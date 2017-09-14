jump написав:"У нас є дані, що були вбиті майже мільйон російських солдатів і сімсот тисяч українських солдатів. Росія більше і може втрачати більше бійців, але не так потрібно керувати країною", — сказав 47-й президент США.
Покарання для ТЦК за незаконну мобілізацію: норми не діятимуть, а бусифікація не зникне "Бусифікація" і так є порушенням: нардеп заперечує підготовку закону про відповідальність ТЦК
нардеп Олександр Бакумов
оскаженілі людолови і далі катуватимуть та викрадатимуть населення
Ну так с такими-то потерями -- других вариантов и нет
700 тысяч убитых. И мяснику сырскому мало. Ещё давай
«выиграть войну в обороне — невозможно».
«Сколько ты не будешь обороняться, ты все равно будешь отступать. А мы вынуждены держать оборону и концентрировать наши силы, фактически, вдоль всей линии фронта», — заявил Сырский.
Сирський віддає накази, в результаті яких гине більше людей, ніж могло б загинути, якщо б він віддав інші накази. Як приклад - сидіння в оточених мішках замість відступу (Курахове, Бахмут). І постійне переміщення боєздатних бригад із "насиджених позицій" (Торецьк)
Бетон написав:700 тысяч убитых. И мяснику сырскому мало. Ещё давай
Не віриться в такі втрати. Хіба загальні. Не може бути більше 200 тисяч вбитих. Думаю інформацію по втратах доведеться владі розсекречувати бо цифри трампа явно перебільшені. Та й взагалі такі заяви на соющницькі не тянуть.
*Если я кого и верю... то не в Маска... а в БЕННОНА... тот знает... И либо Трамп его послушает либо проиграет с Маском... который уже дал штангу с Фараджем и по Франции... Всякая Прозорливость должна уравновешиваться РАЦИО... И если Трамп не уравновесит Маска Бенноном... Закончится херово...
Объявив новый ЧЕРНОБЕЛЫЙ МИР... проиграет тот кто объявив его будет играть в его ЦВЕТНОСТЬ в ряде вопросов...
Дом разделенный внутри падет... Сказал ч\б - играй ч\б... Вопрос Украины, Евразии и РФ - ЛАКМУС... Будет петлять - проиграет... Отжор своих на мизерах - залог успеха.... Туда или сюда... Игра туда-сюда - ПИСЕЦ.* (С) ________________________________ Коротко це: *Есть три альтернативы для Трампа... а) Объявить войну КНР-РФ и поддержать Украину... публично. б) Сдать Украину и часть ЕС РФ... публично. в) ПРОИГРАТЬ петляя... в ч\б мире, который сам же и установил.* (С) _________________________________ Який з трьох варіантів обере Трамп? Питання питань)))