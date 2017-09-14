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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 21 січ, 2025 18:24
prodigy
Трамп каже маячню ще з дитинства,
Німецькому бігунцю по липовим документам це не завадило сьогодні в числі перших тут поклацати язиком, почавкуючи «ай-яй-яй, такі втрати! Такі втратити!»
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Додано: Вів 21 січ, 2025 18:25
prodigy написав: Banderlog написав: Бетон написав:
700 тысяч убитых.
И мяснику сырскому мало. Ещё давай
Не віриться в такі втрати. Хіба загальні. Не може бути більше 200 тисяч вбитих.
Думаю інформацію по втратах доведеться владі розсекречувати бо цифри трампа явно перебільшені.
Та й взагалі такі заяви на соющницькі не тянуть.
Трамп каже маячню ще з дитинства, сьогодні йому навіть журналісти перечити на це не наважились, ну сумасшедший, что возмешь(они достойні один одного)
Уважаемый редактор!(Трамп)
Может, лучше - про реактор,
Про любимый лунный трактор?
Ведь нельзя же, год подряд
То тарелками пугают,
дескать, подлые, летают,
То у вас собаки лают,
то руины говорят.
як я прогнозував , якщо не вдається переконати (чи досягнути запланованої мети)
близнюки(червень) втрачають інтерес до справи і побачите, у всіх невдачах в переговорах(якщо путін не погодиться на наші вимоги)Трамп звинуватить Україну (Зеленського), до якого у нього не прихована ворожнеча
З дытынства?
Трамп 30 минут может без бумажки рассказать всё по полочкам. В 78 лет. Он акула бизнеса.
Твой уровень это криворожский квн вообще
Это сколько нужно иметь наглости, чтобы из болота тявкать на величайшуу мировую личность
Востаннє редагувалось Бетон
в Вів 21 січ, 2025 18:26, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 21 січ, 2025 18:26
prodigy написав:
-держава має збільшити виробництво дронів (тому їх недостатньо і звертаються до спільноти Стерненко і інших спільнот)
Має збільшити виробництво, це якщо зацікавлена, але фактично робить, навпаки, щоб зменшити виробництво на 20% від волонтерів простими потужними ініціативами від гетьманцева і Ко. Введення ПДВ на відправлення з Китаю, автоматом зменшить кількість того, що будуть отримувати військові від волонтерів, це буде стосуватися всього, від батарей, дронів, РЕБ, амуніції до необхідних дрібниць типу грілок та інших товарів побутового призначення.
PS. Наразі, вже третій місяць йде якийсь дикий треш з консолідацією відправлень з Китаю у один пакет, для максимального донарахування мита.
І це стосується всіх трьох поштових операторів.
Востаннє редагувалось _Mykola_
в Вів 21 січ, 2025 18:28, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 21 січ, 2025 18:27
Бетон написав:
Якщо вони знову виберуть голобородька, знову буде війна.
Знову і знову.
А вони будуть плакати путін винуватий
Повторяйте мантру на ночь перед сном "дешёвая польская электрика - моя цель" и всё наладится. Вы уже хз кто другой страны ЕС которая Вас лично защитит потому что вот так вот устроено.
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Додано: Вів 21 січ, 2025 18:31
stm написав: Бетон написав:
Якщо вони знову виберуть голобородька, знову буде війна.
Знову і знову.
А вони будуть плакати путін винуватий
Повторяйте мантру на ночь перед сном "дешёвая польская электрика - моя цель" и всё наладится. Вы уже хз кто другой страны ЕС которая Вас лично защитит потому что вот так вот устроено.
а якщо про незайману хвіліпінку?
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Додано: Вів 21 січ, 2025 18:31
Banderlog написав: pesikot написав: Дюрі-бачі написав:
Сирський віддає накази, в результаті яких гине більше людей, ніж могло б загинути, якщо б він віддав інші накази. Як приклад - сидіння в оточених мішках замість відступу (Курахове, Бахмут). І постійне переміщення боєздатних бригад із "насиджених позицій" (Торецьк)
Якби Пуйло не розпочав війну, то всього цього нічого не було б
путін не при
летів з місяця. Він вже в росії років 30 ,керує. Можно скільки хочеш фантазувати що було б якби Україна була австралією і пішла в нато.
Ти зрозуміти написане не в змозі чи як ?
Поясню, Путін напав на Україну ще в 2014 році.
В 2022 році він розпочав повномасштабне вторгнення
То хто мясник ? Сирский чи Путін ?
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Додано: Вів 21 січ, 2025 18:32
Hotab написав:prodigy
Трамп каже маячню ще з дитинства,
Такі втратити!»
То-ли дело автор фразы "шашлыки, ЗНО" -- тот-то ни разу не врал
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Додано: Вів 21 січ, 2025 18:33
stm написав: Бетон написав:
Якщо вони знову виберуть голобородька, знову буде війна.
Знову і знову.
А вони будуть плакати путін винуватий
Повторяйте мантру на ночь перед сном "дешёвая польская электрика - моя цель" и всё наладится. Вы уже хз кто другой страны ЕС которая Вас лично защитит потому что вот так вот устроено.
Вместо аргументов, вы как бабка на базаре, лопочете проклёны)
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Додано: Вів 21 січ, 2025 18:33
flyman написав: stm написав: Бетон написав:
Якщо вони знову виберуть голобородька, знову буде війна.
Знову і знову.
А вони будуть плакати путін винуватий
Повторяйте мантру на ночь перед сном "дешёвая польская электрика - моя цель" и всё наладится. Вы уже хз кто другой страны ЕС которая Вас лично защитит потому что вот так вот устроено.
а якщо про незайману хвіліпінку?
Боїтеся, що їй буде з чим порівняти?
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Додано: Вів 21 січ, 2025 18:39
Флай, давай закриєм питання з філіпінками раз і назавжди. В мене для цього є залізо бетонний аргумент - чорний вареник))
Він все міняє
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