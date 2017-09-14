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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 12035120361203712038

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 119
Повна перемога України на полі бою
5%
6
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
28
Компроміс із росією (територіальні поступки)
31%
37
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
10
Виснаження однієї зі сторін
18%
21
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
10%
12
Всього голосів : 119
Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2025 18:40

  Faceless написав:Боїтеся, що їй буде з чим порівняти?

stm?
з італійським дідусем-пенсіонером?
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2025 18:44

Faceless

Боїтеся, що їй буде з чим порівняти?


Філіппінці нічого не загрожує, її Флайман вже 11 років в усіх позах, а вона все незаймана. Тільки піддони в підвалі розшатуються і скриплять
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2025 18:46

  pesikot написав:Якби Пуйло не розпочав війну, то всього цього нічого не було
путін не при :) летів з місяця. Він вже в росії років 30 ,керує. Можно скільки хочеш фантазувати що було б якби Україна була австралією і пішла в нато.

Ти зрозуміти написане не в змозі чи як ?

Поясню, Путін напав на Україну ще в 2014 році.
В 2022 році він розпочав повномасштабне вторгнення
То хто мясник ? Сирский чи Путін ?
доведеться і мені тобі пояснити. Твоє "чи" тут лишнє.
Те що путін напав не відміняє бездарності нашої влади. І того що ми зараз програємо війну та всячеськи стараємось відбитись од переговорів.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2025 18:49

Бетон
тут какое-то антиамериканское кубло
Им Трамп с Маском в лифте нассали
Что будет с Украиной если она не учится на своих ошибках, за которые платит огромной ценой ??
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2025 18:59

  flyman написав:
  Faceless написав:Боїтеся, що їй буде з чим порівняти?

stm?
з італійським дідусем-пенсіонером?

Флай, сейчас в Германии, думаю какого Хантера интересует жизнь Украины при таких ценах и вкусностях пива и сосисок... Ну, то я неадекват, а он - стратег, не хуже Бетона, при непонятном статусе так переживать не за этот вопрос...
stm
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2025 19:05

  Бетон написав:Это сколько нужно иметь наглости, чтобы из болота тявкать на величайшуу мировую личность

Зигануть при этом не забыл, в стиле Маска

А то фашизмом уже изрядно навоняло от тебя
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2025 19:05

  stm написав:
  flyman написав:
  Faceless написав:Боїтеся, що їй буде з чим порівняти?

stm?
з італійським дідусем-пенсіонером?

Флай, сейчас в Германии, думаю какого Хантера интересует жизнь Украины при таких ценах и вкусностях пива и сосисок... Ну, то я неадекват, а он - стратег, не хуже Бетона, при непонятном статусе так переживать не за этот вопрос...

Ви вже обмінялись номерами телеfонів?
flyman
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  #<1 ... 12035120361203712038
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