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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1204012041120421204312044>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 119
Повна перемога України на полі бою
5%
6
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
28
Компроміс із росією (територіальні поступки)
31%
37
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
10
Виснаження однієї зі сторін
18%
21
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
10%
12
Всього голосів : 119
Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2025 21:09

  tester7336 написав:
  pesikot написав:То хто мясник ? Сирский чи Путін ?


ти в термінах не попутався?
мясник це той хто вбиває свої війська в недоречних операціях.

Та ти шо ...

В твоїх термінах Путін не вбиває свої війська в недоречних операціях ?
"Патєрь нет" ? )

Бо вся ця війна - недоречна. Яку розпочав саме Путін
Востаннє редагувалось pesikot в Вів 21 січ, 2025 21:15, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2025 21:11

  Успіх написав:Одним словом - хіба не хоче народ - СПРАВЕДЛИВОСТІ???!


справа в тому що законність і справедливість не тотожні речі.
справедливисть у кожного своя. а значить це анархія.
далі висновки продовжити?
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2025 21:16

  Успіх написав:Ну як тут народові не проголосувати за людину "з народу"?!


одна простая мысль должна была вам дать понять что он не из народа.
когда человек остро шутит на политические темы и его еще не пресонули - значит есть крыша.
эту куклу вам и продали в 2019 году.
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2025 21:17

Для особо одарьонних Верес про перемовини в оточенні інших найкрутіших активістів і реакція цих активістів і залу:

Дві хвилини з 36-ї по 38-му.

Верес покидає батальон. Мабуть все ж таки йде на підвищення.

Тобто, для ... Песікота ---- виявляється, можна навіть серед отакої спільноти спокійно вести мову про перемовини самі по собі, як перемовини.


Правда, здивував Верес.
*Армія може існувати без держави, а держава без армії ні*. Під оплески, кажись.
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2025 21:19

  Успіх написав:
  wild.tomcat написав:
  Успіх написав:А давайте "руку на серце" - хіба не за цей уривок з фільму більшість проголосувала?
Хіба не це☝️ - хоче НАРОД?!

Щоб простий вчитель(підставте сюди - "простий будь-який роботяга") мав достойну зарплату, а чиновники-казнокради - сиділи по в'язницях?
Одним словом - хіба не хоче народ - СПРАВЕДЛИВОСТІ???!


отак таким як ви і проїхали по мізках цим фільмом. але ви навіть і не зрозуміли. залишається лише вибрати один з 2х варіантів 1) чи то і правда фільмець непогано з точки зору промивки мізків зроблений 2) чи то з мізкам таки проблема.

====

От накуя оті всі "круть - верті"???

Я ж конкретно поставив питання - хіба не ЦЕ хоче народ?


взагалі то всім по цимбалам хто і що там хоче, кожен може хотіти що завгодно. головне які наслідки того "хотіння" і хто за то все відповідатиме.
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2025 21:19

  холява написав:Вы уверены , что он вообще понимает что пишет ?
Помните как он, в буквальном смысле слова ,задрочил своим воспаленным мозгом целый форум ?

Я не склонен слишком категорично судить о человеке, которого знаю только через экран. Мы все здесь не такие, как при личном общении.
Часто мне кажется, что он не настолько прост, как хочет казаться. Он нас откровенно троллит, а мы дружно ведемся :)
Впрочем, не публичном форуме не обязательно убедить оппонента (это практически невозможно), достаточно донести свое мнение до читателей, коих значительно больше, чем писателей.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2025 21:20

  pesikot написав:Людина з якого народу ?


ну як з якого. з богообранного. вища каста. :lol: :lol:
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2025 21:23

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:
  Banderlog написав:........
Успіх, при всій повазі, Вас треба бити)
Юлі, яйценюхи, і порошенки мають досвід державного управління. Те що вони нечисті наруку то понятно, но якщо Вам треба буде вирізати апендицит і буде вибір між хірургом взяточником і чесним актором який зіграв хірурга? Ви кого виберете?
та операція то мєлочь, порівняно з керуванням державою 5 років.
Окрім того. З чого Ви взяли що він простий хлопець з народу?
З якого народу? :lol: чим він заробляв на хліб?
Досвід у них у всех есть, и большой.
И какие результати цього досвіду? По-моему, достаточно печальные.
Если продолжить вашу аналогию, то выберите ли вы "опытного" хирурга, у которого смертность после операции аппендицита 50%?
В мене є ДОСВІД керівництва своїм бізнесом.
........
Якщо почну висловлювати свою думку де маю досвід який підтверджений рівнем досягнень- тоді молодець (ділюсь досвідом з тими в кого ДОСВІДУ менше)
Якщо ж полізу КЕРУВАТИ - тоді ідіот в квадраті.

Звідси висновок
Досвід-Досвіду не рівня.
Яценюк перш ніж потрапити в Премєри України (13 років вчився на Державних посадах)- Міністр Економіки Криму-Перший зам НБУ-Міністр Економіки України- Міністр Закордонних Справ- Голова Верховної Ради- Премєр Міністр України
Порошенко перш ніж стати Президентом (20 років вчився на державних посадах)-Депутат ВР-Секретар РНБО- Голова ради НБУ- Міністр Закордонних справ- Міністр Економічного розвитку- президент України

Тому може не треба порівнювати однаковим словом ДОСВІД - різне наповнення цього слова
Я и не порівнюю.
И какие у них результаты с их великим досвідом (у обоих более, чем достаточный)?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2025 21:23

  detroytred написав:
  budivelnik написав:В мене є ДОСВІД керівництва своїм бізнесом.
Якщо я почну діяти як воєнпенс- задовбувати оточуючих вимогами в речах я в яких досвіду нема( не залежно читав чи не читав я книжки по цьому питанню) - значить я ідіот
Якщо почну висловлювати свою думку де маю досвід який підтверджений рівнем досягнень- тоді молодець (ділюсь досвідом з тими в кого ДОСВІДУ менше)
Якщо ж полізу КЕРУВАТИ - тоді ідіот в квадраті.

Звідси висновок
Досвід-Досвіду не рівня.
Яценюк перш ніж потрапити в Премєри України (13 років вчився на Державних посадах)- Міністр Економіки Криму-Перший зам НБУ-Міністр Економіки України- Міністр Закордонних Справ- Голова Верховної Ради- Премєр Міністр України
Порошенко перш ніж стати Президентом (20 років вчився на державних посадах)-Депутат ВР-Секретар РНБО- Голова ради НБУ- Міністр Закордонних справ- Міністр Економічного розвитку- президент України

Тому може не треба порівнювати однаковим словом ДОСВІД - різне наповнення цього слова
В твоїй логиці, що тут не обмін думками, обговорення, а "задовбування оточуючих вимогами", то ти отой самий ідіот і є.
Для того щоб ОБМІНЮВАТИСЬ думками - треба їх хоча б мати.
Робити висновки на основі того що когось прочитав але тим що прочитав ніколи навіть близько не займався-це не обговорення
Це накидування лайна на вентилятор, яке ЗАВАЖАЄ реально обговорити.
  detroytred написав:Досвіду стосовно розвитку що країни, що ринку країни в тебе нуль.
Так зверни увагу
Я на відміну від тебе в цьому питання ПОСЛІДОВНИЙ.
Там де податк, або створення/розширення ринку - я приймаю участь в обговоренні і навіть частенько пробую НАВЯЗАТИ своє бачення цього питання.
А обговорювати дії Президента чи ще когось -якось не збираюсь.
Можк висказати свою думку типу
Ющенко і Порошенко -кращі Президенти від Кучми і Кравчука які в свою чергу кращі від Бандюковича...
Або
Дії Зеленського мені не подобаються... і все, адже на відміну від теоретиків я знаю що ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ лежить на тих хто ПРИЙНЯВ рішення, а не на тих хто РАДИВ
  detroytred написав:З піснями про вимоги до інших тут постійно лізе визначена група.
Саме з вимогами до інших.
Якщо я платив і плачу податки а 10 млн не платило і не збирається - я маю право ВИМАГАТИ від них перестати мене обкрадати? Адже те що я і інші платники заплатили - розділяється між усіма.
Тобто ті хто не платить ті у виграші.
  detroytred написав:Обмін же думками за самими різними темами...
Навіть про ковід.
Хоч лікарів тут один-два.
Про космос навіть можна.
Хоч з космонавтикою тут ніхто не пов'язаний.
Ти склав черговий єралашик.
Є накидання лайна на вентилятор.. воно ж інформаційний шум( розповсюдження інформації в якій немає власного досвіду)... - ці речі обговоренню ЗАВАЖАЮТЬ.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2025 21:24

  Успіх написав:Я ж конкретно поставив питання - хіба не ЦЕ хоче народ?

Ви їх запитайте: "А хто зробив так (такі умови), що народ побачив пошук справедливості в обличчі саме Зе?
Не в Гройсмані, не Гриценко, не в Порошенко, не в ..., а саме в Зе?

Вийдуть на самого Порошенка. Нехай і з Коломом та Ко.
detroytred
 
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