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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 21 січ, 2025 17:28
detroytred написав:
Не має значення дійсність, має значення у що повірять.
вы ж не знаете какую инфу подают наверх сырскому, может кто то давно погиб а ему начисляют боевые, выше я давал ссылку на укр.правду где говорили, что иногда сами не в курсе живы на некоторых блокпостах люди или нет. В условиях когда труп может сгореть или валяться где то в посадке у Сырского очень приблизительная информация о потерях. При таком бардаке? Равно как и у трампа. Можно подумать американская разведка ползает по посадкам и считает трупы. Ни одна цифра до завершения войны не может вызывать доверие. Точное количество жертв 2мв тоже не подсчитано и никогда не будет.
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Додано: Вів 21 січ, 2025 17:33
Banderlog написав: Бетон написав:
700 тысяч убитых.
И мяснику сырскому мало. Ещё давай
Не віриться в такі втрати. Хіба загальні. Не може бути більше 200 тисяч вбитих.
Думаю інформацію по втратах доведеться владі розсекречувати бо цифри трампа явно перебільшені.
Та й взагалі такі заяви на соющницькі не тянуть.
Та мабуть
Бо якщо додати 200 тищ СЗЧ, то це вся армія
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