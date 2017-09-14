RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 12033120341203512036

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 119
Повна перемога України на полі бою
5%
6
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
28
Компроміс із росією (територіальні поступки)
31%
37
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
10
Виснаження однієї зі сторін
18%
21
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
10%
12
Всього голосів : 119
Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2025 17:28

  detroytred написав:Не має значення дійсність, має значення у що повірять.
вы ж не знаете какую инфу подают наверх сырскому, может кто то давно погиб а ему начисляют боевые, выше я давал ссылку на укр.правду где говорили, что иногда сами не в курсе живы на некоторых блокпостах люди или нет. В условиях когда труп может сгореть или валяться где то в посадке у Сырского очень приблизительная информация о потерях. При таком бардаке? Равно как и у трампа. Можно подумать американская разведка ползает по посадкам и считает трупы. Ни одна цифра до завершения войны не может вызывать доверие. Точное количество жертв 2мв тоже не подсчитано и никогда не будет.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27243
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2424 раз.
Подякували: 3403 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2025 17:33

  Banderlog написав:
  Бетон написав:700 тысяч убитых.
И мяснику сырскому мало. Ещё давай

Не віриться в такі втрати. Хіба загальні. Не може бути більше 200 тисяч вбитих.
Думаю інформацію по втратах доведеться владі розсекречувати бо цифри трампа явно перебільшені.
Та й взагалі такі заяви на соющницькі не тянуть.

Та мабуть
Бо якщо додати 200 тищ СЗЧ, то це вся армія
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4393
З нами з: 17.12.22
Подякував: 124 раз.
Подякували: 307 раз.
 
Профіль
 
2
  #<1 ... 12033120341203512036
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Wirująświatła і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
27 81622
Переглянути останнє повідомлення
Нед 05 січ, 2025 20:48
Господар Вельзевула
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 255578
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 899853
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (6115)
21.01.2025 16:26
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.