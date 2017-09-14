_Mykola_ написав:Якось, напевно, будь-кому, не зовсім хочеться вести перемовини з людиною, яка як офіційна особа дозволяє собі вислови "довбо"об", "бажано, на три букви", "єта х"ня", "да пох"єру", "пох"ру на цю страну", "бл"дь, в обіймах".
к сожалению нет, народ хочет чужими руками жар загребать, получать любые выплаты лишь бы нахаляву, решать вопросы через кума или через взятку. В идеале дорваться до бюджетной сиськи, пилить военный бюджет. ну в крайнем случае заниматься бусификацией и сбивать в день по несколько куе с ухылянтов. а главное, каждый хочет рай ДЛЯ СЕБЯ, а не справедливости для всех. просто ты с другой планеты. Поэтому тебя постоянно банят за идеи коммунизма.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Вів 21 січ, 2025 19:48, всього редагувалось 5 разів.
_Mykola_ написав:Якось, напевно, будь-кому, не зовсім хочеться вести перемовини з людиною, яка як офіційна особа дозволяє собі вислови "довбо"об", "бажано, на три букви", "єта х"ня", "да пох"єру", "пох"ру на цю страну", "бл"дь, в обіймах".
ЛАД написав:Иначе можно сказать, что мусульманство тоже большая "иудейская секта"
почитайте історію виникнення Ісламу, сотні років мусульмані при молитві звертались обличчям на півноч-мусульмани вважали саме Іерусалим своїм духовним центром ............ на православных храмах ниже кресте полумесяц https://www.youtube.com/watch?v=5-U8TrSyS-c
меня ответ бородатого не удовлетворил
История религий - тема очень интересная, но не имеет отношения к нашему форуму и к нашей войне. А если говорить о мусульманстве, то Мохаммед, когда разработал свою идеологию, сначала пришёл в Иерусалим (рассматривал её как развитие иудаизма), но его там не приняли и осмеяли. После этого он удалился, уж не помню в Мекку или Медину и пошёл в отрыв от иудаизма. Полумесяцем на крестах не интересовался, но первое объяснение (насчёт Византии) вполне удовлетворительное, как по мне. Конечно, надо бы проверить.
P.s. Тут развернулись споры о религии. Совершенно бесполезные. Спорить с верующими или между собой представителям разных религий ни к чему хорошему не приводит. Вера не логика, опровергнуть её нельзя. Мне, например, понравилась Бахаи - познакомился в Израиле, потом был в Храм Лотоса в Нью-Дели. Но это моё личное мнение, которое даже не пытаюсь кому-то доказывать, тем более, что сам верующим не стал.
ЛАД написав:И ни одного аргумента в пользу наших близких (или не очень) успехов на фронте.
ЛАД, не валите з больной голови на... аргумент такі: -потрібна зброя від партнерів (Зе сказав що доля українського виробництва зброї досягла майже 40%, у 2022 було менше 10%) -потрібні люди у армії які мають не тільки пройти навчання а і бути в підрозділах разом з ветеранами (ветеранам треба якісно передати всі свої знання і навики) -держава має збільшити виробництво дронів (тому їх недостатньо і звертаються до спільноти Стерненко і інших спільнот)
Між бригадами ЗСУ щомісяця розподілятимуть 2,5 мільярди гривень для закупівлі БпЛА, - Умєров
-треба ремформувати керування армією ( проблеми не можна ніяк сховати), що треба там робити-ні до мене (не маю достатньої компетенції)
Что потрібно, понятно. Вы даже не всё перечислили, мог бы добавить. Какие перспективы всё это получить? И можно я не совсем поверю президенту насчёт 40 %? Тем более, он не уточнил 40% это по стоимости, или по штукам, или по весу, или ещё по какому-то параметру.
jump написав:"У нас є дані, що були вбиті майже мільйон російських солдатів і сімсот тисяч українських солдатів. Росія більше і може втрачати більше бійців, але не так потрібно керувати країною", — сказав 47-й президент США.
Покарання для ТЦК за незаконну мобілізацію: норми не діятимуть, а бусифікація не зникне "Бусифікація" і так є порушенням: нардеп заперечує підготовку закону про відповідальність ТЦК
нардеп Олександр Бакумов
оскаженілі людолови і далі катуватимуть та викрадатимуть населення
Ну так с такими-то потерями -- других вариантов и нет
Дюрі-бачі написав:[quote="5813594:_Mykola_Якось, напевно, будь-кому, не зовсім хочеться вести перемовини з людиною, яка як офіційна особа дозволяє собі вислови "довбо"об", "бажано, на три букви", "єта х"ня", "да пох"єру", "пох"ру на цю страну", "бл"дь, в обіймах".