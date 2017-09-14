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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 120391204012041120421204312044>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 119
Повна перемога України на полі бою
5%
6
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
28
Компроміс із росією (територіальні поступки)
31%
37
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
10
Виснаження однієї зі сторін
18%
21
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
10%
12
Всього голосів : 119
Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2025 20:50

  Banderlog написав:
  Прохожий написав:
  Banderlog написав:ми зараз програємо війну та всячеськи стараємось відбитись од переговорів.

переговоры о чем?
о капитуляции?
чтобы что?

Щоб закінчилась війна.
До якого моменту на вашу думку варто воювати нам щоб почати переговори?

Я не вижу ВСЕЙ картины в целом посему не могу ответить на ваш вопрос
НО
на сегодня "переговоры" это капитуляция, о чем прямо и говорит хуйло
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2025 20:50

  ЛАД написав:
  Banderlog написав:
  Успіх написав:
Ну як тут народові не проголосувати за людину "з народу"?!
Бо за стільки років Незалежності - вже в горлі одні і ті ж Йюлі/Яйценюхи/Порошенки і інші "нічого не крадуни"!

Успіх, при всій повазі, Вас треба бити)
Юлі, яйценюхи, і порошенки мають досвід державного управління. Те що вони нечисті наруку то понятно, но якщо Вам треба буде вирізати апендицит і буде вибір між хірургом взяточником і чесним актором який зіграв хірурга? Ви кого виберете?
та операція то мєлочь, порівняно з керуванням державою 5 років.
Окрім того. З чого Ви взяли що він простий хлопець з народу?
З якого народу? :lol: чим він заробляв на хліб?

Досвід у них у всех есть, и большой.
И какие результати цього досвіду? По-моему, достаточно печальные.
Если продолжить вашу аналогию, то выберите ли вы "опытного" хирурга, у которого смертность после операции аппендицита 50%?


з цього слід розуміти, що теперішній результат кращий?
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2025 20:51

  Wirująświatła написав:
  pesikot написав:Вже і від інавгурації пройшло 24 години.
Війну Трамп не закінчив.
Що і очікувалось мною
кис кис одно и тоже по 200 раз. Не трамп начал войну не ему и заканчивать. Кому ты что то пытаешься доказать?

А шо ты так возбудился ?
И почему ты это свидетелям секты Трампа раньше не рассказывал ?

А то, по факту, задним умом у нас много умных.
А до этого, столько рассказывали, как всё будет зашибись, а остальные этого не понимают )
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2025 20:54

  Banderlog написав:
  Прохожий написав:переговоры о чем?
о капитуляции?
чтобы что?

Щоб закінчилась війна.
До якого моменту на вашу думку варто воювати нам щоб почати переговори?

З якого переляку ви вважаєте, що переговорів немає? Моя думка, що вони йдуть і вже давно. Станом на сьогодні рф домоглася, щоб Україну не брали в НАТО і взагалі це питання зняли з порядку денного. Також "чутно" про РПВ по ЛБЗ. Однак, ніц не чутно про поступки збоку рф - вони уперлись рогом в "капітуляцію" і все. Трамп має дати такий "чарівний пендель", після якого кремляді зрозуміють, що пОступки мають бути з обох сторін, а не лише з однієї. До тих пір, поки рф не викреслить слово "капітуляція" зі свого райдера Україна змушена воювати.
fler
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2025 20:58

  Успіх написав:
  Дюрі-бачі написав:
  _Mykola_ написав:Якось, напевно, будь-кому, не зовсім хочеться вести перемовини з людиною, яка як офіційна особа дозволяє собі вислови "довбо"об", "бажано, на три букви", "єта х"ня", "да пох"єру", "пох"ру на цю страну", "бл"дь, в обіймах".

Так народ за такого Голобородька і голосував...
https://youtu.be/EBr6f8xp8Is?si=TjNMZ7YKiSKvE--I&t=698

А давайте "руку на серце" - хіба не за цей уривок з фільму більшість проголосувала?
Хіба не це☝️ - хоче НАРОД?!

Щоб простий вчитель(підставте сюди - "простий будь-який роботяга") мав достойну зарплату, а чиновники-казнокради - сиділи по в'язницях?
Одним словом - хіба не хоче народ - СПРАВЕДЛИВОСТІ???!


отак таким як ви і проїхали по мізках цим фільмом. але ви навіть і не зрозуміли. залишається лише вибрати один з 2х варіантів 1) чи то і правда фільмець непогано з точки зору промивки мізків зроблений 2) чи то з мізкам таки проблема.
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2025 21:00

  _hunter написав:
  ЛАД написав:Да нету таких потерь.

А какие есть? -- 30? :roll:

в вашем случае так и есть,_30_серебреников_но_не_потерь_а_прибыли)))
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2025 21:00

  budivelnik написав:Якщо я почну діяти як воєнпенс- задовбувати оточуючих вимогами в речах я в яких досвіду нема( не залежно читав чи не читав я книжки по цьому питанню) - значить я ідіот
Якщо почну висловлювати свою думку де маю досвід який підтверджений рівнем досягнень- тоді молодець (ділюсь досвідом з тими в кого ДОСВІДУ менше)
Якщо ж полізу КЕРУВАТИ - тоді ідіот в квадраті.

В твоїй логиці, що тут не обмін думками, обговорення, а "задовбування оточуючих вимогами", то ти отой самий ідіот і є.
Досвіду стосовно розвитку що країни, що ринку країни в тебе нуль.

З піснями про вимоги до інших тут постійно лізе визначена група.
Саме з вимогами до інших.

Обмін же думками за самими різними темами...
Навіть про ковід.
Хоч лікарів тут один-два.
Про космос навіть можна.
Хоч з космонавтикою тут ніхто не пов'язаний.

Ти склав черговий єралашик.
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2025 21:06

  Сибарит написав:
  Успіх написав:Одним словом - хіба не хоче народ - СПРАВЕДЛИВОСТІ???!

Хочет. Причем часто в извращенной форме.
Справедливость - это осознание индивидуумом того, что он получает достаточно благ по сравнению с другими. Это утопия. Особо обостренное "чувство справедливости" приводит только к дополнительным проблемам в поисках компромиссов.
Относительно достижим компромисс, когда под справедливостью понимается полная уравниловка, но при этом сильно страдают целесообразность и логика.

Ну раз так, то потрібно отакі наступні дії:
(і тут хоч 3-5 пунктів від Вас)

Зможете?
Востаннє редагувалось Успіх в Вів 21 січ, 2025 21:06, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2025 21:06

  pesikot написав:То хто мясник ? Сирский чи Путін ?


ти в термінах не попутався?
мясник це той хто вбиває свої війська в недоречних операціях.
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2025 21:08

  wild.tomcat написав:
  Успіх написав:
  Дюрі-бачі написав:[quote="5813594:_Mykola_Якось, напевно, будь-кому, не зовсім хочеться вести перемовини з людиною, яка як офіційна особа дозволяє собі вислови "довбо"об", "бажано, на три букви", "єта х"ня", "да пох"єру", "пох"ру на цю страну", "бл"дь, в обіймах".

Так народ за такого Голобородька і голосував...
https://youtu.be/EBr6f8xp8Is?si=TjNMZ7YKiSKvE--I&t=698

А давайте "руку на серце" - хіба не за цей уривок з фільму більшість проголосувала?
Хіба не це☝️ - хоче НАРОД?!

Щоб простий вчитель(підставте сюди - "простий будь-який роботяга") мав достойну зарплату, а чиновники-казнокради - сиділи по в'язницях?
Одним словом - хіба не хоче народ - СПРАВЕДЛИВОСТІ???!


отак таким як ви і проїхали по мізках цим фільмом. але ви навіть і не зрозуміли. залишається лише вибрати один з 2х варіантів 1) чи то і правда фільмець непогано з точки зору промивки мізків зроблений 2) чи то з мізкам таки проблема.[/quote]
====

От накуя оті всі "круть - верті"???

Я ж конкретно поставив питання - хіба не ЦЕ хоче народ?
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  #<1 ... 120391204012041120421204312044>
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