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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1203612037120381203912040>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 119
Повна перемога України на полі бою
5%
6
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
28
Компроміс із росією (територіальні поступки)
31%
37
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
10
Виснаження однієї зі сторін
18%
21
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
10%
12
Всього голосів : 119
Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2025 19:35

За крок до перевороту думок©

  Дюрі-бачі написав:
  _Mykola_ написав:Якось, напевно, будь-кому, не зовсім хочеться вести перемовини з людиною, яка як офіційна особа дозволяє собі вислови "довбо"об", "бажано, на три букви", "єта х"ня", "да пох"єру", "пох"ру на цю страну", "бл"дь, в обіймах".

Так народ за такого Голобородька і голосував...
https://youtu.be/EBr6f8xp8Is?si=TjNMZ7YKiSKvE--I&t=698

А давайте "руку на серце" - хіба не за цей уривок з фільму більшість проголосувала?
Хіба не це☝️ - хоче НАРОД?!

Щоб простий вчитель(підставте сюди - "простий будь-який роботяга") мав достойну зарплату, а чиновники-казнокради - сиділи по в'язницях?
Одним словом - хіба не хоче народ - СПРАВЕДЛИВОСТІ???!
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2025 19:37

  Успіх написав:Хіба не це☝️ - хоче НАРОД?!
к сожалению нет, народ хочет чужими руками жар загребать, получать любые выплаты лишь бы нахаляву, решать вопросы через кума или через взятку. В идеале дорваться до бюджетной сиськи, пилить военный бюджет. ну в крайнем случае заниматься бусификацией и сбивать в день по несколько куе с ухылянтов. а главное, каждый хочет рай ДЛЯ СЕБЯ, а не справедливости для всех. просто ты с другой планеты. Поэтому тебя постоянно банят за идеи коммунизма.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Вів 21 січ, 2025 19:48, всього редагувалось 5 разів.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2025 19:38

  Успіх написав:
  Дюрі-бачі написав:
  _Mykola_ написав:Якось, напевно, будь-кому, не зовсім хочеться вести перемовини з людиною, яка як офіційна особа дозволяє собі вислови "довбо"об", "бажано, на три букви", "єта х"ня", "да пох"єру", "пох"ру на цю страну", "бл"дь, в обіймах".

Так народ за такого Голобородька і голосував...
https://youtu.be/EBr6f8xp8Is?si=TjNMZ7YKiSKvE--I&t=698

А давайте "руку на серце" - хіба не за цей уривок з фільму більшість проголосувала?
Хіба не це☝️ - хоче НАРОД?!

Щоб простий вчитель(підставте сюди - "простий будь-який роботяга") мав достойну зарплату, а чиновники-казнокради - сиділи по в'язницях?
Одним словом - хіба не хоче народ - СПРАВЕДЛИВОСТІ???!

Голосувати потрібно було не за уривок з фільму, а за дії людини

Якщо захотіли проголосувати за кота в мішку - то чого зараз волання
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2025 19:40

  prodigy написав:
  ЛАД написав:Иначе можно сказать, что мусульманство тоже большая "иудейская секта"

почитайте історію виникнення Ісламу, сотні років мусульмані при молитві звертались обличчям на півноч-мусульмани вважали саме Іерусалим своїм духовним центром
............
на православных храмах ниже кресте полумесяц
https://www.youtube.com/watch?v=5-U8TrSyS-c

меня ответ бородатого не удовлетворил

История религий - тема очень интересная, но не имеет отношения к нашему форуму и к нашей войне. А если говорить о мусульманстве, то Мохаммед, когда разработал свою идеологию, сначала пришёл в Иерусалим (рассматривал её как развитие иудаизма), но его там не приняли и осмеяли. После этого он удалился, уж не помню в Мекку или Медину и пошёл в отрыв от иудаизма.
Полумесяцем на крестах не интересовался, но первое объяснение (насчёт Византии) вполне удовлетворительное, как по мне. Конечно, надо бы проверить.

P.s. Тут развернулись споры о религии.
Совершенно бесполезные. Спорить с верующими или между собой представителям разных религий ни к чему хорошему не приводит. Вера не логика, опровергнуть её нельзя.
Мне, например, понравилась Бахаи - познакомился в Израиле, потом был в Храм Лотоса в Нью-Дели. Но это моё личное мнение, которое даже не пытаюсь кому-то доказывать, тем более, что сам верующим не стал. :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2025 19:44

За крок до перевороту думок© ч.2

  Бетон написав:Такі казки, капець просто
Дід Панас перевертається у труні! Він, навіть, не думав, що ТАКІ казки можна розказувати на загал/народові!
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2025 19:45

  prodigy написав:
  ЛАД написав:И ни одного аргумента в пользу наших близких (или не очень) успехов на фронте.


ЛАД, не валите з больной голови на...
аргумент такі:
-потрібна зброя від партнерів (Зе сказав що доля українського виробництва зброї досягла майже 40%, у 2022 було менше 10%)
-потрібні люди у армії які мають не тільки пройти навчання а і бути в підрозділах разом з ветеранами (ветеранам треба якісно передати всі свої знання і навики)
-держава має збільшити виробництво дронів (тому їх недостатньо і звертаються до спільноти Стерненко і інших спільнот)
Між бригадами ЗСУ щомісяця розподілятимуть 2,5 мільярди гривень для закупівлі БпЛА, - Умєров

https://www.unian.ua/weapons/mizh-briga ... 91024.html

-треба ремформувати керування армією ( проблеми не можна ніяк сховати), що треба там робити-ні до мене (не маю достатньої компетенції)

Что потрібно, понятно. Вы даже не всё перечислили, мог бы добавить. Какие перспективы всё это получить?
И можно я не совсем поверю президенту насчёт 40 %? Тем более, он не уточнил 40% это по стоимости, или по штукам, или по весу, или ещё по какому-то параметру. :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2025 19:48

  _hunter написав:
  jump написав:"У нас є дані, що були вбиті майже мільйон російських солдатів і сімсот тисяч українських солдатів. :shock: Росія більше і може втрачати більше бійців, але не так потрібно керувати країною", — сказав 47-й президент США.


Покарання для ТЦК за незаконну мобілізацію: норми не діятимуть, а бусифікація не зникне

"Бусифікація" і так є порушенням: нардеп заперечує підготовку закону про відповідальність ТЦК

нардеп Олександр Бакумов

оскаженілі людолови і далі катуватимуть та викрадатимуть населення :(


Ну так с такими-то потерями -- других вариантов и нет :cry:

Да нету таких потерь.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2025 19:51

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:ми зараз програємо війну та всячеськи стараємось відбитись од переговорів.

переговоры о чем?
о капитуляции?
чтобы что?
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2025 19:51

  Дюрі-бачі написав:
  Banderlog написав:Яких таких виробничих потужностей? Шо саме ті європейці тут розмістили?

Можна робити електроніку
https://www.yazaki-europe.com/uk/about- ... ns/ukraine
https://www.jabil.com/contact/locations/uzhgorod.html
можна авто збирати
https://www.skoda-auto.ua/company/skoda-prat-eurocar
можна робити меблі, але основне, як на мене, це різні харчопереробні та металозбагачувальні заводи.
Ну і, само собою, бракована зброя.

Что такое "металозбагачувальні заводи"? Чугунное литьё, чушки? :)
Будем продолжать будувати "велику с/г державу"?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2025 19:57

Хотіли - як краще!

  pesikot написав:
  Успіх написав:
  Дюрі-бачі написав:[quote="5813594:_Mykola_Якось, напевно, будь-кому, не зовсім хочеться вести перемовини з людиною, яка як офіційна особа дозволяє собі вислови "довбо"об", "бажано, на три букви", "єта х"ня", "да пох"єру", "пох"ру на цю страну", "бл"дь, в обіймах".

Так народ за такого Голобородька і голосував...
https://youtu.be/EBr6f8xp8Is?si=TjNMZ7YKiSKvE--I&t=698

А давайте "руку на серце" - хіба не за цей уривок з фільму більшість проголосувала?
Хіба не це☝️ - хоче НАРОД?!

Щоб простий вчитель(підставте сюди - "простий будь-який роботяга") мав достойну зарплату, а чиновники-казнокради - сиділи по в'язницях?
Одним словом - хіба не хоче народ - СПРАВЕДЛИВОСТІ???!

====

Голосувати потрібно було не за уривок з фільму, а за дії людини

Якщо захотіли проголосувати за кота в мішку - то чого зараз волання[/quote]
==========

Так же ж, Зе, добився УСПІХУ(!!!) - мав/керував досить успішно своїм бізнесом!
Тобто, людина - не "зі смітника"!!!

І тут заявляє, щоб "казнокрадів - у в'язниці! А простим роботягам - дати достойну зарплату!"

Ну як тут народові не проголосувати за людину "з народу"?!
Бо за стільки років Незалежності - вже в горлі одні і ті ж Йюлі/Яйценюхи/Порошенки і інші "нічого не крадуни"!
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  #<1 ... 1203612037120381203912040>
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