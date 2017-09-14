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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1203412035120361203712038>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 119
Повна перемога України на полі бою
5%
6
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
28
Компроміс із росією (територіальні поступки)
31%
37
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
10
Виснаження однієї зі сторін
18%
21
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
10%
12
Всього голосів : 119
Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2025 17:28

  detroytred написав:Не має значення дійсність, має значення у що повірять.
вы ж не знаете какую инфу подают наверх сырскому, может кто то давно погиб а ему начисляют боевые, выше я давал ссылку на укр.правду где говорили, что иногда сами не в курсе живы на некоторых блокпостах люди или нет. В условиях когда труп может сгореть или валяться где то в посадке у Сырского очень приблизительная информация о потерях. При таком бардаке? Равно как и у трампа. Можно подумать американская разведка ползает по посадкам и считает трупы. Ни одна цифра до завершения войны не может вызывать доверие. Точное количество жертв 2мв тоже не подсчитано и никогда не будет.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2025 17:33

  Banderlog написав:
  Бетон написав:700 тысяч убитых.
И мяснику сырскому мало. Ещё давай

Не віриться в такі втрати. Хіба загальні. Не може бути більше 200 тисяч вбитих.
Думаю інформацію по втратах доведеться владі розсекречувати бо цифри трампа явно перебільшені.
Та й взагалі такі заяви на соющницькі не тянуть.

Та мабуть
Бо якщо додати 200 тищ СЗЧ, то це вся армія
Бетон
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2025 17:37

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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2025 17:43

  Бетон написав:700 тысяч убитых.
И мяснику сырскому мало. Ещё давай

Л - логика )

Развязал войну Путин, а мясник Сырский
А про Путина ты ни слова
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2025 17:46

  Дюрі-бачі написав:
  Hotab написав:Сирський вбиває?

Сирський віддає накази, в результаті яких гине більше людей, ніж могло б загинути, якщо б він віддав інші накази. Як приклад - сидіння в оточених мішках замість відступу (Курахове, Бахмут). І постійне переміщення боєздатних бригад із "насиджених позицій" (Торецьк)

Якби Пуйло не розпочав війну, то всього цього нічого не було б
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2025 18:08

  pesikot написав:
  Дюрі-бачі написав:
  Hotab написав:Сирський вбиває?

Сирський віддає накази, в результаті яких гине більше людей, ніж могло б загинути, якщо б він віддав інші накази. Як приклад - сидіння в оточених мішках замість відступу (Курахове, Бахмут). І постійне переміщення боєздатних бригад із "насиджених позицій" (Торецьк)

Якби Пуйло не розпочав війну, то всього цього нічого не було б
путін не при :) летів з місяця. Він вже в росії років 30 ,керує. Можно скільки хочеш фантазувати що було б якби Україна була австралією і пішла в нато.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2025 18:10

  Banderlog написав:
  fler написав:1) Вони вже переконалися, що українці - працьовита нація, яка робить потужний внесок у зростання економіки країн ЄС + покращує їм демографічні показники;
Ось чому через побоювання, що українці повернуться після війни додому, деякі країни спростили отримання ВНЖ та інших плюшок як для громадян.
2) Українська армія, загартована в боях, може посилити армії країн ЄС різними шляхами.
3) Природні ресурси. Тут багато перераховувати, гугліть самі.
4) Чорне море і відповідні можливості.
5) Величезна територія для розміщення виробничих потужностей, вигідні можливості для інвестування (про це говорять іноземні бізнесмени на всіх міжнародних форумах).
Природні ресурси в нас вже всі розібрані нічийних шахт нема.

І шо? Кацапію це хвилює (особливо на окупованих територіях)? Мова ж не про те, хто власник, а про те, ДЕ будуть знаходитись ці ресурси - в ЄС чи на кацапії?
  Banderlog написав: Яких таких виробничих потужностей? Шо саме ті європейці тут розмістили?

Заводікі будують у різних галузях, вирощують ІТ-стартапи, медициною цікавляться і т.і.

ПС. Пишуть, що Ізраїль почав масштабну військову операцію на Західному березі річки Іордан. Що це за мир у них такий? :shock:
fler
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2025 18:17

  Дюрі-бачі написав:
  _Mykola_ написав:Якось, напевно, будь-кому, не зовсім хочеться вести перемовини з людиною, яка як офіційна особа дозволяє собі вислови "довбо"об", "бажано, на три букви", "єта х"ня", "да пох"єру", "пох"ру на цю страну", "бл"дь, в обіймах".

Так народ за такого Голобородька і голосував...
https://youtu.be/EBr6f8xp8Is?si=TjNMZ7YKiSKvE--I&t=698

Так, на жаль, людина за 7 років не змінилася.
Які базові цінності і поведінка була, така і залишилася. :cry:
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2025 18:18

  Banderlog написав:
  Бетон написав:700 тысяч убитых.
И мяснику сырскому мало. Ещё давай

Не віриться в такі втрати. Хіба загальні. Не може бути більше 200 тисяч вбитих.
Думаю інформацію по втратах доведеться владі розсекречувати бо цифри трампа явно перебільшені.
Та й взагалі такі заяви на соющницькі не тянуть.


Трамп каже маячню ще з дитинства, сьогодні йому навіть журналісти перечити на це не наважились, ну сумасшедший, что возмешь(они достойні один одного)

Уважаемый редактор!(Трамп)
Может, лучше - про реактор,
Про любимый лунный трактор?
Ведь нельзя же, год подряд
То тарелками пугают,
дескать, подлые, летают,
То у вас собаки лают,
то руины говорят.

як я прогнозував , якщо не вдається переконати (чи досягнути запланованої мети)
близнюки(червень) втрачають інтерес до справи і побачите, у всіх невдачах в переговорах(якщо путін не погодиться на наші вимоги)Трамп звинуватить Україну (Зеленського), до якого у нього не прихована ворожнеча
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2025 18:21

  Banderlog написав:
  Дюрі-бачі написав:
  Hotab написав:Сирський вбиває?

Сирський віддає накази, в результаті яких гине більше людей, ніж могло б загинути, якщо б він віддав інші накази. Як приклад - сидіння в оточених мішках замість відступу (Курахове, Бахмут). І постійне переміщення боєздатних бригад із "насиджених позицій" (Торецьк)
Якби Пуйло не розпочав війну, то всього цього нічого не було б
путін не при :) летів з місяця. Він вже в росії років 30 ,керує. Можно скільки хочеш фантазувати що було б якби Україна була австралією і пішла в нато.

Якщо вони знову виберуть голобородька, знову буде війна.
Знову і знову.
А вони будуть плакати путін винуватий
Бетон
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