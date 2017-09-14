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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 21 січ, 2025 21:50
detroytred написав:
Будівельник
Да нуль, нуль досвіду в тебе в розвитку ринку країни, та розвитку всієї країни.
А думки (і місія))) в тебе саме по рівню розвитку економіки-ринку країни, розвитку країни взагалі.
Коли ти співаєш про магазин, таксі тощо тобі ніхто не заперечує.
Білий шум -- це твої басні про кожен підійде до дзеркала, тільки еволюційний шлях розвитку.
То хоч книжки почитай від практиків.
Все пізнається в порівнянні і в первинній точці відліку
Якщо в мене нуль - то сам спробуй визначити де ти по відношенню до мого нуля...
От і виходить
Якщо я з своїм нулем стараюсь не давати порад по реформам ринку
То що ти робиш на цьому полі?
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Додано: Вів 21 січ, 2025 21:52
Успіх написав: Сибарит написав:
Пунктов чтобы что?
- чтобы прекратились разговоры об абстрактной справедливости?
- чтобы представление о справедливости у всех совпало?- чтобы все стали довольны жизнью?
- чтобы перестали завидовать более успешному соседу?
- чтобы перестали категорично судить о вещах, в которых ни ухом, ни рылом?
Лише це☝️
Ну это самое простое. Достаточно просто убить всех недовольных
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Додано: Вів 21 січ, 2025 21:57
pesikot написав: fox767676 написав:Бетон
тут какое-то антиамериканское кубло
Им Трамп с Маском в лифте нассали
Что будет с Украиной если она не учится на своих ошибках, за которые платит огромной ценой ??
Война за 24 часа закончена ? Нет ?
Почему ?
Потоиу шо ты не на фронте
Фортеця Покровськ сама себя геройски не защитит
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Додано: Вів 21 січ, 2025 21:59
Прохожий написав: buratinyo написав:
Меня лично очень интересовал вопрос. Что и кто заставил в 2013-2014 годах на майдане в Киеве молодых людей воинственно кричать на видеокамеры для телевизионных корреспондентов "хто не скачить той москаль", "москаляку на гилляку" и т.д.? Ведь это очень нужно для оправдания вооруженной агрессии росии против Украины, для оправдания резкого поднятия Газпромом цены за российский газ для Украины в 5-8 раз.
буратино
напомни про 5-8 раз в 14м...
Я что-то пропустил?
Кацапський агент пише маячню. Їхній газ нам взагалі непотрібен, вистачає свого. А те, що десь хтось кричав - це ніяк не виправдання вторгнення та тероризму (так тільки в ФСБшних методичках), тим більше, що "хто не скачить той москаль" кричали і це був невинний жарт, а про гіляку я жодного разу не чув, хоча був на Майдані якщо не кожен день, то раз в 2-3 дні. От якщо це колись десь було, то це дісно, мабуть, була провокація.
Востаннє редагувалось hxbbgaf
в Вів 21 січ, 2025 22:00, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Вів 21 січ, 2025 21:59
budivelnik написав: detroytred написав:
Будівельник
Да нуль, нуль досвіду в тебе в розвитку ринку країни, та розвитку всієї країни.
А думки (і місія))) в тебе саме по рівню розвитку економіки-ринку країни, розвитку країни взагалі.
Коли ти співаєш про магазин, таксі тощо тобі ніхто не заперечує.
Білий шум -- це твої басні про кожен підійде до дзеркала, тільки еволюційний шлях розвитку.
То хоч книжки почитай від практиків.
Все пізнається в порівнянні і в первинній точці відліку
Якщо в мене нуль - то сам спробуй визначити де ти по відношенню до мого нуля...
От і виходить
Якщо я з своїм нулем стараюсь не давати порад по реформам ринку
То що ти робиш на цьому полі?
Це єралашик.
А насправді отак --- що в тебе нуль досвіду та досягнень стосовно реформування-розвитку країни, ринку країни. Що в мене. В обох нулі.
І факт --- ти даєш поради саме по цим питанням.
Тільки ти даєш поради відсеб'ятинні.
А я викладаю свою думку на підставі того, що взнав в книжках саме отих реформаторів-практиків.
(Зрозумій, чудаче:
Це як в школі я вивчив підручник і маю думку на підставі вивченого матеріалу.
А ти вийшов і ... почав нести зі стелі свою відсеб'ятину. Аргументуючи -- а я мільйонер і досяг...).
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Додано: Вів 21 січ, 2025 21:59
Успіх написав:- чтобы все стали довольны жизнью?
Лише це☝️[/quote] довольність мішає рухатись вперед. Ви б хотіли виперти всіх хто там засів біля корита?
Хто стане на місце цього свіжоспеченого панства? Їхні лакеї, офіціанти й масажистки?
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Додано: Вів 21 січ, 2025 22:01
detroytred написав: budivelnik написав: ЛАД написав:
И какие у них результаты с их великим досвідом (у обоих более, чем достаточный)?
Я вважаю що КРАЩІ ніж результати тих в кого НЕМА досвіду.
А те що особисто Вам не подобається... так мені також не подобається ваше зачарування педерацією .. і що ?
Ну розкажи який був досвід в Бальцеровича, який реформував (заклав фундамент) розвитку ринку Польщі.
Це для примітива який про ринок знає з книжок
Ринок України і Ринок Польщі - тотожні поняття.
Для мене , нуля з 7 нулями - ці ринки тільки назву мають однакову - РИНОК
а от їх наповнення- різне
В Польщі були люди з підприємницьким досвідом і тому були точки куди можна було влити кредити не переживаючи про їх повернення - це один алгоритм дій. Тобто треба знайти Гроші і кому ці гроші давати щоб вони повернулись з прибутком - особливо переживати не треба - це досвід Бальцеровича
В Україні , коли людина отримує гроші вона в першу чергу несе їх на задоволення власних потреб(квартира/машина/відпочинок) і тільки після починає думати куди б їх вкласти щоб отримати дохід - це досвід Тимошенко в 2006-2008 роках - і ДОСВІД Бальцеровича - самому Бальцеровичу в Україні так і не допоміг і він так і залишився простим радником.
До речі сам Бальцерович обговорюючи свою можливість стати Премєром України це розумів.
Він розповів, що бачить себе у ролі "стратегічного радника" українського уряду.
"Посаду має займати хтось, хто говорить українською, з ким пов’язують себе люди, але якщо можна отримати іншу роль і мати вплив на перебіг реформ в країні, я буду готовий розглянути це за умови, що будуть шанси на успіх", - допустив економіст.
Тобто ця людина РОЗУМІЛА різницю між ринками
А те що простий читач цього не розуміє - не дивноЕфект Даннінга - Крюгера - гіпотеза, що люди, які [b]мають низький рівень компетенції в будь-якій темі
, починають думати себе знавцями цієї теми, при цьому роблячи[/b]
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Додано: Вів 21 січ, 2025 22:03
detroytred написав:
А насправді отак --- що в тебе нуль досвіду та досягнень стосовно реформування-розвитку країни, ринку країни. Що в мене. В обох нулі.
Якщо в мене економічних досягнень на 10 млн
а в тебе пенсія тисяч 10
і при цьому в нас по твоєму однаковий досвід в економічних питання
То тоді долярчик правий
Зеленський може керувати галактичною імперією....
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Додано: Вів 21 січ, 2025 22:08
Сибарит написав: Успіх написав:
Лише це☝️
Ну это самое простое. Достаточно просто убить всех недовольных
А якщо переформатовуватися вимогу Успіха з мети досягнення справедливості на мету зменшення несправедливості?
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Додано: Вів 21 січ, 2025 22:12
budivelnik написав: detroytred написав:
А насправді отак --- що в тебе нуль досвіду та досягнень стосовно реформування-розвитку країни, ринку країни. Що в мене. В обох нулі.
Якщо в мене економічних досягнень на 10 млн
а в тебе пенсія тисяч 10
і при цьому в нас по твоєму однаковий досвід в економічних питання
То тоді долярчик правий
Зеленський може керувати галактичною імперією....
Не в економічних питаннях.
Ти знов банально підмінюєш предмети.
Твої фінансові досягнення і управління-реформування-розвиток ринку країни -- це різні речі.
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