Успіх написав: Ну як тут народові не проголосувати за людину "з народу"?! Бо за стільки років Незалежності - вже в горлі одні і ті ж Йюлі/Яйценюхи/Порошенки і інші "нічого не крадуни"!
Успіх, при всій повазі, Вас треба бити) Юлі, яйценюхи, і порошенки мають досвід державного управління. Те що вони нечисті наруку то понятно, но якщо Вам треба буде вирізати апендицит і буде вибір між хірургом взяточником і чесним актором який зіграв хірурга? Ви кого виберете? та операція то мєлочь, порівняно з керуванням державою 5 років. Окрім того. З чого Ви взяли що він простий хлопець з народу? З якого народу? чим він заробляв на хліб?
Досвід у них у всех есть, и большой. И какие результати цього досвіду? По-моему, достаточно печальные. Если продолжить вашу аналогию, то выберите ли вы "опытного" хирурга, у которого смертность после операции аппендицита 50%?
з цього слід розуміти, що теперішній результат кращий?
Прохожий написав:переговоры о чем? о капитуляции? чтобы что?
Щоб закінчилась війна. До якого моменту на вашу думку варто воювати нам щоб почати переговори?
З якого переляку ви вважаєте, що переговорів немає? Моя думка, що вони йдуть і вже давно. Станом на сьогодні рф домоглася, щоб Україну не брали в НАТО і взагалі це питання зняли з порядку денного. Також "чутно" про РПВ по ЛБЗ. Однак, ніц не чутно про поступки збоку рф - вони уперлись рогом в "капітуляцію" і все. Трамп має дати такий "чарівний пендель", після якого кремляді зрозуміють, що пОступки мають бути з обох сторін, а не лише з однієї. До тих пір, поки рф не викреслить слово "капітуляція" зі свого райдера Україна змушена воювати.
_Mykola_ написав:Якось, напевно, будь-кому, не зовсім хочеться вести перемовини з людиною, яка як офіційна особа дозволяє собі вислови "довбо"об", "бажано, на три букви", "єта х"ня", "да пох"єру", "пох"ру на цю страну", "бл"дь, в обіймах".
А давайте "руку на серце" - хіба не за цей уривок з фільму більшість проголосувала? Хіба не це☝️ - хоче НАРОД?!
Щоб простий вчитель(підставте сюди - "простий будь-який роботяга") мав достойну зарплату, а чиновники-казнокради - сиділи по в'язницях? Одним словом - хіба не хоче народ - СПРАВЕДЛИВОСТІ???!
отак таким як ви і проїхали по мізках цим фільмом. але ви навіть і не зрозуміли. залишається лише вибрати один з 2х варіантів 1) чи то і правда фільмець непогано з точки зору промивки мізків зроблений 2) чи то з мізкам таки проблема.
budivelnik написав:Якщо я почну діяти як воєнпенс- задовбувати оточуючих вимогами в речах я в яких досвіду нема( не залежно читав чи не читав я книжки по цьому питанню) - значить я ідіот Якщо почну висловлювати свою думку де маю досвід який підтверджений рівнем досягнень- тоді молодець (ділюсь досвідом з тими в кого ДОСВІДУ менше) Якщо ж полізу КЕРУВАТИ - тоді ідіот в квадраті.
В твоїй логиці, що тут не обмін думками, обговорення, а "задовбування оточуючих вимогами", то ти отой самий ідіот і є. Досвіду стосовно розвитку що країни, що ринку країни в тебе нуль.
З піснями про вимоги до інших тут постійно лізе визначена група. Саме з вимогами до інших.
Обмін же думками за самими різними темами... Навіть про ковід. Хоч лікарів тут один-два. Про космос навіть можна. Хоч з космонавтикою тут ніхто не пов'язаний.
Успіх написав:Одним словом - хіба не хоче народ - СПРАВЕДЛИВОСТІ???!
Хочет. Причем часто в извращенной форме. Справедливость - это осознание индивидуумом того, что он получает достаточно благ по сравнению с другими. Это утопия. Особо обостренное "чувство справедливости" приводит только к дополнительным проблемам в поисках компромиссов. Относительно достижим компромисс, когда под справедливостью понимается полная уравниловка, но при этом сильно страдают целесообразность и логика.
Ну раз так, то потрібно отакі наступні дії: (і тут хоч 3-5 пунктів від Вас)
Зможете?
Востаннє редагувалось Успіх в Вів 21 січ, 2025 21:06, всього редагувалось 1 раз.
Дюрі-бачі написав:[quote="5813594:_Mykola_Якось, напевно, будь-кому, не зовсім хочеться вести перемовини з людиною, яка як офіційна особа дозволяє собі вислови "довбо"об", "бажано, на три букви", "єта х"ня", "да пох"єру", "пох"ру на цю страну", "бл"дь, в обіймах".
А давайте "руку на серце" - хіба не за цей уривок з фільму більшість проголосувала? Хіба не це☝️ - хоче НАРОД?!
Щоб простий вчитель(підставте сюди - "простий будь-який роботяга") мав достойну зарплату, а чиновники-казнокради - сиділи по в'язницях? Одним словом - хіба не хоче народ - СПРАВЕДЛИВОСТІ???!
отак таким як ви і проїхали по мізках цим фільмом. але ви навіть і не зрозуміли. залишається лише вибрати один з 2х варіантів 1) чи то і правда фільмець непогано з точки зору промивки мізків зроблений 2) чи то з мізкам таки проблема.[/quote] ====
От накуя оті всі "круть - верті"???
Я ж конкретно поставив питання - хіба не ЦЕ хоче народ?