detroytred написав:Не має значення дійсність, має значення у що повірять.
вы ж не знаете какую инфу подают наверх сырскому, может кто то давно погиб а ему начисляют боевые, выше я давал ссылку на укр.правду где говорили, что иногда сами не в курсе живы на некоторых блокпостах люди или нет. В условиях когда труп может сгореть или валяться где то в посадке у Сырского очень приблизительная информация о потерях. При таком бардаке? Равно как и у трампа. Можно подумать американская разведка ползает по посадкам и считает трупы. Ни одна цифра до завершения войны не может вызывать доверие. Точное количество жертв 2мв тоже не подсчитано и никогда не будет.
Бетон написав:700 тысяч убитых. И мяснику сырскому мало. Ещё давай
Не віриться в такі втрати. Хіба загальні. Не може бути більше 200 тисяч вбитих. Думаю інформацію по втратах доведеться владі розсекречувати бо цифри трампа явно перебільшені. Та й взагалі такі заяви на соющницькі не тянуть.
Та мабуть Бо якщо додати 200 тищ СЗЧ, то це вся армія
Сирський віддає накази, в результаті яких гине більше людей, ніж могло б загинути, якщо б він віддав інші накази. Як приклад - сидіння в оточених мішках замість відступу (Курахове, Бахмут). І постійне переміщення боєздатних бригад із "насиджених позицій" (Торецьк)
Якби Пуйло не розпочав війну, то всього цього нічого не було б
Сирський віддає накази, в результаті яких гине більше людей, ніж могло б загинути, якщо б він віддав інші накази. Як приклад - сидіння в оточених мішках замість відступу (Курахове, Бахмут). І постійне переміщення боєздатних бригад із "насиджених позицій" (Торецьк)
Якби Пуйло не розпочав війну, то всього цього нічого не було б
путін не при летів з місяця. Він вже в росії років 30 ,керує. Можно скільки хочеш фантазувати що було б якби Україна була австралією і пішла в нато.
fler написав:1) Вони вже переконалися, що українці - працьовита нація, яка робить потужний внесок у зростання економіки країн ЄС + покращує їм демографічні показники; Ось чому через побоювання, що українці повернуться після війни додому, деякі країни спростили отримання ВНЖ та інших плюшок як для громадян. 2) Українська армія, загартована в боях, може посилити армії країн ЄС різними шляхами. 3) Природні ресурси. Тут багато перераховувати, гугліть самі. 4) Чорне море і відповідні можливості. 5) Величезна територія для розміщення виробничих потужностей, вигідні можливості для інвестування (про це говорять іноземні бізнесмени на всіх міжнародних форумах).
Природні ресурси в нас вже всі розібрані нічийних шахт нема.
І шо? Кацапію це хвилює (особливо на окупованих територіях)? Мова ж не про те, хто власник, а про те, ДЕ будуть знаходитись ці ресурси - в ЄС чи на кацапії?
Banderlog написав: Яких таких виробничих потужностей? Шо саме ті європейці тут розмістили?
Заводікі будують у різних галузях, вирощують ІТ-стартапи, медициною цікавляться і т.і.
ПС. Пишуть, що Ізраїль почав масштабну військову операцію на Західному березі річки Іордан. Що це за мир у них такий?
_Mykola_ написав:Якось, напевно, будь-кому, не зовсім хочеться вести перемовини з людиною, яка як офіційна особа дозволяє собі вислови "довбо"об", "бажано, на три букви", "єта х"ня", "да пох"єру", "пох"ру на цю страну", "бл"дь, в обіймах".
Бетон написав:700 тысяч убитых. И мяснику сырскому мало. Ещё давай
Не віриться в такі втрати. Хіба загальні. Не може бути більше 200 тисяч вбитих. Думаю інформацію по втратах доведеться владі розсекречувати бо цифри трампа явно перебільшені. Та й взагалі такі заяви на соющницькі не тянуть.
Трамп каже маячню ще з дитинства, сьогодні йому навіть журналісти перечити на це не наважились, ну сумасшедший, что возмешь(они достойні один одного)
Уважаемый редактор!(Трамп) Может, лучше - про реактор, Про любимый лунный трактор? Ведь нельзя же, год подряд То тарелками пугают, дескать, подлые, летают, То у вас собаки лают, то руины говорят.
як я прогнозував , якщо не вдається переконати (чи досягнути запланованої мети) близнюки(червень) втрачають інтерес до справи і побачите, у всіх невдачах в переговорах(якщо путін не погодиться на наші вимоги)Трамп звинуватить Україну (Зеленського), до якого у нього не прихована ворожнеча
Сирський віддає накази, в результаті яких гине більше людей, ніж могло б загинути, якщо б він віддав інші накази. Як приклад - сидіння в оточених мішках замість відступу (Курахове, Бахмут). І постійне переміщення боєздатних бригад із "насиджених позицій" (Торецьк) Якби Пуйло не розпочав війну, то всього цього нічого не було б
путін не при летів з місяця. Він вже в росії років 30 ,керує. Можно скільки хочеш фантазувати що було б якби Україна була австралією і пішла в нато.
Якщо вони знову виберуть голобородька, знову буде війна. Знову і знову. А вони будуть плакати путін винуватий