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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 21 січ, 2025 18:40
Faceless написав:
Боїтеся, що їй буде з чим порівняти?
stm?
з італійським дідусем-пенсіонером?
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Додано: Вів 21 січ, 2025 18:44
Faceless
Боїтеся, що їй буде з чим порівняти?
Філіппінці нічого не загрожує, її Флайман вже 11 років в усіх позах, а вона все незаймана. Тільки піддони в підвалі розшатуються і скриплять
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Додано: Вів 21 січ, 2025 18:46
pesikot написав:
Якби Пуйло не розпочав війну, то всього цього нічого не було
путін не при
летів з місяця. Він вже в росії років 30 ,керує. Можно скільки хочеш фантазувати що було б якби Україна була австралією і пішла в нато.
Ти зрозуміти написане не в змозі чи як ?
Поясню, Путін напав на Україну ще в 2014 році.
В 2022 році він розпочав повномасштабне вторгнення
То хто мясник ? Сирский чи Путін ?
доведеться і мені тобі пояснити. Твоє "чи" тут лишнє.
Те що путін напав не відміняє бездарності нашої влади. І того що ми зараз програємо війну та всячеськи стараємось відбитись од переговорів.
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Додано: Вів 21 січ, 2025 18:49
Бетон
тут какое-то антиамериканское кубло
Им Трамп с Маском в лифте нассали
Что будет с Украиной если она не учится на своих ошибках, за которые платит огромной ценой ??
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Додано: Вів 21 січ, 2025 18:59
flyman написав: Faceless написав:
Боїтеся, що їй буде з чим порівняти?
stm?
з італійським дідусем-пенсіонером?
Флай, сейчас в Германии, думаю какого Хантера интересует жизнь Украины при таких ценах и вкусностях пива и сосисок... Ну, то я неадекват, а он - стратег, не хуже Бетона, при непонятном статусе так переживать не за этот вопрос...
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Додано: Вів 21 січ, 2025 19:05
Бетон написав:
Это сколько нужно иметь наглости, чтобы из болота тявкать на величайшуу мировую личность
Зигануть при этом не забыл, в стиле Маска
А то фашизмом уже изрядно навоняло от тебя
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Додано: Вів 21 січ, 2025 19:05
stm написав: flyman написав: Faceless написав:
Боїтеся, що їй буде з чим порівняти?
stm?
з італійським дідусем-пенсіонером?
Флай, сейчас в Германии, думаю какого Хантера интересует жизнь Украины при таких ценах и вкусностях пива и сосисок... Ну, то я неадекват, а он - стратег, не хуже Бетона, при непонятном статусе так переживать не за этот вопрос...
Ви вже обмінялись номерами телеfонів?
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