Додано: Вів 21 січ, 2025 21:23

detroytred написав: budivelnik написав: В мене є ДОСВІД керівництва своїм бізнесом.

Якщо я почну діяти як воєнпенс- задовбувати оточуючих вимогами в речах я в яких досвіду нема( не залежно читав чи не читав я книжки по цьому питанню) - значить я ідіот

Якщо почну висловлювати свою думку де маю досвід який підтверджений рівнем досягнень- тоді молодець (ділюсь досвідом з тими в кого ДОСВІДУ менше)

Якщо ж полізу КЕРУВАТИ - тоді ідіот в квадраті.



Звідси висновок

Досвід-Досвіду не рівня.

Яценюк перш ніж потрапити в Премєри України (13 років вчився на Державних посадах)- Міністр Економіки Криму-Перший зам НБУ-Міністр Економіки України- Міністр Закордонних Справ- Голова Верховної Ради- Премєр Міністр України

Порошенко перш ніж стати Президентом (20 років вчився на державних посадах)-Депутат ВР-Секретар РНБО- Голова ради НБУ- Міністр Закордонних справ- Міністр Економічного розвитку- президент України



Тому може не треба порівнювати однаковим словом ДОСВІД - різне наповнення цього слова

В мене є ДОСВІД керівництва своїм бізнесом.Якщо я почну діяти як воєнпенс- задовбувати оточуючих вимогами в речах я в яких досвіду нема( не залежно читав чи не читав я книжки по цьому питанню) - значить я ідіотЯкщо почну висловлювати свою думку де маю досвід який підтверджений рівнем досягнень- тоді молодець (ділюсь досвідом з тими в кого ДОСВІДУ менше)Якщо ж полізу КЕРУВАТИ - тоді ідіот в квадраті.Звідси висновокДосвід-Досвіду не рівня.Яценюк перш ніж потрапити в Премєри України (13 років вчився на Державних посадах)- Міністр Економіки Криму-Перший зам НБУ-Міністр Економіки України- Міністр Закордонних Справ- Голова Верховної Ради- Премєр Міністр УкраїниПорошенко перш ніж стати Президентом (20 років вчився на державних посадах)-Депутат ВР-Секретар РНБО- Голова ради НБУ- Міністр Закордонних справ- Міністр Економічного розвитку- президент УкраїниТому може не треба порівнювати однаковим словом ДОСВІД - різне наповнення цього слова В твоїй логиці, що тут не обмін думками, обговорення, а "задовбування оточуючих вимогами", то ти отой самий ідіот і є. В твоїй логиці, що тут не обмін думками, обговорення, а "задовбування оточуючих вимогами", то ти отой самий ідіот і є.

detroytred написав: Досвіду стосовно розвитку що країни, що ринку країни в тебе нуль. Досвіду стосовно розвитку що країни, що ринку країни в тебе нуль.

detroytred написав: З піснями про вимоги до інших тут постійно лізе визначена група.

Саме з вимогами до інших. З піснями про вимоги до інших тут постійно лізе визначена група.Саме з вимогами до інших.

detroytred написав: Обмін же думками за самими різними темами...

Навіть про ковід.

Хоч лікарів тут один-два.

Про космос навіть можна.

Хоч з космонавтикою тут ніхто не пов'язаний.

Ти склав черговий єралашик. Обмін же думками за самими різними темами...Навіть про ковід.Хоч лікарів тут один-два.Про космос навіть можна.Хоч з космонавтикою тут ніхто не пов'язаний.Ти склав черговий єралашик.

Для того щоб ОБМІНЮВАТИСЬ думками - треба їх хоча б мати.Робити висновки на основі того що когось прочитав але тим що прочитав ніколи навіть близько не займався-це не обговоренняЦе накидування лайна на вентилятор, яке ЗАВАЖАЄ реально обговорити.Так зверни увагуЯ на відміну від тебе в цьому питання ПОСЛІДОВНИЙ.Там де податк, або створення/розширення ринку - я приймаю участь в обговоренні і навіть частенько пробую НАВЯЗАТИ своє бачення цього питання.А обговорювати дії Президента чи ще когось -якось не збираюсь.Можк висказати свою думку типуЮщенко і Порошенко -кращі Президенти від Кучми і Кравчука які в свою чергу кращі від Бандюковича...АбоДії Зеленського мені не подобаються... і все, адже на відміну від теоретиків я знаю що ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ лежить на тих хто ПРИЙНЯВ рішення, а не на тих хто РАДИВЯкщо я платив і плачу податки а 10 млн не платило і не збирається - я маю право ВИМАГАТИ від них перестати мене обкрадати? Адже те що я і інші платники заплатили - розділяється між усіма.Тобто ті хто не платить ті у виграші.Є накидання лайна на вентилятор.. воно ж інформаційний шум( розповсюдження інформації в якій немає власного досвіду)... - ці речі обговоренню ЗАВАЖАЮТЬ.