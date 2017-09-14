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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 12041120421204312044>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 119
Повна перемога України на полі бою
5%
6
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
28
Компроміс із росією (територіальні поступки)
31%
37
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
10
Виснаження однієї зі сторін
18%
21
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
10%
12
Всього голосів : 119
Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2025 21:24

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:
  Banderlog написав:..............
Успіх, при всій повазі, Вас треба бити)
Юлі, яйценюхи, і порошенки мають досвід державного управління. Те що вони нечисті наруку то понятно, но якщо Вам треба буде вирізати апендицит і буде вибір між хірургом взяточником і чесним актором який зіграв хірурга? Ви кого виберете?
та операція то мєлочь, порівняно з керуванням державою 5 років.
Окрім того. З чого Ви взяли що він простий хлопець з народу?
З якого народу? :lol: чим він заробляв на хліб?
Досвід у них у всех есть, и большой.
И какие результати цього досвіду? По-моему, достаточно печальные.
Если продолжить вашу аналогию, то выберите ли вы "опытного" хирурга, у которого смертность после операции аппендицита 50%?
В мене є ДОСВІД керівництва своїм бізнесом.
............
Якщо почну висловлювати свою думку де маю досвід який підтверджений рівнем досягнень- тоді молодець (ділюсь досвідом з тими в кого ДОСВІДУ менше)
Якщо ж полізу КЕРУВАТИ - тоді ідіот в квадраті.

Звідси висновок
Досвід-Досвіду не рівня.
Яценюк перш ніж потрапити в Премєри України (13 років вчився на Державних посадах)- Міністр Економіки Криму-Перший зам НБУ-Міністр Економіки України- Міністр Закордонних Справ- Голова Верховної Ради- Премєр Міністр України
Порошенко перш ніж стати Президентом (20 років вчився на державних посадах)-Депутат ВР-Секретар РНБО- Голова ради НБУ- Міністр Закордонних справ- Міністр Економічного розвитку- президент України

Тому може не треба порівнювати однаковим словом ДОСВІД - різне наповнення цього слова
Я и не порівнюю.
И какие у них результаты с их великим досвідом (у обоих более, чем достаточный)?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2025 21:24

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:И какие у них результаты с их великим досвідом (у обоих более, чем достаточный)?
Я вважаю що КРАЩІ ніж результати тих в кого НЕМА досвіду.
А те що особисто Вам не подобається... так мені також не подобається ваше зачарування педерацією .. і що ?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2025 21:26

  Успіх написав:
  Сибарит написав:Хочет. Причем часто в извращенной форме.
Справедливость - это осознание индивидуумом того, что он получает достаточно благ по сравнению с другими. Это утопия. Особо обостренное "чувство справедливости" приводит только к дополнительным проблемам в поисках компромиссов.
Относительно достижим компромисс, когда под справедливостью понимается полная уравниловка, но при этом сильно страдают целесообразность и логика.

Ну раз так, то потрібно отакі наступні дії:
(і тут хоч 3-5 пунктів від Вас)

Зможете?

Пунктов чтобы что?
- чтобы прекратились разговоры об абстрактной справедливости?
- чтобы представление о справедливости у всех совпало?
- чтобы все стали довольны жизнью?
- чтобы перестали завидовать более успешному соседу?
- чтобы перестали категорично судить о вещах, в которых ни ухом, ни рылом?
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2025 21:28

  fler написав:
  Banderlog написав:
  Прохожий написав:переговоры о чем?
о капитуляции?
чтобы что?

Щоб закінчилась війна.
До якого моменту на вашу думку варто воювати нам щоб почати переговори?

З якого переляку ви вважаєте, що переговорів немає? Моя думка, що вони йдуть і вже давно. Станом на сьогодні рф домоглася, щоб Україну не брали в НАТО і взагалі це питання зняли з порядку д.
питання про нато не було в порядку денному. Хто вам обіцяв нато?
З такого шо вони говорять шо переговори заборонені ВСІМ. З такого шо криють матом в прямому ефірі. І головне, з такого що всі нитки через які можно контачити обірвані. Од медведчука до фірташа і зараз новінського.
Це закінчиться тим, що договоряться за нас і наші інтереси будуть враховані в останню чергу.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2025 21:40

Будівельник
Да нуль, нуль досвіду в тебе в розвитку ринку країни, та розвитку всієї країни.
А думки (і місія))) в тебе саме по рівню розвитку економіки-ринку країни, розвитку країни взагалі.

Коли ти співаєш про магазин, таксі тощо тобі ніхто не заперечує.

Білий шум -- це твої басні про кожен підійде до дзеркала, тільки еволюційний шлях розвитку.
То хоч книжки почитай від практиків.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2025 21:41

  pesikot написав:
  tester7336 написав:
  pesikot написав:То хто мясник ? Сирский чи Путін ?


ти в термінах не попутався?
мясник це той хто вбиває свої війська в недоречних операціях.

Та ти шо ...

В твоїх термінах Путін не вбиває свої війська в недоречних операціях ?
"Патєрь нет" ? )

Бо вся ця війна - недоречна. Яку розпочав саме Путін


хло не командує військами :wink:
ти порівняв не порівнянне.
бо потрібно порівнювати хло і зе.
або сирського і герасімова ( чи хто там у них)
Востаннє редагувалось tester7336 в Вів 21 січ, 2025 21:45, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2025 21:42

  Сибарит написав:
  холява написав:Вы уверены , что он вообще понимает что пишет ?
Помните как он, в буквальном смысле слова ,задрочил своим воспаленным мозгом целый форум ?

Я не склонен слишком категорично судить о человеке, которого знаю только через экран. Мы все здесь не такие, как при личном общении.
Часто мне кажется, что он не настолько прост, как хочет казаться. Он нас откровенно троллит, а мы дружно ведемся :)
Впрочем, не публичном форуме не обязательно убедить оппонента (это практически невозможно), достаточно донести свое мнение до читателей, коих значительно больше, чем писателей.



ИДЕАЛИСТ
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2025 21:42

  Сибарит написав:Пунктов чтобы что?
- чтобы прекратились разговоры об абстрактной справедливости?
- чтобы представление о справедливости у всех совпало?
- чтобы все стали довольны жизнью?
- чтобы перестали завидовать более успешному соседу?
- чтобы перестали категорично судить о вещах, в которых ни ухом, ни рылом?
крім останнього пункту це було б не конструктивно.
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2025 21:42

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:И какие у них результаты с их великим досвідом (у обоих более, чем достаточный)?
Я вважаю що КРАЩІ ніж результати тих в кого НЕМА досвіду.
А те що особисто Вам не подобається... так мені також не подобається ваше зачарування педерацією .. і що ?

Ну розкажи який був досвід в Бальцеровича, який реформував (заклав фундамент) розвитку ринку Польщі.
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2025 21:48

Все просто!©

  Сибарит написав:
  Успіх написав:
  Сибарит написав:Хочет. Причем часто в извращенной форме.
Справедливость - это осознание индивидуумом того, что он получает достаточно благ по сравнению с другими. Это утопия. Особо обостренное "чувство справедливости" приводит только к дополнительным проблемам в поисках компромиссов.
Относительно достижим компромисс, когда под справедливостью понимается полная уравниловка, но при этом сильно страдают целесообразность и логика.

Ну раз так, то потрібно отакі наступні дії:
(і тут хоч 3-5 пунктів від Вас)

Зможете?

Пунктов чтобы что?
- чтобы прекратились разговоры об абстрактной справедливости?
- чтобы представление о справедливости у всех совпало?
- чтобы все стали довольны жизнью?
- чтобы перестали завидовать более успешному соседу?
- чтобы перестали категорично судить о вещах, в которых ни ухом, ни рылом?
Лише це☝️
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