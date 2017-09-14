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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1203812039120401204112042 ... 12044>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 119
Повна перемога України на полі бою
5%
6
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
28
Компроміс із росією (територіальні поступки)
31%
37
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
10
Виснаження однієї зі сторін
18%
21
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
10%
12
Всього голосів : 119
Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2025 20:21

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  buratinyo написав:Меня лично очень интересовал вопрос. Что и кто заставил в 2013-2014 годах на майдане в Киеве молодых людей воинственно кричать на видеокамеры для телевизионных корреспондентов "хто не скачить той москаль", "москаляку на гилляку" и т.д.? Ведь это очень нужно для оправдания вооруженной агрессии росии против Украины, для оправдания резкого поднятия Газпромом цены за российский газ для Украины в 5-8 раз.

буратино
напомни про 5-8 раз в 14м...
Я что-то пропустил?
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2025 20:23

  Banderlog написав:
  Успіх написав:
Ну як тут народові не проголосувати за людину "з народу"?!
Бо за стільки років Незалежності - вже в горлі одні і ті ж Йюлі/Яйценюхи/Порошенки і інші "нічого не крадуни"!

Успіх, при всій повазі, Вас треба бити)
Юлі, яйценюхи, і порошенки мають досвід державного управління. Те що вони нечисті наруку то понятно, но якщо Вам треба буде вирізати апендицит і буде вибір між хірургом взяточником і чесним актором який зіграв хірурга? Ви кого виберете?
та операція то мєлочь, порівняно з керуванням державою 5 років.
Окрім того. З чого Ви взяли що він простий хлопець з народу?
З якого народу? :lol: чим він заробляв на хліб?

Досвід у них у всех есть, и большой.
И какие результати цього досвіду? По-моему, достаточно печальные.
Если продолжить вашу аналогию, то выберите ли вы "опытного" хирурга, у которого смертность после операции аппендицита 50%?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2025 20:27

  Сибарит написав:
  Успіх написав:Одним словом - хіба не хоче народ - СПРАВЕДЛИВОСТІ???!

Хочет. Причем часто в извращенной форме.
Справедливость - это осознание индивидуумом того, что он получает достаточно благ по сравнению с другими. Это утопия. Особо обостренное "чувство справедливости" приводит только к дополнительным проблемам в поисках компромиссов.
Относительно достижим компромисс, когда под справедливостью понимается полная уравниловка, но при этом сильно страдают целесообразность и логика.


Вы уверены , что он вообще понимает что пишет ?
Помните как он, в буквальном смысле слова ,задрочил своим воспаленным мозгом целый форум ?
Вы обратите внимание на жесты , на риторику .
Но ни слова о том что бросил своих побратимов .
Это человек не способный к самокритике , а ее отсутствие настараживает и предупреждает !
холява
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2025 20:27

  _hunter написав:
  ЛАД написав:
  _hunter написав:.............
Ну так с такими-то потерями -- других вариантов и нет :cry:

Да нету таких потерь.

А какие есть? -- 30? :roll:
При том, что фраза "нужно 200 тыщ народу" звучит чуть ли ни каждый год:
https://www.bbc.com/russian/articles/cz0mlygeejvo
https://nv.ua/ukraine/events/mobilizaci ... 79213.html

Не знаю, наверное, больше. Но цифра 30 была названа уже достаточно давно.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2025 20:33

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Починалось ось так ...
Громкий скандал в США: Трампа решили поддержать отъявленные антисемиты. ВИДЕО
Катер с закрепленными на борту флагами с нацистской символикой пытался принять участие в речном параде, организованном в городе Джупитер (штат Флорида) в поддержку кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа. Об этом пишет журнал "Ньюсуик".


Продовження було ще цікавіше
Вытянутая правая рука ладонью вниз. В соцсетях спорят о «нацистском приветствии» Маска
Историк Макс Кайзер, один из исполнительных директоров Еврейского совета Австралии, сказал в комментарии Al Jazeera, что Маск «без сомнения» выполнил нацистское приветствие, и раскритиковал реакцию АДЛ.
...
Профессор истории университета Нью-Йорка Рут Бен-Гиат написала в соцсети Bluesky: «[Я] историк, специализирующийся на фашизме. Это было нацистское приветствие, и к тому же очень воинственное».
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2025 20:42

  Успіх написав:Тобто, народ дивиться і НАМАГАЄТЬСЯ КОПІЮВАТИ владу!!!
а власть кого копирует?
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2025 20:44

  ЛАД написав:
  Banderlog написав:
  Успіх написав:
Ну як тут народові не проголосувати за людину "з народу"?!
Бо за стільки років Незалежності - вже в горлі одні і ті ж Йюлі/Яйценюхи/Порошенки і інші "нічого не крадуни"!

Успіх, при всій повазі, Вас треба бити)
Юлі, яйценюхи, і порошенки мають досвід державного управління. Те що вони нечисті наруку то понятно, но якщо Вам треба буде вирізати апендицит і буде вибір між хірургом взяточником і чесним актором який зіграв хірурга? Ви кого виберете?
та операція то мєлочь, порівняно з керуванням державою 5 років.
Окрім того. З чого Ви взяли що він простий хлопець з народу?
З якого народу? :lol: чим він заробляв на хліб?

Досвід у них у всех есть, и большой.
И какие результати цього досвіду? По-моему, достаточно печальные.
Если продолжить вашу аналогию, то выберите ли вы "опытного" хирурга, у которого смертность после операции аппендицита 50%?
Нема в них такої смертності, рівень живучості закладеної клятими комуняками в державу не дозволяє її бистро суїциднути.
Чесно кажучи, я не бачу хороших варіантів вже давно. І не голосую.
Тому не мені когось повчати. Просто я до цих пір в потєряшках од такого народного вибору. На захист 75 процентів можу сказати тільки, що фільму про голобородька не бачив. )
І ще, що емпатії до нього нема зовсім, отторженіє на фізіологічному рівні даж як до коміка. Не мій гумор.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2025 20:46

  Banderlog написав:
  Прохожий написав:
  Banderlog написав:ми зараз програємо війну та всячеськи стараємось відбитись од переговорів.

переговоры о чем?
о капитуляции?
чтобы что?

Щоб закінчилась війна.
До якого моменту на вашу думку варто воювати нам щоб почати переговори?

От бачишь, Путіна мясником ти не в змозі назвати

Кажешь про перемовини, але Путін не хоче перемовин, він хоче капітуляції України
А ти наполегливо кажешь про перемовини

Може вже скажешь чесно, що ти хочешь капітуляції
Капітуляція - теж закінчення війни
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2025 20:47

  pesikot написав:Вже і від інавгурації пройшло 24 години.
Війну Трамп не закінчив.
Що і очікувалось мною
кис кис одно и тоже по 200 раз. Не трамп начал войну не ему и заканчивать. Кому ты что то пытаешься доказать?
https://www.youtube.com/shorts/-LUZ4qWA ... ture=share
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2025 20:50

  ЛАД написав:
  Banderlog написав:
  Успіх написав:Ну як тут народові не проголосувати за людину "з народу"?!
Бо за стільки років Незалежності - вже в горлі одні і ті ж Йюлі/Яйценюхи/Порошенки і інші "нічого не крадуни"!
Успіх, при всій повазі, Вас треба бити)
Юлі, яйценюхи, і порошенки мають досвід державного управління. Те що вони нечисті наруку то понятно, но якщо Вам треба буде вирізати апендицит і буде вибір між хірургом взяточником і чесним актором який зіграв хірурга? Ви кого виберете?
та операція то мєлочь, порівняно з керуванням державою 5 років.
Окрім того. З чого Ви взяли що він простий хлопець з народу?
З якого народу? :lol: чим він заробляв на хліб?
Досвід у них у всех есть, и большой.
И какие результати цього досвіду? По-моему, достаточно печальные.
Если продолжить вашу аналогию, то выберите ли вы "опытного" хирурга, у которого смертность после операции аппендицита 50%?
В мене є ДОСВІД керівництва своїм бізнесом.
Якщо я почну діяти як воєнпенс- задовбувати оточуючих вимогами в речах я в яких досвіду нема( не залежно читав чи не читав я книжки по цьому питанню) - значить я ідіот
Якщо почну висловлювати свою думку де маю досвід який підтверджений рівнем досягнень- тоді молодець (ділюсь досвідом з тими в кого ДОСВІДУ менше)
Якщо ж полізу КЕРУВАТИ - тоді ідіот в квадраті.

Звідси висновок
Досвід-Досвіду не рівня.
Яценюк перш ніж потрапити в Премєри України (13 років вчився на Державних посадах)- Міністр Економіки Криму-Перший зам НБУ-Міністр Економіки України- Міністр Закордонних Справ- Голова Верховної Ради- Премєр Міністр України
Порошенко перш ніж стати Президентом (20 років вчився на державних посадах)-Депутат ВР-Секретар РНБО- Голова ради НБУ- Міністр Закордонних справ- Міністр Економічного розвитку- президент України

Тому може не треба порівнювати однаковим словом ДОСВІД - різне наповнення цього слова
budivelnik
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