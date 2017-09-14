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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 21 січ, 2025 18:26
prodigy написав:
-держава має збільшити виробництво дронів (тому їх недостатньо і звертаються до спільноти Стерненко і інших спільнот)
Має збільшити виробництво, це якщо зацікавлена, але фактично робить, навпаки, щоб зменшити виробництво на 20% від волонтерів простими потужними ініціативами від гетьманцева і Ко. Введення ПДВ на відправлення з Китаю, автоматом зменшить кількість того, що будуть отримувати військові від волонтерів, це буде стосуватися всього, від батарей, дронів, РЕБ, амуніції до необхідних дрібниць типу грілок та інших товарів побутового призначення.
PS. Наразі, вже третій місяць йде якийсь дикий треш з консолідацією відправлень з Китаю у один пакет, для максимального донарахування мита.
І це стосується всіх трьох поштових операторів.
Востаннє редагувалось _Mykola_
в Вів 21 січ, 2025 18:28, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 21 січ, 2025 18:27
[quote="5813676:Бетон"
Повторяйте мантру на ночь перед сном "дешёвая польская электрика - моя цель" и всё наладится. Вы уже хз кто другой страны ЕС которая Вас лично защитит потому что вот так вот устроено.
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Додано: Вів 21 січ, 2025 18:31
Banderlog написав: pesikot написав: Дюрі-бачі написав:
Сирський віддає накази, в результаті яких гине більше людей, ніж могло б загинути, якщо б він віддав інші накази. Як приклад - сидіння в оточених мішках замість відступу (Курахове, Бахмут). І постійне переміщення боєздатних бригад із "насиджених позицій" (Торецьк)
Якби Пуйло не розпочав війну, то всього цього нічого не було б
путін не при
летів з місяця. Він вже в росії років 30 ,керує. Можно скільки хочеш фантазувати що було б якби Україна була австралією і пішла в нато.
Ти зрозуміти написане не в змозі чи як ?
Поясню, Путін напав на Україну ще в 2014 році.
В 2022 році він розпочав повномасштабне вторгнення
То хто мясник ? Сирский чи Путін ?
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Додано: Вів 21 січ, 2025 18:32
Hotab написав:prodigy
Трамп каже маячню ще з дитинства,
Такі втратити!»
То-ли дело автор фразы "шашлыки, ЗНО" -- тот-то ни разу не врал
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Додано: Вів 21 січ, 2025 18:46
pesikot написав:
Якби Пуйло не розпочав війну, то всього цього нічого не було
путін не при
летів з місяця. Він вже в росії років 30 ,керує. Можно скільки хочеш фантазувати що було б якби Україна була австралією і пішла в нато.
Ти зрозуміти написане не в змозі чи як ?
Поясню, Путін напав на Україну ще в 2014 році.
В 2022 році він розпочав повномасштабне вторгнення
То хто мясник ? Сирский чи Путін ?
доведеться і мені тобі пояснити. Твоє "чи" тут лишнє.
Те що путін напав не відміняє бездарності нашої влади. І того що ми зараз програємо війну та всячеськи стараємось відбитись од переговорів.
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Додано: Вів 21 січ, 2025 18:49
Бетон
тут какое-то антиамериканское кубло
Им Трамп с Маском в лифте нассали
Что будет с Украиной если она не учится на своих ошибках, за которые платит огромной ценой ??
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fox767676
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Додано: Вів 21 січ, 2025 19:05
Бетон написав:
Это сколько нужно иметь наглости, чтобы из болота тявкать на величайшуу мировую личность
Зигануть при этом не забыл, в стиле Маска
А то фашизмом уже изрядно навоняло от тебя
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Додано: Вів 21 січ, 2025 19:16
fox767676 написав:Бетон
тут какое-то антиамериканское кубло
Им Трамп с Маском в лифте нассали
Что будет с Украиной если она не учится на своих ошибках, за которые платит огромной ценой ??
Война за 24 часа закончена ? Нет ?
Почему ?
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Додано: Вів 21 січ, 2025 19:19
Banderlog написав: pesikot написав:
Якби Пуйло не розпочав війну, то всього цього нічого не було
путін не при
летів з місяця. Він вже в росії років 30 ,керує. Можно скільки хочеш фантазувати що було б якби Україна була австралією і пішла в нато.
Ти зрозуміти написане не в змозі чи як ?
Поясню, Путін напав на Україну ще в 2014 році.
В 2022 році він розпочав повномасштабне вторгнення
То хто мясник ? Сирский чи Путін ?
доведеться і мені тобі пояснити. Твоє "чи" тут лишнє.
Те що путін напав не відміняє бездарності нашої влади. І того що ми зараз програємо війну та всячеськи стараємось відбитись од переговорів.
Так хто мясник ? Чому ти з себе не можешь це видавити, га ?
Переговори з ким ? з мясником ? про що ?
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Додано: Вів 21 січ, 2025 19:24
Маркарова досі послиця? Україні точно потрібна допомога від нової адміністрації?
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