль всей линии фронта», — заявил Сырский.
_hunter
 
Повідомлень: 9052
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 486 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2025 16:55

Бетон

И мяснику сырскому мало. Ещё давай


Сирський вбиває?
Чи Сирський напав?
Ти знов в трьох соснах заплутався?
Hotab
 
Повідомлень: 14118
З нами з: 15.02.09
Подякував: 374 раз.
Подякували: 2308 раз.
 
Профіль
 
1
3
2
Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2025 16:59

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:Сирський вбиває?

Сирський віддає накази, в результаті яких гине більше людей, ніж могло б загинути, якщо б він віддав інші накази. Як приклад - сидіння в оточених мішках замість відступу (Курахове, Бахмут). І постійне переміщення боєздатних бригад із "насиджених позицій" (Торецьк)
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4787
З нами з: 29.07.22
Подякував: 781 раз.
Подякували: 580 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2025 17:00

  Бетон написав:700 тысяч убитых.
И мяснику сырскому мало. Ещё давай

Не віриться в такі втрати. Хіба загальні. Не може бути більше 200 тисяч вбитих.
Думаю інформацію по втратах доведеться владі розсекречувати бо цифри трампа явно перебільшені.
Та й взагалі такі заяви на соющницькі не тянуть.
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1776
З нами з: 24.06.14
Подякував: 107 раз.
Подякували: 44 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2025 17:02

  Hotab написав:Бетон

И мяснику сырскому мало. Ещё давай


Сирський вбиває?
Чи Сирський напав?
Ти знов в трьох соснах заплутався?

"Мясник" -- потому, что "мясные штурмы".
https://forbes.ua/ru/war-in-ukraine/ole ... 2024-19109

Что первое, что второе -- как обычно -- к обсуждаемому вопросу никакого отношения не имеет :lol:
_hunter
 
Повідомлень: 9052
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 486 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2025 17:07

*Если я кого и верю... то не в Маска... а в БЕННОНА... тот знает...
И либо Трамп его послушает либо проиграет с Маском... который уже дал штангу с Фараджем и по Франции...
Всякая Прозорливость должна уравновешиваться РАЦИО...
И если Трамп не уравновесит Маска Бенноном...
Закончится херово...

Объявив новый ЧЕРНОБЕЛЫЙ МИР... проиграет тот кто объявив его будет играть в его ЦВЕТНОСТЬ в ряде вопросов...

Дом разделенный внутри падет...
Сказал ч\б - играй ч\б...
Вопрос Украины, Евразии и РФ - ЛАКМУС...
Будет петлять - проиграет...
Отжор своих на мизерах - залог успеха....
Туда или сюда...
Игра туда-сюда - ПИСЕЦ.* (С)
________________________________
Коротко це:
*Есть три альтернативы для Трампа...
а) Объявить войну КНР-РФ и поддержать Украину... публично.
б) Сдать Украину и часть ЕС РФ... публично.
в) ПРОИГРАТЬ петляя... в ч\б мире, который сам же и установил.* (С)
_________________________________
Який з трьох варіантів обере Трамп?
Питання питань)))
detroytred
 
Повідомлень: 29760
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2025 17:09

_hunter

Мясник" -- потому, что "мясные штурмы".


«сказал анонимный каптан ВСУ».
А решту тексту, де з цією тезою не погоджуються, німецькому бігунцю закрила катаракта.ну або він читає що хоче бачити, бо росіянська консерва
Hotab
 
Повідомлень: 14118
З нами з: 15.02.09
Подякував: 374 раз.
Подякували: 2308 раз.
 
Профіль
 
1
3
2
Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2025 17:10

  Banderlog написав:Думаю інформацію по втратах доведеться владі розсекречувати бо цифри трампа явно перебільшені.
кому больше поверят зеленскому или трампу?
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Вів 21 січ, 2025 17:11, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27243
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2424 раз.
Подякували: 3403 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2025 17:15

  Wirująświatła написав:
  Banderlog написав:Думаю інформацію по втратах доведеться владі розсекречувати бо цифри трампа явно перебільшені.
кому больше поверят зеленскому или трампу?

Так і є!
М. Матриця вже давно.
Не має значення дійсність, має значення у що повірять.
Або: значення має (роль грає) у що повірять, а не реальність.
detroytred
 
Повідомлень: 29760
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 12033120341203512036>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Wirująświatła і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
27 81622
Переглянути останнє повідомлення
Нед 05 січ, 2025 20:48
Господар Вельзевула
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 255578
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 899852
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (6115)
21.01.2025 16:26
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.