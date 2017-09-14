buratinyo написав:Меня лично очень интересовал вопрос. Что и кто заставил в 2013-2014 годах на майдане в Киеве молодых людей воинственно кричать на видеокамеры для телевизионных корреспондентов "хто не скачить той москаль", "москаляку на гилляку" и т.д.? Ведь это очень нужно для оправдания вооруженной агрессии росии против Украины, для оправдания резкого поднятия Газпромом цены за российский газ для Украины в 5-8 раз.
буратино напомни про 5-8 раз в 14м... Я что-то пропустил?
Успіх написав: Ну як тут народові не проголосувати за людину "з народу"?! Бо за стільки років Незалежності - вже в горлі одні і ті ж Йюлі/Яйценюхи/Порошенки і інші "нічого не крадуни"!
Успіх, при всій повазі, Вас треба бити) Юлі, яйценюхи, і порошенки мають досвід державного управління. Те що вони нечисті наруку то понятно, но якщо Вам треба буде вирізати апендицит і буде вибір між хірургом взяточником і чесним актором який зіграв хірурга? Ви кого виберете? та операція то мєлочь, порівняно з керуванням державою 5 років. Окрім того. З чого Ви взяли що він простий хлопець з народу? З якого народу? чим він заробляв на хліб?
Досвід у них у всех есть, и большой. И какие результати цього досвіду? По-моему, достаточно печальные. Если продолжить вашу аналогию, то выберите ли вы "опытного" хирурга, у которого смертность после операции аппендицита 50%?
Успіх написав:Одним словом - хіба не хоче народ - СПРАВЕДЛИВОСТІ???!
Хочет. Причем часто в извращенной форме. Справедливость - это осознание индивидуумом того, что он получает достаточно благ по сравнению с другими. Это утопия. Особо обостренное "чувство справедливости" приводит только к дополнительным проблемам в поисках компромиссов. Относительно достижим компромисс, когда под справедливостью понимается полная уравниловка, но при этом сильно страдают целесообразность и логика.
Вы уверены , что он вообще понимает что пишет ? Помните как он, в буквальном смысле слова ,задрочил своим воспаленным мозгом целый форум ? Вы обратите внимание на жесты , на риторику . Но ни слова о том что бросил своих побратимов . Это человек не способный к самокритике , а ее отсутствие настараживает и предупреждает !
Катер с закрепленными на борту флагами с нацистской символикой пытался принять участие в речном параде, организованном в городе Джупитер (штат Флорида) в поддержку кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа. Об этом пишет журнал "Ньюсуик".
Историк Макс Кайзер, один из исполнительных директоров Еврейского совета Австралии, сказал в комментарии Al Jazeera, что Маск «без сомнения» выполнил нацистское приветствие, и раскритиковал реакцию АДЛ. ... Профессор истории университета Нью-Йорка Рут Бен-Гиат написала в соцсети Bluesky: «[Я] историк, специализирующийся на фашизме. Это было нацистское приветствие, и к тому же очень воинственное».
Успіх написав: Ну як тут народові не проголосувати за людину "з народу"?! Бо за стільки років Незалежності - вже в горлі одні і ті ж Йюлі/Яйценюхи/Порошенки і інші "нічого не крадуни"!
Успіх, при всій повазі, Вас треба бити) Юлі, яйценюхи, і порошенки мають досвід державного управління. Те що вони нечисті наруку то понятно, но якщо Вам треба буде вирізати апендицит і буде вибір між хірургом взяточником і чесним актором який зіграв хірурга? Ви кого виберете? та операція то мєлочь, порівняно з керуванням державою 5 років. Окрім того. З чого Ви взяли що він простий хлопець з народу? З якого народу? чим він заробляв на хліб?
Досвід у них у всех есть, и большой. И какие результати цього досвіду? По-моему, достаточно печальные. Если продолжить вашу аналогию, то выберите ли вы "опытного" хирурга, у которого смертность после операции аппендицита 50%?
Нема в них такої смертності, рівень живучості закладеної клятими комуняками в державу не дозволяє її бистро суїциднути. Чесно кажучи, я не бачу хороших варіантів вже давно. І не голосую. Тому не мені когось повчати. Просто я до цих пір в потєряшках од такого народного вибору. На захист 75 процентів можу сказати тільки, що фільму про голобородька не бачив. ) І ще, що емпатії до нього нема зовсім, отторженіє на фізіологічному рівні даж як до коміка. Не мій гумор.
Успіх написав:Ну як тут народові не проголосувати за людину "з народу"?! Бо за стільки років Незалежності - вже в горлі одні і ті ж Йюлі/Яйценюхи/Порошенки і інші "нічого не крадуни"!
Успіх, при всій повазі, Вас треба бити) Юлі, яйценюхи, і порошенки мають досвід державного управління. Те що вони нечисті наруку то понятно, но якщо Вам треба буде вирізати апендицит і буде вибір між хірургом взяточником і чесним актором який зіграв хірурга? Ви кого виберете? та операція то мєлочь, порівняно з керуванням державою 5 років. Окрім того. З чого Ви взяли що він простий хлопець з народу? З якого народу? чим він заробляв на хліб?
Досвід у них у всех есть, и большой. И какие результати цього досвіду? По-моему, достаточно печальные. Если продолжить вашу аналогию, то выберите ли вы "опытного" хирурга, у которого смертность после операции аппендицита 50%?
В мене є ДОСВІД керівництва своїм бізнесом. Якщо я почну діяти як воєнпенс- задовбувати оточуючих вимогами в речах я в яких досвіду нема( не залежно читав чи не читав я книжки по цьому питанню) - значить я ідіот Якщо почну висловлювати свою думку де маю досвід який підтверджений рівнем досягнень- тоді молодець (ділюсь досвідом з тими в кого ДОСВІДУ менше) Якщо ж полізу КЕРУВАТИ - тоді ідіот в квадраті.
Звідси висновок Досвід-Досвіду не рівня. Яценюк перш ніж потрапити в Премєри України (13 років вчився на Державних посадах)- Міністр Економіки Криму-Перший зам НБУ-Міністр Економіки України- Міністр Закордонних Справ- Голова Верховної Ради- Премєр Міністр України Порошенко перш ніж стати Президентом (20 років вчився на державних посадах)-Депутат ВР-Секретар РНБО- Голова ради НБУ- Міністр Закордонних справ- Міністр Економічного розвитку- президент України
Тому може не треба порівнювати однаковим словом ДОСВІД - різне наповнення цього слова