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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 21 січ, 2025 22:35
detroytred написав:
На перших - це заходи по стимулюванню розвитку.
Ще раз
А. Сміт - не заважайте і ринок себе відрегулює
Кейнс - можна з допомогою нічим не забезпечених грошей вкладених в ринок -відтягнути кризу (прискорити розвиток)
Але є нюанс
Щоб вкласти крім грошей - потрібні ще й люди
Людей можна виховати або нагайкою або прикладом
Якщо прикладом - це еволюційно.
Нагайками вже пробували до добра не привело.
Тому ще раз
Завязуй з фантазією що ти зрозумів що ти прочитав в Бальцеровича..
ПС
про РОЗВИТОК ринку
казка про
картоплину-картоплю-чіпси....
Це найпримітивніший приклад який показує як РОЗВИВАЄТЬС ринок в нормальній Державі
Всі інші варіанти це а-ля допінг в спортсмена. Можна перемогти , але ймовірніше за все - помреш.
Саме тому допінги й заборонені, бо їх використання приведе до загальної загибелі спортсменів при незначному прискоренні по часу досягнення максимально можливих результатів.
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Додано: Вів 21 січ, 2025 22:39
Оптика на гексадрони!
зробимо мацкалям боляче
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Додано: Вів 21 січ, 2025 22:40
fox767676
Та я читаю военных с ветки - ну реально святые люди,
Не буду розпереконувати, але… не всі йогурти однаково корисні))
Є такий психологічний ефект (може Віталя більш професійно його пояснить) , коли ми , чоловіки, схильні вважати, що красива дівчина неодмінно і розумна і чесна. Ми її наділяємо авансом цими якостями за її зовнішність)) . Так і тут можливо))
А насправді в ЗСУ потрапили всі: від академіків до дна спільноти. Весь зріз.
Востаннє редагувалось Hotab
в Вів 21 січ, 2025 22:41, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 21 січ, 2025 22:41
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Додано: Вів 21 січ, 2025 22:41
budivelnik написав: detroytred написав:
Я ж не вигадую своїх дурниць, а посилаюсь на те, що вивчив в фахівців.
Ти не вивчив - ти прочитав
Вивчив - це перевірив свої знання або шляхом практичних занять , або шляхом здачі екзаменів..
Ні до першого ні до другого - твоє прочитав відношення не має.
ПС
за своє життя, я прочитав більше 1 000 000 сторінк... і це жодним чином не зробило мене фахівцем у всіх галузях які були описані на цих сторінках.
А от збудоване мною - робить мене фахівцем в будівництві
Рахунок в бізнесі- відображає мої економічні знання
Золота медаль у школі та червоний диплом вишу, а також ..., дає мені підстави вважати, що вивчення мною хоч біології хоч будь-яких інших напрямків, в мене виходить мінімум на "4" добре.
Економіка навряд є виключенням.
Натівські курси саме з економіки, які проводили досвідчені викладачі з економіки, я опанував легко та відмінно.
Тобто апріорі нулем я не можу бути в економіці.
Тим паче в дискусіях з чуваком, який опанував дрібний бізнес.
Що не є якимось чимсь заоблачним...
Це опановує значна частина суспільства....
Ти ж сам співав, що для твоїх досягнень головне --- пахати й пахати... 30 років... економлячи.
Нічого занадто складного...
Ти співав це сам.
Тепер хоч проспівати, що треба бути якимось унікальним, щоб досягти такого досвіду, рівня знань?
Але знов таки: до управління ринком країни це має таке ж відношення, як керування командиром підрозділу до керування ГК Збройними Силами.
Востаннє редагувалось detroytred
в Вів 21 січ, 2025 22:42, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 21 січ, 2025 22:41
Banderlog написав: Успіх написав:
Ну як тут народові не проголосувати за людину "з народу"?!
Бо за стільки років Незалежності - вже в горлі одні і ті ж Йюлі/Яйценюхи/Порошенки і інші "нічого не крадуни"!
Успіх, при всій повазі, Вас треба бити)
Юлі, яйценюхи, і порошенки мають досвід державного управління. Те що вони нечисті наруку то понятно, но якщо Вам треба буде вирізати апендицит і буде вибір між хірургом взяточником і чесним актором який зіграв хірурга? Ви кого виберете?
та операція то мєлочь, порівняно з керуванням державою 5 років.
Окрім того. З чого Ви взяли що він простий хлопець з народу?
З якого народу?
чим він заробляв на хліб?
ще питаєш, Хауса
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Додано: Вів 21 січ, 2025 22:41
Banderlog написав: Успіх написав:
Ну як тут народові не проголосувати за людину "з народу"?!
Бо за стільки років Незалежності - вже в горлі одні і ті ж Йюлі/Яйценюхи/Порошенки і інші "нічого не крадуни"!
Успіх, при всій повазі, Вас треба бити)
Юлі, яйценюхи, і порошенки мають досвід державного управління. Те що вони нечисті наруку то понятно, но якщо Вам треба буде вирізати апендицит і буде вибір між хірургом взяточником і чесним актором який зіграв хірурга? Ви кого виберете?
та операція то мєлочь, порівняно з керуванням державою 5 років.
Окрім того. З чого Ви взяли що він простий хлопець з народу?
З якого народу?
чим він заробляв на хліб?
1. Якщо 30+ років(незалежності) народ бачить, що умовні лікарі лікують від раку таблетками, а люди все одно через рік-два помирають... - то народ таки набрався ДУХУ/СМІЛИВОСТІ і РИЗИКНУВ проголосувати за "новий спосіб лікування від раку"!
Що не так?
Люди втомились від "стандартних" результатів їхнього голосування))
Народ спробував НОВЕ!
Хто ж знав, що це ті самі таблетки, лише загорнули їх у нову НЕстандартну упаковку?
п.с.
Але народ і надалі потребує "таблеток від раку"!
Хто запропонує "новітні технології", той і переможе!
2. Чому не "простий хлопець ", якщо з простої сім'ї?!
Востаннє редагувалось Успіх
в Вів 21 січ, 2025 22:45, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 21 січ, 2025 22:42
Hotab написав:
А насправді в ЗСУ потрапили всі: від академіків до дна спільноти. Весь зріз.
І ті хто ЗАГИНУВ захищаючи нас -автоматично перетворюються на ГЕРОЇВ змивши своєю кровью всі свої гріхи які встигли зробити до цього.
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Додано: Вів 21 січ, 2025 22:43
budivelnik написав: Hotab написав:
А насправді в ЗСУ потрапили всі: від академіків до дна спільноти. Весь зріз.
І ті хто ЗАГИНУВ захищаючи нас -автоматично перетворюються на ГЕРОЇВ змивши своєю кровью всі свої гріхи які встигли зробити до цього.
Не думав про це ніколи. Але хай буде
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Додано: Вів 21 січ, 2025 22:44
Wirująświatła написав: Успіх написав:
Тобто, народ дивиться і НАМАГАЄТЬСЯ КОПІЮВАТИ владу!!!
а власть кого копирует?
не макак же
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