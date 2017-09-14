budivelnik написав:

detroytred написав: budivelnik написав: Я вважаю що КРАЩІ ніж результати тих в кого НЕМА досвіду.

А те що особисто Вам не подобається... так мені також не подобається ваше зачарування педерацією .. і що ? Я вважаю що КРАЩІ ніж результати тих в кого НЕМА досвіду.А те що особисто Вам не подобається... так мені також не подобається ваше зачарування педерацією .. і що ? Ну розкажи який був досвід в Бальцеровича, який реформував (заклав фундамент) розвитку ринку Польщі. Ну розкажи який був досвід в Бальцеровича, який реформував (заклав фундамент) розвитку ринку Польщі.

"Посаду має займати хтось, хто говорить українською, з ким пов’язують себе люди, але якщо можна отримати іншу роль і мати вплив на перебіг реформ в країні, я буду готовий розглянути це за умови, що будуть шанси на успіх" , - допустив економіст.

мають низький рівень компетенції в будь-якій темі

Це для примітива який про ринок знає з книжокРинок України і Ринок Польщі - тотожні поняття.Для мене , нуля з 7 нулями - ці ринки тільки назву мають однакову - РИНОКа от їх наповнення- різнеВ Польщі були люди з підприємницьким досвідом і тому були точки куди можна було влити кредити не переживаючи про їх повернення - це один алгоритм дій. Тобто треба знайти Гроші і кому ці гроші давати щоб вони повернулись з прибутком - особливо переживати не треба - це досвід БальцеровичаВ Україні , коли людина отримує гроші вона в першу чергу несе їх на задоволення власних потреб(квартира/машина/відпочинок) і тільки після починає думати куди б їх вкласти щоб отримати дохід - це досвід Тимошенко в 2006-2008 роках - і ДОСВІД Бальцеровича - самому Бальцеровичу в Україні так і не допоміг і він так і залишився простим радником.До речі сам Бальцерович обговорюючи свою можливість стати Премєром України це розумів.Він розповів, що бачить себе у ролі "стратегічного радника" українського уряду.Тобто ця людина РОЗУМІЛА різницю між ринкамиА те що простий читач цього не розуміє - не дивно, починають думати себе знавцями цієї теми, при цьому роблячи[/b]