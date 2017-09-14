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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 21 січ, 2025 22:15
Сибарит написав: Успіх написав: Сибарит написав:
Пунктов чтобы что?
- чтобы прекратились разговоры об абстрактной справедливости?
- чтобы представление о справедливости у всех совпало?- чтобы все стали довольны жизнью?
- чтобы перестали завидовать более успешному соседу?
- чтобы перестали категорично судить о вещах, в которых ни ухом, ни рылом?
Лише це☝️
Ну это самое простое. Достаточно просто убить всех недовольных
парадокс, но на вбивство всіх народ піде легше) це вже обезлічена жертва.
Терри Праттчет
Глупо надеяться совершить что-то глобальное, например, установить мир во всем мире, устроить счастье для всех, но каждый может сделать какое-нибудь маленькое дело, благодаря которому мир станет хоть чуточку лучше. К примеру, застрелить кого-нибудь.
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Додано: Вів 21 січ, 2025 22:19
budivelnik написав: detroytred написав: budivelnik написав:
Я вважаю що КРАЩІ ніж результати тих в кого НЕМА досвіду.
А те що особисто Вам не подобається... так мені також не подобається ваше зачарування педерацією .. і що ?
Ну розкажи який був досвід в Бальцеровича, який реформував (заклав фундамент) розвитку ринку Польщі.
Це для примітива який про ринок знає з книжок
Ринок України і Ринок Польщі - тотожні поняття.
Для мене , нуля з 7 нулями - ці ринки тільки назву мають однакову - РИНОК
а от їх наповнення- різне
В Польщі були люди з підприємницьким досвідом і тому були точки куди можна було влити кредити не переживаючи про їх повернення - це один алгоритм дій. Тобто треба знайти Гроші і кому ці гроші давати щоб вони повернулись з прибутком - особливо переживати не треба - це досвід Бальцеровича
В Україні , коли людина отримує гроші вона в першу чергу несе їх на задоволення власних потреб(квартира/машина/відпочинок) і тільки після починає думати куди б їх вкласти щоб отримати дохід - це досвід Тимошенко в 2006-2008 роках - і ДОСВІД Бальцеровича - самому Бальцеровичу в Україні так і не допоміг і він так і залишився простим радником.
До речі сам Бальцерович обговорюючи свою можливість стати Премєром України це розумів.
Він розповів, що бачить себе у ролі "стратегічного радника" українського уряду.
"Посаду має займати хтось, хто говорить українською, з ким пов’язують себе люди, але якщо можна отримати іншу роль і мати вплив на перебіг реформ в країні, я буду готовий розглянути це за умови, що будуть шанси на успіх", - допустив економіст.
Тобто ця людина РОЗУМІЛА різницю між ринками
А те що простий читач цього не розуміє - не дивноЕфект Даннінга - Крюгера - гіпотеза, що люди, які [b]мають низький рівень компетенції в будь-якій темі
, починають думати себе знавцями цієї теми, при цьому роблячи[/b]
Перечитай разів зо три про що ти повинен був розповісти.
Те, що співати про що завгодно, окрім суті, ти вмієш, я знаю.
Стосовно ефекту Данінга-К
В твоїй логиці саме отаким знавцем розвитку ринків країни ти і виступаєш.
Я ж не вигадую своїх дурниць, а посилаюсь на те, що вивчив в фахівців.
Ти ж по факту пропонуєш дослухатися не до них, а до тебе. Нуля в цьому питанні.
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detroytred
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Додано: Вів 21 січ, 2025 22:19
Востаннє редагувалось Wirująświatła
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Додано: Вів 21 січ, 2025 22:21
fox767676
Заучит как лебединая песня))
Ты это брось и возвращайся ))
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Додано: Вів 21 січ, 2025 22:21
Wirująświatła написав: Hotab написав:
На щастя модерація також чи втомилась від примітивізму, чи просто справедливо визначила «чувак, індульгенції захисника країни вже нема. Тепер ми тебе будемо ібати як всіх інших.»
с твоих слов выходит модерация - ёбыри, я правильно понял?
Ну вообще ж ты англ знаешь и слово ту модерейт тоже))
Воно канеш не «факер», але способи заспокоїти є різні))
Востаннє редагувалось Hotab
в Вів 21 січ, 2025 22:23, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 21 січ, 2025 22:22
Сибарит написав: холява написав:
Вы уверены , что он вообще понимает что пишет ?
Помните как он, в буквальном смысле слова ,задрочил своим воспаленным мозгом целый форум ?
Я не склонен слишком категорично судить о человеке, которого знаю только через экран. Мы все здесь не такие, как при личном общении.
Часто мне кажется, что он не настолько прост, как хочет казаться. Он нас откровенно троллит, а мы дружно ведемся
Впрочем, не публичном форуме не обязательно убедить оппонента (это практически невозможно), достаточно донести свое мнение до читателей, коих значительно больше, чем писателей.
9ть класів сільської школи!!!
Ще й в дитсадок НЕ ходив!
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Додано: Вів 21 січ, 2025 22:24
detroytred написав: budivelnik написав: detroytred написав:
А насправді отак --- що в тебе нуль досвіду та досягнень стосовно реформування-розвитку країни, ринку країни. Що в мене. В обох нулі.
Якщо в мене економічних досягнень на 10 млн
а в тебе пенсія тисяч 10
і при цьому в нас по твоєму однаковий досвід в економічних питання
То тоді долярчик правий
Зеленський може керувати галактичною імперією....
Не в економічних питаннях.
Ти знов банально підмінюєш предмети.
Твої фінансові досягнення і управління-реформування-розвиток ринку країни -- це різні речі.
Все що я обговорюю - обговорюється крізь призму економічних питань.
Тобто враховуючи свій економічний досвід я приміняю його в суміжних галузях.
Для тебе створення ринку це боротьба з корупцією і чимось подібним....
Для мене- боротьба з корупцією можлива тільки економічними важелями( в тебе пошуками правильного можновладця)
мої аргументи - якщо на якомусь рівні МОНЕТИЗУВАТИ те що зараз заборонено ( наприклад ввести економічний платіж за право не йти в зСУ ) - це економічний спосіб боротьби з корупцією.
Бо якщо рівень плати в Бюджет буде меншим від рівня Хабара - то люди заплатять в Бюджет, а значить кількість хабарників і суми хабарів - впадуть
На зауваження таких як долярчик - а де справедливість
Моя відповідь буде наступною
Якщо все залишити так як є - то рівень справедливості буде ще менший, бо
а - те що могло піти в бюджет -піде на хабарі
б - якщо розмір плати в бюджет буде нижчий ніжрозмір хабаря- то люди з меншими доходами зможуть оплатити
в - ті хто отримував хабарі- їх стане менше
г - в тих в кого не було грошей ні на плату в Бюджет ні на хабар - грошей стане більше за рахунок грошей отриманих в Бюджеті..
Тепер розумієш що є те що ти називаєш по дурі ЄРАЛАШИК- а по суті це і є економічний досвід наведення порядку який треба використовувати , бо на відміну від економічних важелів є тільки примусово/силові.. а це ГУЛАГ.
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Додано: Вів 21 січ, 2025 22:27
detroytred написав:
Я ж не вигадую своїх дурниць, а посилаюсь на те, що вивчив в фахівців.
Ти не вивчив - ти прочитав
Вивчив - це перевірив свої знання або шляхом практичних занять , або шляхом здачі екзаменів..
Ні до першого ні до другого - твоє прочитав відношення не має.
ПС
за своє життя, я прочитав більше 1 000 000 сторінк... і це жодним чином не зробило мене фахівцем у всіх галузях які були описані на цих сторінках.
А от збудоване мною - робить мене фахівцем в будівництві
Рахунок в бізнесі- відображає мої економічні знання
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Додано: Вів 21 січ, 2025 22:29
budivelnik написав:
Для тебе створення ринку це боротьба з корупцією і чимось подібним....
Ніііт.
Ти знов вигадав і на цьому побудував далі.
Серед функцій регуляторів ринку боротьба з корупцією (тобто з тим, що заважає розвитку) не на перших місцях.
На перших - це заходи по стимулюванню розвитку.
Ні Кейнс, ні Фрідмен і т.д. взагалі про корупцію не згадують. Вааабще.
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Додано: Вів 21 січ, 2025 22:33
Hotab
Та я читаю военных с ветки - ну реально святые люди, как-то духовно преображенные, выше среднего, не мог не поделиться впечатлением.
А так зарубы и мочилова конечно будут, никуда я не денусь, форум читаю с 2009.
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